Российская армия в Курской области уничтожила наиболее боеспособные силы Украины, но руководство последней продолжает отрицать очевидное. Президент этой страны может упираться сколько угодно, но итог один: Украина станет «задним двором России», а не «игровым столом Запада».

Разговор на злобу дня

В апреле 2025 года Россия восстановила полный контроль над Курской областью. Президент Владимир Путин подчеркнул, что разгром ВСУ в этом регионе изменит ситуацию на фронте. Но Генштаб Украины стоит на своем: битва еще не окочена, армия удерживает позиции и выполняет свои задачи.

«Киев еще пытается упорствовать, но его усталость уже очевидна. После встречи с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане Владимир Зеленский заявил о согласии Киева на безоговорочное прекращение огня на линии фронта. Между тем Путин на переговорах со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом заявил о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий», — напомнило авторы китайского издания Tencent.

Последние события показали, что Украина потеряла последний козырь, и теперь она обязана сесть за стол переговоров без всяких условий.