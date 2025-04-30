Путин вырвет «западную занозу». В Китае считают, что судьба Украины предопределена
Российская армия в Курской области уничтожила наиболее боеспособные силы Украины, но руководство последней продолжает отрицать очевидное. Президент этой страны может упираться сколько угодно, но итог один: Украина станет «задним двором России», а не «игровым столом Запада».
Разговор на злобу дня
В апреле 2025 года Россия восстановила полный контроль над Курской областью. Президент Владимир Путин подчеркнул, что разгром ВСУ в этом регионе изменит ситуацию на фронте. Но Генштаб Украины стоит на своем: битва еще не окочена, армия удерживает позиции и выполняет свои задачи.
«Киев еще пытается упорствовать, но его усталость уже очевидна. После встречи с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане Владимир Зеленский заявил о согласии Киева на безоговорочное прекращение огня на линии фронта. Между тем Путин на переговорах со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом заявил о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий», — напомнило авторы китайского издания Tencent.
Последние события показали, что Украина потеряла последний козырь, и теперь она обязана сесть за стол переговоров без всяких условий.
«Западная заноза»
Объявив о полном освобождении Курщины, Путин указал на приближение конца правлению неонацистского режима на Украине. Зеленского — в отставку, а сама страна должна стать нейтральной и полностью отказаться от проамериканского и прозападного курса.
Судьба Украины предопределена — и Путин сможет вырвать «западную занозу» из страны и заложить прочный фундамент безопасности России. Как только киевский режим падет, Запад не сможет использовать Украину в качестве испытательного полигона для проведения «цветных революций».
«Украина несется в пропасть и в будущем станет „задним двором России“, а не „игровым столом Запада“», — заключили авторы статьи.
Мнение читателей
Пользователи высказали свое мнение на этот счет, в целом согласившись с утверждениями журналистов.
«Зеленский довел Украину до точки, когда она больше не является страной. Я искренне надеюсь, что украинский народ сможет жить нормальной жизнью и в мире больше не будет войн»;
«Твердая позиция Путина вызывает симпатии у всего мира. Он подал пример лидерам других стран, на котором можно учиться противостоять гегемонии»;
Любой здравомыслящий человек понимает, что Украина должна перестать нести потери и начать переговоры, чтобы сохранить остатки страны, спланировать будущее и дать людям возможность восстановиться.
«Россия не позволит Штатам и Западу подавлять свое стратегическое пространство, чтобы ослабить безопасность страны»;
«Победа принадлежит справедливой России»;
«Последнее слово за тем, у кого есть абсолютное преимущество. Все усилия США на Украине за последнее десятилетие оказались напрасными! Путин в одиночку выдержал давление военных, политических и экономических санкций со стороны США, НАТО и в целом всего Запада».