Путин предложил миру мир

Сегодня важный день в истории России в целом и СВО в частности. Владимир Путин сформулировал предложение для Украины и Запада по мирным переговорам Предложение максимально четкое и внятное.

Важно отметить, что Владимир Владимирович, как всегда, остался верен себе: каждая следующая инициатива жестче и грозит для Украины бо́льшими потерями. Итак, что предложил президент России?

Путин назвал условия для мира с Украиной Полный вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Причем со всех территорий, в пределах административных границ до вступления в Российскую Федерацию. Также Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО. Как только Украина начнет эти процессы, в ту же минуту будет дан приказ о прекращении огня.

Мы гарантируем безопасный и беспрепятственный отход украинских боевых соединений. Должны быть обеспечены права и свободы русскоязычных граждан на Украине.

Это, повторюсь, жестче для Украины, чем стамбульские договоренности. Однако и такие условия в адекватной реальности более чем приемлемы, хотя Киев от них уже отказался. При этом, безусловно, надо быть безумцем, чтобы считать, будто новые территории России отправятся в состав Украины. Можно вещать и дальше об украинском Крыме, например, но в это не верят даже Ермак и Байден. Однако еще большее безумие хватать украинцев на улицах, точно собак, и отправлять их в мясорубку бойни. Зеленский отправляет людей на убой — ради чего?

Фото: Ettore Ferrari/Keystone Press Agency / Global Look Press

То, что предложил Владимир Путин, — максимально приемлемая для всех деэскалация боевых действий. Четкое, ясное, рациональное предложение. Однако я сказал, что в адекватной реальности это приемлемо. Но живем ли мы в адекватной реальности? Так называемому коллективному Западу невыгодно прекращение бойни на Украине. Да, Европа устала от этого безумия. Это только возомнивший себя Наполеоном, что само по себе трагикомично, Макрон старается разжигать пламя войны. Глупее его смотрятся только руководства прибалтийских стран. Военный конфликт не нужен Европе.

Но он нужен США. Вот как раз-таки Штаты ничего не теряют. Они привыкли спекулировать на подобных историях, научились извлекать из них максимальную выгоду.

Фото: US Joint Staff / Global Look Press

Тем более это очевидные вещи — скоро выборы, а демократы слишком большую ставку сделали на Украину. Поэтому они и идут ва-банк, когда вводят новые санкции в банковской сфере. Если говорить цинично, то американцев устраивает, что Европа поставляет оружие для убийства русских и украинцев. Это, в общем-то, идеальный сценарий для старцев и демиургов с Града на Холме.

Выгодна ли эта бойня Украине? Нет, конечно. При любых раскладах Украина, а конкретнее, украинский народ, проиграет. Во многом уже проиграла. Однако пока у власти Зеленский, ничего иного предложено не будет. Это совсем уж банальность — стыдно проговаривать, — но нынешняя украинская власть действительно абсолютно марионеточная. Даже Порошенко был намного независимее.

Фото: РИА «Новости»

Примут ли предложения Путина о мирных переговорах Ни Запад, ни Украина предложение Владимира Путина не примут. Во всяком случае, сейчас. Более того, в Москве это прекрасно понимают. Даже если представим такую фантастическую картину, Зеленский вдруг решит сберечь украинские жизни, фарш невозможно провернуть назад. Как переформатировать страну, заточенную лишь на военный конфликт? Как сказать людям, которые могут только воевать, пусть и жутко от того устали, идите домой?

Есть еще один более сложный момент. Да, представим и такую фантастику, Байден решит снять санкции с России, как о том заявил Путин, он не сможет сделать это моментально. Это возможно только в новых конфигурациях мира. Если в Вашингтоне этого захотят, вот тогда никто уже и ни о чем не станет спрашивать украинцев.

Таким образом, президент России мудро и дальновидно говорит о том, как остановить конфликт в будущем. В том, что его останавливать надо, у здравомыслящих людей сомнений нет.

Фото: РИА «Новости»

Как и нет сомнений в том, что нам, России, всегда есть чем ответить на усиливающуюся эскалацию. Так что Владимир Путин своим предложением по мирным переговорам дал надежду на мир, но в будущем, и вместе с тем продемонстрировал две важные вещи. Первое — кто здесь реальный агрессор (ответ — Запад). Второе — Россия сосредотачивается. Путин сыграл на опережение. Что завтра скажут на так называемом саммите в Швейцарии — уже по большей части совершенно неважно. На Западе будут делать вид, что все иначе, но есть и другой мир — и он все понял.