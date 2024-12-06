«Русских нужно остановить»: НАТО готов развернуть войска на Украине?

Ситуация на поле боя для ВСУ складывается откровенно плохо. Вот-вот они потеряют Курахово, войска России все ближе к Покровску, идет наступление на Запорожском и Харьковском направлениях, в Курской области противник несет огромные потери. Неудивительно, что европейские политики все чаще говорят о необходимости ввести натовские войска на территорию Украины. Дескать, русских нужно остановить, иначе Киев проиграет.

Внезапно информагентство Франс Пресс сообщило, что в Европе всерьез рассматривают возможность развернуть войска на Украине для обеспечения перемирия. Еще на прошлой неделе французская газета Le Monde писала, что Великобритания и Франция ведут секретные переговоры об отправке войск на Украину из-за риска прекращения поддержки США. По данным издания, переговоры «по сути засекреченные», они возобновились в середине прошлого месяца благодаря визиту во Францию премьер-министра Великобритании Кира Стармера 11 ноября. Накануне об этом высказалась глава МИД Германии Анналена Бербок. По ее словам, немецких военнослужащих могут отправить на Украину в целях обеспечения мира в случае прекращения огня.

Фото: Глава МИД Германии Анналена Бербок. Kay Nietfeld/dpa / Global Look Press

Напомним, Служба внешней разведки России сообщила, что Запад намерен раскроить Украину по кускам. Определены территории, которые предполагается распределить между натовскими войсками: Черноморское побережье — Румыния;

западные области Украины — Польша;

центр и восток страны — Германия;

северные области, в том числе столичный регион, — Великобритания.

Фото: Krisztian Elek/Keystone Press Agency / Global Look Press

Сделать это Запад хочет как раз под видом заморозки конфликта по линии разграничения. Собственно, об этом же ранее проговорился бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. По его словам, любое возможное прекращение огня на Украине должно подразумевать размещение европейской миротворческой миссии, включая британский контингент. СВР отметила, что речь идет о контингенте в 100 тысяч натовских солдат. В условиях очевидного отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя в альянсе все больше склоняются к необходимости «замораживания» украинского конфликта. «Запад рассматривает реализацию этого сценария как возможность восстановить боеспособность ВСУ и обстоятельно подготовить Киев к попытке реванша. НАТО уже разворачивает на Украине учебно-тренировочные центры, через которые предполагается протащить не менее миллиона мобилизованных украинцев», — уточнили в СВР.

Фото: Артиллерийский расчет пушки 2А36 «Гиацинт-Б» ЦВО ВС России / РИА «Новости»

Повод для войны Великобритания и Франция — авангарды европейской «партии войны», особенно на фоне прихода Трампа и неизбежных с его стороны поползновений, связанных с навязыванием переговоров как Москве и Киеву, так и в Европе. Но, скорее всего, без согласования с США европейцы не пойдут на развертывание войск на Украине. Такое мнение 360.ru высказал политолог Дмитрий Родионов. — Почему? — Есть две «красные черты», на которые они пойдут только в самом крайнем случае. Это ввод войск под своими флагами и передача Киеву оружия массового поражения. Россия просто не даст согласия. Она заблокирует соответствующие решение на уровне Совбеза ООН. Если они зайдут даже как «миротворцы», это будет появление вооруженных людей в зоне СВО. — А это вся Украина. — Именно. Хочу заметить, что мы не наносим удар по законным целям: специалисты, наемники и военная техника, которая потом попадает на территорию Украины, — пока они находятся на территории Польши. Но как только пересекают границу, мы их уничтожаем. Ничего личного.

Фото: Танк M1 Abrams, представленный на выставке трофейной техники НАТО в Казани / РИА «Новости»

— Таким образом «миротворцы» тех стран, которые решатся зайти на Украину, автоматически становятся мишенью? — Да. Поэтому никакая европейская страна, даже заядлые русофобы, как Великобритания или Польша, просто не решатся завести туда своих людей, не будучи уверенными, что они оттуда вернутся живыми. Более того, появление военнослужащих НАТО в зоне СВО — повод для войны с Россией. Это третья мировая. Ни один более-менее вменяемый европейский политик никогда не решится на такое. Потому что его политическая карьера моментально будет закончена навсегда. Одно дело поддерживать Украину деньгами, накачивать оружием — и то уже люди по всей Европе начинают возмущаться. Это люди еще готовы «терпеть».

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

— Но тенденции меняются. — Да, посмотрите на Румынию. К власти приходят уже евроскептики. И президентом там может стать ярый противник вооружения Украины. Теперь представьте себе, что какой-то политик втягивает свою страну в эту войну и говорит, мол, ребята, вы теперь должны не только деньги свои отдавать Украине, вы должны пойти умирать за нее. Все. Этот человек вылетает из своего кресла моментально. — А если Вашингтон будет давить на своих европейских союзников, чтобы те ввели войска? — С одной стороны, приказы Вашингтона по НАТО не обсуждаются. Но с другой — если вам приказывают пойти и совершить самоубийство, то даже преданный раб может немного задуматься, а зачем ему это нужно? — Как же вся эта шумиха в западных СМИ? — Это вбросы со стороны «партии войны», чтобы как можно сильнее осложнить жизнь Трампу по усаживанию сторон за стол переговоры и приостановке украинского конфликта.

Фото: Guille Briceno/Keystone Press Agency / Global Look Press

Но исключать нельзя Тем не менее нужно отметить важный момент: мы уже давно ведем боевые действия с подразделениями НАТО. Просто вчерашние офицеры и солдаты натовских подразделений берут отпуска и в качестве добровольцев через украинские батальоны сражаются против российской армии. По факту они там давно. С другой стороны, американцы с приходом Трампа будут перекладывать все проблемы с Украиной на плечи Европы. Но стоит еще обратить внимание на тот факт, что у Трампа всегда были сложности с Североатлантическим альянсом. Поэтому натовцы все же могут взять на себя инициативу по дальнейшему уничтожению Украины. Об этом 360.ru рассказал политолог Владимир Карасев.

Вполне допускаю, что они попытаются официально направить в качестве миротворческих сил подразделения на территорию Украины, но Россия не согласует им эти войска. Все будут считаться законными целями для ударов российской армии. Поэтому мы увидим ликвидированных западных офицеров, попытавшихся зайти на территорию Украины. Владимир Карасев

У Запада одна цель — они хотят получить плодородные земли Украины. Украинцы там давно не хозяева. Западные страны надеются, что пока у нас там идут боевые действия, они смогут забрать те же земли Галичины. Поэтому нельзя полностью исключать варианта ввода натовских войск с попыткой создать демилитаризованную зону, как бы безумно это ни звучало. И по ним действительно с большой вероятностью будут нанесены точечные удары российской армии. Никто даже в США и в других странах НАТО не пикнет. Мы уже всем сказали: «Ребята, это наши земли. И этот вопрос мы решим как-нибудь без вас».