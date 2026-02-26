Рой в 1000 дронов: самый жуткий кошмар Украины уже сбылся?

Украину еще весной прошлого года предупреждали о том, что Россия в скором времени начнет атаковать интересующие ее цели тысячью беспилотников в сутки. Судя по всему, с этой задачей, какой бы нетривиальной она ни была, мы справились. Чего стоит только последний массированный удар в ночь на 26 февраля.

После этого сведений о применении сопоставимого количества БЛА не было. В публикации напомнили, что украинская сторона традиционно занижает количество применяемых ВС России дронов, а успехи своей системы ПВО, наоборот, завышает.

Наибольшее число ударных средств в рамках одной комбинированной атаки составило 823 единицы: такие данные, подчеркнули авторы телеграм-канала «Военная хроника» , привела украинская сторона в сентябре 2025 года.

«С учетом [этого] <…> как раз можно считать, что пик применения „Гераней“, „Гербер“ и других БПЛА был достигнут в сентябре прошлого года и с тех пор более или менее поддерживается», — указали в материале.

В материале журнала The Economist за 25 мая 2025 года со ссылкой на данные украинской разведки сообщили о планах использовать при ночных атаках сразу по тысяче дронов. Газета The New York Times прогнозировала, что возможность запускать рои БПЛА такого количества ВС России получат уже к осени.

До этого максимум фиксировали 9 июля 2025 года: тогда речь шла о 728 запущенных российскими военными беспилотниках, что тоже близко к ожидаемым показателям в тысячу дронов в сутки.

Интересно, что Россия, судя по всему, в той или иной степени вышла на применение давно ожидаемых тысячи дронов в сутки.

В 2026-м наиболее массированной была атака в ночь на 3 февраля: по объектам в семи украинских регионах применили свыше 450 ударных БПЛА. В рамках одной комбинированной операции дополнительно использовали порядка 70 ракет различного типа.

«В последней атаке 26 февраля ВСУ отчитались о поражении 374 БПЛА, и это явно не все дроны, запущенные по объектам на Украине, с учетом того, что значительная часть поразила объекты и/или разуплотнила ПВО», — подчеркнули авторы «Военной хроники».

В публикации подчеркнули, что прийти к запускам тысячи и выше беспилотников в сутки — нетривиальная задача, которая требует высокой автоматизации, масштабирования и большого количества рабочих мощностей.

«И одной „Алабугой“ ограничиться здесь явно не получится», — заключили в материале.