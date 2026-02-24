Противоядие от украинской угрозы: как зенитные турели выкашивают вражеские БПЛА

После отражения неудачного контрнаступления ВСУ российская армия вновь завладела инициативой на Запорожском направлении. Сейчас бойцы дочищают пехотные группы врага, которые в спешке застряли в серой зоне и не успели отступить к первоначальным позициям. Как ВС России противостоят украинским боевикам — в материале 360.ru.

Российская армия готовится перейти в масштабное наступление, сообщил военный блогер Юрий Подоляка. После зачистки под Запорожьем ключевым направлением может стать линия сел Рождественское — Воздвиженка-Верхняя. Попытка контрнаступа обернулась для ВСУ десятками единиц уничтоженной техники. Украинцев не спасли от дронов ни туманная погода, ни отключение Starlink.

Фото: РИА «Новости»

«Выстрелил и забыл» В Сети распространяется видео использования российского дрона-перехватчика «Елка»: на кадрах видно, как БПЛА быстро набирает высоту и точным ударом поражает украинские «птички». Перехватчик работает по принципу «выстрелил и забыл»: достаточно навести его на цель и нажать на кнопку пуска, остальную работу аппарат сделает сам благодаря алгоритмам искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Пуск осуществляется с многоразовой катапульты, которую может удерживать в руках один человек. Дрон «Елка» не оснащен боеголовкой, он поражает вражеские БПЛА кинетически, то есть тараном. Благодаря отсутствию взрывной части производство перехватчика обходится более дешево и становится массовым, сообщил aif.ru.

Фото: РИА «Новости»

Противоядие БПЛА Украинские боевики стали чаще использовать дроны-камикадзе со Starlink против систем противовоздушной обороны и залпового огня, которые играют ключевую роль в защите тыла и прифронтовой зоны, сообщил телеграм-канал «Военная хроника». Враг старается целиться в ЗРК «Тор-М2», комплексы «Панцирь-С1/С1М», РСЗО «Торнадо-С» и другие. Новые модели дронов ВСУ трудно обнаружить на достаточно большом удалении от комплексов ПВО из-за небольшой отражающей поверхности. Радары средств противовоздушной обороны рассчитаны на более габаритные цели вроде ракет и самолетов. Для прикрытия критически важной военной техники на фронте разворачивают ноу-хау — автоматизированную зенитную турель. Благодаря ИИ и высокой кучности огня новинка сама находит БПЛА ВСУ и легко уничтожает их на расстоянии 350-500 метров — на финальном этапе траектории.