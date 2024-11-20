От «земного грома» до «лепестков». Что такое противопехотные мины и когда они появились

Администрация уходящего на покой Джо Байдена напоследок передаст ВСУ противопехотные мины, от использования которых Украина сама же отказалась почти 20 лет назад. Где и когда изобрели эти мины и почему Россия не стала запрещать их, выяснял 360.ru.

Противопехотные мины для ВСУ СМИ сообщили, что президент США одобрил передачу Украине противопехотных мин так называемого нестойкого, то есть непостоянного типа. Считается, что через определенное время эти боеприпасы должны самоликвидироваться или обезвредиться при разрядке батареи. По информации журналистов, Байден не хотел поставлять ВСУ мины, поскольку его администрация и многие эксперты считают, что риск для гражданского населения неприемлемо высок. Однако теперь чиновники Пентагона заявили, что эти и другие «подарки», которые американская сторона поставляет ВСУ, «будут способствовать более эффективной обороне». Украина якобы обещала не использовать противопехотные мины в районах, где есть мирные жители.

Фото: Противопехотная мина ПМН-2. Roy Gutman / Global Look Press

Верить в такие заверения довольно трудно. Солдаты украинской армии неоднократно применяли противопехотные мины именно против гражданских, практически с самого начала конфликта сбрасывая «лепестки» на Донбасс.

Интересно ПМН, или противопехотная мина нажимная, иногда расшифровывается солдатами как «принесите мне ноги». Она была разработана в середине XX века, основной поражающий эффект достигается за счет мощности взрыва 200 граммов тротила. ПМН, или противопехотная мина нажимная, иногда расшифровывается солдатами как «принесите мне ноги». Она была разработана в середине XX века, основной поражающий эффект достигается за счет мощности взрыва 200 граммов тротила.

Оттавский договор Осенью 1996 года по инициативе правительства Канады собралась международная конференция по полному запрету производства, хранения, экспорта и применения противопехотных мин. За год страны-участницы выработали конвенцию о запрете этого вооружения, которую подписали в Оттаве представители 122 государств. Спонсорами выступили Евросоюз и американцы. Уничтожение арсенала в одной только Белоруссии заняло около трех лет и стоило четырех миллионов евро. Сами США противоминное соглашение визировать не стали. Россия, хоть и выразила согласие с положениями Оттавского договора, тоже воздержалась от подписи.

Фото: Наследство из мин после Шестидневной войны 1967 года на западном берегу реки Иордан.Ilya Yefimovich / Global Look Press

И это вполне понятно: мины решили сохранить не слишком дружественные Москве страны. Видимо, из тех же резонов к конвенции не присоединились Китай и КНДР. На Ближнем Востоке вслед за Израилем от договора отказались Ливия, Ливан, Иран, Египет, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, ОАЭ. Всего в списке «отказников» — 32 государства.

Интересно При всей своей смертоносности мины рассчитаны на то, чтобы не столько убивать, сколько калечить. Ведь раненого бойца нужно вынести с поля боя, оказать медицинскую помощь, доставить в лагерь. Так что, помимо выведенного из строя солдата, позиции покинут как минимум еще двое. И не говоря об ударе по кошельку государства — стоимости последующего лечения и выплат пенсии инвалиду войны. При всей своей смертоносности мины рассчитаны на то, чтобы не столько убивать, сколько калечить. Ведь раненого бойца нужно вынести с поля боя, оказать медицинскую помощь, доставить в лагерь. Так что, помимо выведенного из строя солдата, позиции покинут как минимум еще двое. И не говоря об ударе по кошельку государства — стоимости последующего лечения и выплат пенсии инвалиду войны.

Мины в наследство Трампу Военная техника, особенно высокотехнологичная, движется по пути совершенствования. Это в полной мере относится и к противопехотным минам, отметил в разговоре с 360.ru завкафедрой РЭУ имени Г. В. Плеханова доктор политических наук профессор Андрей Кошкин. «Минная война — война современных конфликтов. Она психологически чрезвычайно давит на людей той территории, где применяются мины, ведь подорваться может любой человек — военнослужащий или гражданский», — подчеркнул политолог. Он уточнил, что борьба с противопехотными минами идет на международном уровне. Лидеров государств призывают подписывать Оттавский договор 1997 года, который запрещает производство и передачу этого вида оружия, а также предусматривает его полное уничтожение и ликвидацию минных полей.

То есть на международном уровне все выглядит довольно мирно и перспективно. Но во время ведения боевых действий никто не придерживается этих международных соглашений. Та же Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию в 2005 году, а в 2006-м это решение вступило в силу. Но мы видим, что оно не соблюдается. Андрей Кошкин

Под занавес действующая администрация США готова отправить Украине что угодно — миллиарды долларов, дальнобойные ракеты, мины — лишь бы усилить конфликт. Разгребать это наследство придется Дональду Трампу.

Американцы отдают неликвид Решение о поставке противопехотных мин нарушает все возможные законы и говорит о том, что Соединенные Штаты и их союзники откровенно провоцируют усугубление конфликта на Украине, резюмировал полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Были прецеденты, когда Украина получала кассетные мины и разбрасывала «лепестки» в Донбассе. То есть совершала военные преступления, но почему-то мировое сообщество это не осуждало. Анатолий Матвийчук

По словам военного эксперта, США просто занимаются разгрузкой своих военных складов, на которых завалялись старые мины. Помимо того, что они крайне опасны для мирных жителей, такие мины очень тяжело обнаружить: пластиковая конструкция (а такие используют чаще всего) с трудом определяется миноискателями.

Фото: Противопехотная мина в Камбодже / Википедия

История противопехотных мин Считается, что противопехотные мины придумали в Китае почти 500 лет назад. Пустотелый шар заполняли смесью пороха с пулями и зарывали на глубину около полуметра на расстоянии друг от друга. Запалы соединяли пропитанной серой веревкой и поджигали при подходе неприятеля. Все это поэтично звалось «земным громом». Позже китайцы набивали порохом и кусками металла железные шары. Они срабатывали аналогично, но назывались уже «пчелиный улей». Оба варианта были достаточно смертоносными. Также в ход шли глиняные горшки с пороховыми зарядами, засыпанными сверху колотым камнем, — их закапывали в землю под городскими стенами.

Фото: Мины из Лаоса. Ian Buswell / Global Look Press

Кстати, последние мины активировали не только с помощью фитиля, пропитанного селитрой, но и растяжки. Враг цеплял ногой скрытый шнурок и тем самым дергал устройство, похожее на замок к кремневому ружью. Спусковой крючок освобождал кремень, высекались искры, и мина взрывалась. Первое упоминание мин в российской истории относится к Смутному времени. Во время осады Пскова в 1581 году поляки послали князю Шуйскому ящик, в котором якобы лежало золото. Позвали мастера, он осторожно вскрыл посылку, а там оказались заряженные пищали и хитрый механизм запала, который сработал бы при обычном открытии крышки.

Фото: Противопехотная мина направленного действия. Belkin Alexey / Global Look Press

Первую российскую осколочную противопехотную мину разработал в 1855 году саперный офицер Сущинский. Во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов автоматические противопехотные мины представляли собой зарытый в землю ящик или бочонок, наполненный порохом либо динамитом. Позже, при обороне Порт-Артура в 1905 году, русские войска применяли «шрапнельные фугасы» — противопехотные подпрыгивающие мины, изобретенные штабс-капитаном Карасевым, и сигнально-осветительные мины поручика Дебогория-Мокриевича.

Интересно За время Великой Отечественной войны в СССР разработали и создали более 40 образцов мин и взрывателей. В 1942 году конструкторы Борис Ульянов и Николай Носков придумали универсальную вышибную камеру УВК-1, управляемую по проводам. Она позволяла использовать для создания выпрыгивающих осколочно-заградительных мин любые отечественные или трофейные артиллерийские снаряды и мины. На ее основе была сконструирована противопехотная осколочно-заградительная мина ОЗМ-УВК. За время Великой Отечественной войны в СССР разработали и создали более 40 образцов мин и взрывателей. В 1942 году конструкторы Борис Ульянов и Николай Носков придумали универсальную вышибную камеру УВК-1, управляемую по проводам. Она позволяла использовать для создания выпрыгивающих осколочно-заградительных мин любые отечественные или трофейные артиллерийские снаряды и мины. На ее основе была сконструирована противопехотная осколочно-заградительная мина ОЗМ-УВК.

Виды противопехотных мин Противопехотные мины предназначены для ликвидации живой силы противника. Эти снаряды делятся на три типа: фугасные, осколочные и кумулятивные. Фугасные мины наносят поражение кинетической взрывной волной (попросту говоря, непосредственно силой взрыва). Наиболее распространенные повреждения — отрыв конечностей, компрессионные травмы.

Осколочные мины наносят поражение специально подготовленным корпусом мины, который разлетается на смертоносные осколки, а также поражающими элементами начинки. Наиболее распространенные повреждения — колотые и резаные раны.

Кумулятивные мины наносят поражение кумулятивной струей. То есть их основной поражающий эффект достигается направленным действием взрывной волны, что повышает ее разрушительную способность.

Фото: Британская химическая мина 1940 года Mk 1 / Википедия

Во время Второй мировой в Великобритании, США и Советском Союзе создали химические мины, но их никогда не применяли. При этом во время холодной войны американцы производили противопехотную M23: при активации она взрывалась и распыляла нервно-паралитическое вещество. Все они уже уничтожены.