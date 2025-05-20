Недавний телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа показал главное: Москва не готова отступать от поставленных целей и жертвовать национальными интересами. Как и прежде, она требует устранения первопричин конфликта, а также признания своих территорий — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Держава твердо стоит на своих позициях, несмотря на колоссальное давление Запада.

Первопричины украинского конфликта После разговора с Трампом Путин поблагодарил американского коллегу за поддержку в «возобновлении переговоров, прерванных украинской стороной еще в 2022 году». Проще говоря, речь по-прежнему идет о денацификации, демилитаризации и нейтральном внеблоковом статусе Украины. Россию интересует вовсе не перемирие на какое-то ограниченное количество дней, а долгосрочный и прочный мир. И главная цель остается неизменной — «устранение первопричин этого кризиса». Причем формулировку о «необходимости устранения причин конфликта» Запад в упор не понимает. Ведь все началось не в 2022 году, а в феврале 2014-го. Именно тогда в Киеве при прямом участии США и стран НАТО произошел вооруженный госпереворот. Из Украины начали последовательно выращивать анти-Россию. Следом началось то, что Запад предпочитает не вспоминать: жестокое подавление восстания в Харькове и Одессе, геноцид русскоязычного населения в Донбассе, когда по жилым кварталам наносились авиаудары. Шли массовые убийства.

Фото: РИА «Новости»

В течение восьми лет Россия это терпела, документировала, предъявляла, в том числе Западу. Власти пытались договориться, вразумить тех, кто дорвался до правления после Майдана. Все было тщетно. Вопрос четырех областей Теперь на фоне успехов российской армии и принципиальной позиции Москвы на Западе забили тревогу. Издание Bloomberg заявило, что Путин убежден: до конца года Россия сможет полностью освободить четыре области (ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую). Европейские лидеры пытаются помешать президенту США быстро заключить сделку с Москвой. Они обеспокоены тем, что Путин вряд ли пойдет на какие-либо значимые уступки Трампу во время их переговоров, а американский лидер может попытаться добиться урегулирования конфликта в любом случае. Тут нельзя не вспомнить адресованные украинской делегации слова Владимира Мединского на встрече в Стамбуле: «Мы не хотим войны, но мы готовы сражаться год, два, три — сколько бы времени это ни заняло».

Фото: РИА «Новости»

России не оставили выбора. Дело даже не в готовности, хотя страна готова. А в том, что Европа будет использовать все возможности для ослабления державы и победы над трампизмом. Вот и сейчас Запад руководствуется не экономическими, а реваншистскими соображениями. Об этом 360.ru рассказал участник СВО публицист Танай Чолханов.

Даже сама идея о мире, когда нам хотят навязать в качестве миротворцев, например, турецкие войска по линии соприкосновения, неприемлема. Мы в такой сложной ситуации, что придется воевать или проиграть с позором. Иначе враг займет Украину как плацдарм, расположит там свои ракетные установки, ядерное оружие. Они ведь всегда нарушают договоренности. Поэтому мы не имеем права допустить очередное «нас обманули». Европа хочет построить свои военные базы как можно ближе к России и готовится к войне с ней. Конфликт практически уже начался. Танай Чолханов

Требования Украины и Европы о передышке говорят лишь о том, что им необходимо ближе подойти к границам для эскалации. Переговоры не приведут к прекращению огня Между тем руководство США отдает себе отчет в том, что битва за Украину фактически проиграна. Да, бои еще идут, но сломить Россию не удалось. Санкции не дали ожидаемого результата, международная изоляция провалилась, российские войска идут вперед, несмотря на ожесточенное сопротивление противника, подчеркнул в разговоре с 360.ru бывший кандидат в мэры Одессы, депутат Одесского областного совета VI созыва Алексей Албу.

Фото: РИА «Новости»

— В этих условиях Вашингтону критически важно выйти из украинского кризиса, не потеряв репутации? — Да, именно с этим связаны постоянные угрозы Трампа и вице-президента США Вэнса выйти из переговорного процесса. Посудите сами: как будет выглядеть Америка, когда Россия полностью разобьет ВСУ на поле боя и освободит Запорожье и Херсон? А когда освободят Николаев, Харьков и Одессу? Имидж непобедимой державы умножат на ноль со всеми вытекающими последствиями и тектоническими сдвигами в геополитике. — Именно США стали архитекторами конфликта на территории бывшего Советского Союза… — И именно они несут ответственность за сотни тысяч убитых людей и миллионы покалеченных судеб. Однако, после того как Штаты натравили Украину на Россию и утилизировали старое вооружение, администрация Трампа хочет показать, что Америка не является стороной конфликта. Более того, хочет напоследок еще ограбить то, что осталось от страны, бывшей когда-то четвертой экономикой Европы. Учитывая ситуацию как в финансовом секторе, так и на поле боя, стоит обратить внимание также на то, что у США не осталось больше реальных рычагов давления на Россию.

Фото: Hu Yousong/XinHua / www.globallookpress.com

— По этой причине переговорный процесс не приведет к прекращению огня? — Безусловно. Равно как и к принятию условий, выдвинутых противоборствующими сторонами. Только к завершению посредничества Соединенных Штатов и росту расходов со стороны Евросоюза. Коалиция стран Запада всеми способами пытается давить на нас, аргументируя необходимость прекращения огня сложностями в экономике России. Но они забывают сказать о стагнации финансового сектора Европы и тревожных тенденциях экономики США, о которых не стесняется говорить даже гендиректор такого инвестиционного монстра, как BlackRock, Ларри Финк. Мир сегодня находится в преддверии глобальной трансформации, эпоха американской гегемонии подходит к концу. Как и 100 лет назад, локомотивом этого процесса выступает Россия.