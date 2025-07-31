Армия России 31 июля освободила Часов Яр, который справедливо называют ключом к Донбассу. Когда-то он был знаменит огнеупорными производствами, но их почти полностью разорили новые украинские власти. История города и его значение — в материале 360.ru.

Где находится Часов Яр Небольшой город в Донбассе Часов Яр ведет свою историю с конца XIX века. Когда в Бахмутском районе нашли залежи огнеупорных глин, их начали разрабатывать. Для перевозки потребовалась железнодорожная станция, около нее и возник поселок. Он получил название в честь местной реки. Говорят, она протекала по землям, принадлежавшим некоему помещику Часу. Впрочем, это не единственная версия названия поселения. После Адрианопольского мирного договора 1713 года прокладывали российско-турецкую границу и отмечали ее межевыми насыпями. Расстояние между ними считали не верстами, а временем: сколько нужно идти от одного кургана до другого. Вот и измеряли часами, каждый соответствовал примерно пяти километрам. Сходятся краеведы лишь в том, что слово «Яр» пришло из тюркских языков и обозначает высокий, обрывистый речной и не затопляемый в половодье берег. Также возможно, что название «Часов Яр» образовано от «чай су» и «яр» и вместе дает «тихая река в овраге».

История Часова Яра До СССР Помещик и промышленник Федор Плещеев открыл небольшой огнеупорный завод в 1876-м, этот год и считается датой основания поселка Часов Яр Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. Скоро рядом стали появляться другие предприятия, которые создавали местные помещики, колонисты и иностранные промышленники, так что жителей становилось все больше.

Фото: Обкатчик в шахте Донбасса, 1915 год / РИА «Новости»

Заводы снабжали огнеупорным кирпичом и другой продукцией металлургический комбинат в Юзовке — нынешнем Донецке — и другие предприятия Донбасса, юга России и Петербурга. К началу XX века в Часовом Яре работали больше десятка предприятий и около 20 рудников по добыче огнеупорных глин и формовочных песков.

Интересно К 1900 году станция Часов Яр получала и отправляла ежегодно 4,5 миллиона пудов различных грузов, преимущественно огнеупорных изделий и глин. То есть более 737 тысяч тонн сырья. К 1900 году станция Часов Яр получала и отправляла ежегодно 4,5 миллиона пудов различных грузов, преимущественно огнеупорных изделий и глин. То есть более 737 тысяч тонн сырья.

В СССР Когда в Часовом Яре установилась советская власть, в поселке построили еще два завода, наладили обучение рабочих, расширили ассортимент продукции. Например, с 1935 года стали выпускать динасовый огнеупорный кирпич, выдерживавший жар до 1730 градусов Цельсия. Из него строили коксовые, стекловаренные, мартеновские и другие печи.

Фото: Донбасс, 1919 год / РИА «Новости»

В 1938 году в Часовом Яре проживали уже больше 20 тысяч человек, и поселок получил статус города. Тогда же местные предприятия освоили хромомагнезитовые изделия: им нипочем более двух тысяч градусов выше нуля, и они востребованы в металлургии, цементной, стекольной, керамической, химической и нефтехимической промышленности.

Интересно Самым известным уроженцем Часова Яра был певец, педагог лауреат Госпремии СССР и Ленинского комсомола, Герой Труда Российской Федерации депутат Госдумы Иосиф Кобзон. Правда, прожил он там лишь первые два года жизни: в конце 1939 года отца отправили во Львов, и семья переехала вместе с ним. После эвакуации в 1944-м они вернулись в Краматорск. Самым известным уроженцем Часова Яра был певец, педагог лауреат Госпремии СССР и Ленинского комсомола, Герой Труда Российской Федерации депутат Госдумы Иосиф Кобзон. Правда, прожил он там лишь первые два года жизни: в конце 1939 года отца отправили во Львов, и семья переехала вместе с ним. После эвакуации в 1944-м они вернулись в Краматорск.

Во время Великой Отечественной В первую же осень Великой Отечественной войны приближающаяся линия фронта вынудила эвакуировать большинство оборудования с предприятий. Гитлеровцы заняли Часов Яр 21 октября 1941-го. В первые два дня оккупации захватчики грабили горожан, выгребая все, что приглянулось: от занавесок и столовых приборов до швейных машин. На третий день там появился бургомистр из местных, а под городскую управу заняли школу. Оперативно открыли гестапо, установили комендантский час. Всем жителям приказали зарегистрироваться на бирже труда. Для себя и своих прихвостней оккупанты открыли кинотеатр в здании клуба Новошамотного завода.

Фото: Разоренный дом, Донбасс, 1943 год. Семен Альперин / РИА «Новости»

Зима была жуткой: в квартирах и частных домах отсутствовали электричество и вода, люди ходили за несколько километров в соседние деревни, чтобы выменять оставшийся скарб на продукты. Работы не было: хоть немецкие специалисты пытались возобновить производство огнеупоров, ничего не вышло — они не смогли отремонтировать и собрать прессы. Горожан под конвоем выгоняли на принудительные работы — рыть траншеи, ремонтировать дороги. Весной 1942-го начали угонять в Германию работоспособных юношей и девушек. За время оккупации немцы убили более 60 семей евреев.

Фото: Восстановление Донбасса, 1944 год. Георгий Зельма / РИА «Новости»

Советские войска освободили город в сентябре 1943-го. Отступая, гитлеровцы старались уничтожить всю инфраструктуру, и Часов Яр буквально превратился в руины. Но уже следующим летом местные заводы снова работали, приближая Победу. После войны город восстановили. К концу 60-х годов там появился завод «Гидрожелезобетон», необходимый для постройки канала Северский Донец — Донбасс. Работали четыре средние школы и две семилетки, школа фабрично-заводского обучения, два дворца культуры, 14 библиотек, четыре клуба и два стадиона.

Интересно Одной из достопримечательностей Часова Яра была водонапорная башня Шухова. Это единственная постройка по проекту архитектора и изобретателя Владимира Шухова. Самая высокая башня Шухова построена в начале 20-х годов прошлого века в Москве, на Шаболовке. Именно с нее в СССР началось массовое радиовещание, а позднее и телевизионное. Одной из достопримечательностей Часова Яра была водонапорная башня Шухова. Это единственная постройка по проекту архитектора и изобретателя Владимира Шухова. Самая высокая башня Шухова построена в начале 20-х годов прошлого века в Москве, на Шаболовке. Именно с нее в СССР началось массовое радиовещание, а позднее и телевизионное.

Постепенно к этому добавились хлебный завод, ПТУ, новые школы, детские сады, больница, профилакторий, пять клубов. В окрестностях появился пионерлагерь «Мир». Накануне развала СССР в Часовом Яре снова проживали почти 20 тысяч человек.

После развала СССР Когда Украина получила независимость, город пережил социально-экономический кризис: спад производства, сокращение населения, ухудшение экологии, проблемы жилищно-коммунальной, транспортной и промышленной инфраструктуры.

Фото: Alexey Belkin/Business Online / www.globallookpress.com

Как и во многих других промышленных украинских городах, новые власти приватизировали (читай — продали) большинство предприятий Часова Яра. Позже часть из них объявили нерентабельными и закрыли, а все оборудование пустили с молотка. Завод «Гидрожелезобетон» просто разобрали на металлолом. Часовоярский огнеупорный комбинат — один из крупнейших производителей огнеупоров в Восточной Европе — стал собственностью кипрской компании, которую связывают с олигархом Ринатом Ахметовым. Промышленное производство фактически заглохло, шли только добыча и продажа глины.

Фото: Стадион «Авангард», Часов Яр, 2017 год. master_avs / Википедия

Что происходит в Часовом Яре сегодня С 2014 года Часов Яр стал укрепленным районом украинской армии. Там располагался штаб АТО, так называемой антитеррористической операции — так на Украине официально называлась война в Донбассе. Позднее этот позор переименовали в ООС — операцию объединенных сил. После начала СВО город служил тылом для Вооруженных сил Украины. Работали ремонтные базы, которые восстанавливали подбитую бронетехнику. Вокруг Часова Яра возвели несколько оборонительных линий, он был ключевым транспортным узлом, связывающим Донецкую и Днепропетровскую области.

Из-за боев в городе остановились все производства, жить там стало невозможно — не было воды, газа и электричества. Практически все местные жители бежали. Однако ВСУ до последнего времени старались держать оборону, ведь Часов Яр, по сути, ключ к Донбассу. Город расположен на возвышенности и важен как огневая позиция для дальнобойной артиллерии. Теперь он открывает российским войскам возможность практически беспрепятственно двигаться в сторону Константиновки, Краматорска, Славянска и других городов.