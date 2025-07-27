Пылает от Харькова до Полтавы. Как Российская армия разносит украинскую оборону новейшим оружием

Российские военные устроили новую серию атак на украинский военно-промышленный комплекс 25–26 июля. Подполье заявило об одной из наиболее масштабных за последнее время воздушных операций. Что это: новый этап СВО или инертная отработка целей? Разбирался 360.ru.

Глава Минобороны России Андрей Белоусов нанес по Украине сокрушительный удар — полыхает от Харькова до Полтавы. «Удары наносились волнами, с применением целого спектра средств поражения — от баллистических ракет до БПЛА-камикадзе. В результате атак были поражены военные объекты на территории как минимум девяти областей Украины», — рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

Фото: РИА «Новости»

Какие объекты атакует российская армия С начала 2025 года ВС России все чаще наносят крупные массированные удары, одновременно используя высокоточное ракетное вооружение и новейшие модели беспилотных летательных аппаратов, рассказал 360.ru политолог, специалист по межнациональным конфликтам, военный эксперт Евгений Михайлов. «Если взять ту же самую „Герань-2“, которая достигает расстояния до двух и более тысяч километров по разным данным, и несет весьма массивную боевую часть, то применение таких беспилотников уже на одном уровне с возможностями ракетных технологий», — отметил специалист.

Фото: РИА «Новости»

Однако ракеты несут более серьезный боевой заряд — это и «Искандеры», и авиационные управляемые бомбы с модулями планировки и коррекции. Комплексные атаки дают возможность прорвать воздушную противоракетную оборону врага и эффективно поражать объекты ВПК Украины. «Прежде всего, места сборки беспилотников, которые собираются по западным лекалам. Опять же, места сборки или модернизации ракетных изделий и, конечно же, пути логистики, потому что вооружения двигаются ограниченными партиями, в том числе и дроны, и боеприпасы. В некоторых локациях они складируются определенное количество времени, и в зависимости от тех данных, которые поставляет военная разведка, их высокоточно поражаем», — подчеркнул Михайлов. По его словам, также идет работа по местам, откуда могут взлетать вражеские БПЛА и боевые самолеты и вертолеты.

Поражаются объекты ПВО. Мы регулярно видим сообщения от оборонного ведомства о поражении либо определенных объектов ЗРК Patriot, радаров, командных машин, либо тот же самый ЗРК IRIS-T, который производится в Германии и тоже поставлялся раньше на территорию Украины. Евгений Михайлов военный эксперт

Задачи ВС России на СВО сейчас Грамотное применение систем по точным и выверенным целям покрывает расходы на боеприпасы — Россия получает дополнительную поддержку для тех сухопутных подразделений, которые ежедневно двигаются в направлении укрепрайонов противника. «Как мы видим из сводок Минобороны, практически ежедневно берут под контроль новые населенные пункты противника. В этом отношении — работа по тылам, постоянный вынос блуждающих по Украине небольших объектов ОПК», — сказал Михайлов. У России нет цели стереть Украину с лица земли. «Наоборот, есть цель, сохранив максимально гражданскую инфраструктуру этих населенных пунктов, поразить именно военные цели. А к ним относятся как раз места складирования боеприпасов и места их производства», — объяснил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

География ударов ВС России наносят массированные удары в основном по Харьковской и Днепропетровской областям — наиболее близким к линии боестолкновения. Также атакам подергаются Одесская, Николаевская и Черкасская области. «Это промышленное кольцо вокруг столицы Украины, потому что в ряде городов в центральной части страны располагались еще советские оборонно-промышленные мощности. Сейчас там идет либо ремонт, либо воспроизводство новых вооружений», — рассказал политолог.

Фото: РИА «Новости»

Начался новый этап СВО? Михайлов не считает, что российская армия перешла к особенному пути ведения спецоперации.

Скорее, та боевая работа, которую наши офицеры и подчиненные им военнослужащие ведут уже более трех с половиной лет, постоянно дает прирост боевого опыта, и количество различных сценариев, которые отрабатывают наши командиры, перерастает в качество. Евгений Михайлов военный эксперт

Массированные налеты на объекты ВПК Украины дают реальный военный эффект, хотя в политическом плане сторона противника пытается мутить переговорную повестку.

Фото: РИА «Новости»

Деморализация ВСУ Украинская армия деморализована, боевой дух там продолжает падать. На это влияет в том числе новостная повестка и жестокая мобилизация.

Та жестокость, с которой сейчас пополняют ряды украинской армии, показывает, что у них есть только один путь: воевать или умирать прямо там. Для украинской армии воевать, возможно, остается единственной возможностью. Воевать или сдаваться в плен. Евгений Михайлов военный эксперт

В заключение Михайлов добавил, что главная задача ВС России — не дать противнику сбить авиабомбы, ракеты и БПЛА. «Все работает в комплексе, отлажено. Военнослужащие знают, чем они занимаются. Уже три с половиной года идет боевая работа на высшем профессиональном уровне», — резюмировал военный эксперт.