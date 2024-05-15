Россия не допустит вмешательства НАТО: ответ последует незамедлительно | 360°

Спецоперация 15 мая 2024, 23:32 Ренессанс плохих идей. Запад задумался над новым форматом помощи Украине Политолог Подлесный: Россия ударит в ответ на попытку НАТО вмешаться в конфликт Учения НАТО в Латвии. Фото: Staff Sgt. Oscar Gollaz / Global Look Press

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Экс-глава НАТО с реноме записного лгуна предложил альянсу сбивать российские ракеты на Украине с территорий соседних государств. Которые, кстати, сами тут же окажутся под ударом: Россия не станет терпеть такого вмешательства и даст сдачи прямиком по местам запусков. Остается надеяться, что у политиков хватит ума не слушать датского болтуна и не провоцировать большую мировую войну.

Украине хотят помочь удаленно

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая на Копенгагенском саммите демократий, предложил странам альянса помогать Украине отражать ракетные удары. Причем делать это с территорий Румынии и Польши — примерно так же, как британские и французские истребители отбивали атаки Ирана на Израиль.

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Расмуссен — известный фантазер. Он прославился еще в 2003 году, когда «со стопроцентной уверенностью» заявлял о наличии у Ирака оружия массового поражения: горчичного и нервно-паралитического газов, сибирской язвы и еще чего-то. Вот только позднее эти сведения не нашли никакого подтверждения.

В 2014 году президент России Владимир Путин рассказал, как в 2002-м Расмуссен, будучи премьер-министром Дании, напросился на встречу и тайно записал беседу на диктофон. Когда история выплыла, он оскорбленно кричал, что его оболгали, да вот незадача — все подтвердил техник, который крепил микрофон на одежде политика.

Экс-генсек прощупывает почву

Нынешняя идея удаленной помощи НАТО, которую озвучил Расмуссен, не нова. Подобные инициативы высказывались чуть ли не с самого начала СВО. Звучали они и в прошлом году, напомнил 360.ru директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

Западные страны от реализации этой идеи всегда останавливал возможный ответ России. А возможный ответ России один: уничтожение средств противовоздушной обороны на территории стран НАТО, с которых будут отражать наши атаки. Геннадий Подлесный политолог

Но почему эта идея возникла вновь, почему произошел такой «ренессанс»? По мнению политолога, Россия уж слишком часто чертила так называемые «красные линии», а после сама же их стирала. Вот Запад и посчитал, что дальше слов российские угрозы не пойдут. К тому же изменилась ситуация на фронте.

«Сегодня Украина буквально требует, чтобы ей дали американские зенитные ракетные комплексы Patriot, потому что украинская ПВО фактически разбита, а то, что осталось, носит очаговый характер вокруг особо важных объектов государственной власти и военной инфраструктуры», — сказал Подлесный.

Он уточнил, что союзники уже привыкли выполнять все желания Украины, поскольку они всегда подкреплялись мощным давлением со стороны Соединенных Штатов. Хотя сами американцы не всегда шли навстречу украинской стороне, они заставляли это делать европейцев — достаточно вспомнить историю с танками Leopard.

Слова Расмуссена — пробный шар в ожидании реакции России. И она не заставила себя ждать: официальные лица уже пояснили алгоритм действий, отметил политолог. Если НАТО попытается сбить российские ракеты или самолеты, ответный удар будет наноситься по местам пуска. Независимо от того, откуда он был произведен.