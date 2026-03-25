Прошел через 68 дней ада и не сдался. Как Сергей Ярашев в одиночку сдержал наступление ВСУ и стал Героем России

Больше двух месяцев в одиночестве, под обстрелами и с редкими выходами на связь с сослуживцами — таким стало задание на передовой для рядового Сергея Ярашева. Он на протяжении 68 дней удерживал занятые позиции в районе села Гришино на Красноармейском направлении. За этот подвиг президент Владимир Путин присвоил 21-летнему рядовому звание Героя России.

Маэстро из Самары

Будущий боец родился и вырос в Самаре, где окончил школу и перед срочной службой успел поработать официантом в кафе на городской набережной. Давнее увлечение спортом помогло молодому солдату в армии.

Еще до окончания службы Ярашев подписал контракт и попал в состав 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центр», где его распределили в штурмовую бригаду. То, что он оказался на самом горячем участке фронта, боец понял еще во время выполнения первого боевого задания. Ярашев вошел в группу из трех человек, которых перебросили на участок, находившийся под контролем украинских боевиков.

«Сначала я не понимал, что в самом горячем-горячем нахожусь. А потом понял, осознал, когда уже противники появились. Прямо вокруг их много, техника ездит, дроны летают», — рассказывал Ярашев.

По словам его знакомых, сначала сослуживцы дали ему позывной Крот, который потом изменили на Маэстро. Так его назвали, когда Ярашев, убегая от ударного вражеского дрона, во весь голос распевал песню «Ах, Самара-городок», вспоминая о своей малой родине. Боевые действия для него далеко не всегда заканчивались бегством. Молодой и юркий штурмовик первым проникал на вражеские позиции, где быстро ликвидировал огневые точки украинских боевиков.

Подвиг Сергея Ярашева

Российские войска начали борьбу с украинскими боевиками за село Гришино после освобождения Красноармейска (украинское название Покровск) в начале декабря 2025 года. Занятый ВСУ населенный пункт стал ключевой точкой для обеспечения безопасности города, взятия под огневой контроль трассы на Павлоград и организации «клещей» для вражеского гарнизона в Доброполье. Рядом с селом противник организовал опорный пункт. Туда и направили команду Ярашева. Молодой штурмовик стал первым, кто подавил вражеский огонь и открыл путь сослуживцам для зачистки рубежей. Как рассказал заместитель командира бригады майор Вадим Поздняков, в ходе операции боец оказался отрезан от основной группы. В этот же момент противник запустил ударные беспилотники и начал бить артиллерией. «Удалось нам откинуть их, и в связи с тем, что у нас противник был впереди, справа, слева, а сзади оказалось поле, которое просто невозможно было пересечь, чтобы не погибнуть, потому что работали активно FPV (ударные дроны — прим. ред.). Наш боец оказался в окружении», — подчеркнул он.

По его словам, Ярашев хорошо спрятался и первые 30 дней передавал важные сведения о продвижении украинских боевиков, которые даже не подозревали, что он находится рядом и следит за каждым их шагом. Получив необходимые координаты, бойцы корректировали огонь артиллерии, удары беспилотников и авиации. Понесшие большие потери украинские боевики решили, что против них работает целая разведывательная группа. Они даже не догадывались, что кроме 21-летнего рядового на этом участке никого не было. Ярашева украинские военные увидели только через месяц. «Они к нему подошли и предложили сдаться. Наш парень по-русски послал их далеко-далеко. В ходе перестрелки он уничтожил еще двух противников, и они откатились. После этого они, конечно, массово стали туда закидывать FPV и артиллерией работать», — рассказал Поздняков. Он добавил, что при обстреле позиции бойца украинские боевики даже сбросили туда танковую мину, после чего решили, что на точке никого в живых не осталось и отступили с этого рубежа. Чтобы не попасть под вражеские обстрелы, Ярашев постоянно менял укрытия, используя заброшенные строения и старые ангары. Он ночевал в ямах под полом, чтобы не выдать себя во второй раз и переждать опасность.

При этом он продолжал контролировать передвижения противника и сам отразил несколько атак. Когда они усилились, то передавал координаты сослуживцам, которые отрезали украинских военных огневым валом.

Они же с помощью дронов отправляли Ярашеву провизию, боеприпасы и батареи для рации. По данным майора Позднякова, бойцу даже прислали упакованный борщ, а также малиновый джем — его любимое лакомство. «Я все это получал, получал, получал. Мне даже доставляли спальный мешок, зимнюю форму два комплекта доставляли. Меня поддерживали максимально», — рассказывал сам Ярашев. По его словам, чтобы не потерять самообладание, он вел дневник в тетради, которую ему прислали сослуживцы, а чтобы не было совсем тихо, пел любимые песни. С помощью рации и с разрешения командования Ярашеву даже удалось связаться с родными, чтобы поздравить их с Новым годом. Пулеметчик с позывным Добрый назвал бойца настоящим символом сопротивления, который вдохновлял других. «На слуху, в радиообмене постоянно позывной звучал. Маэстро, Маэстро, помощь Маэстро. То есть все работали на задачу. Паренек на острие находился. Жестко было все ориентировано на то, чтобы ему помочь», — отмечал он. На протяжении 68 дней Ярашев отбивался от противника и не давал ему продвинуться ни на метр, удерживая плацдарм для будущего наступления. Узнав, что войска «Центра» должны ворваться в Гришино с двух сторон, он начал готовиться к эвакуации. Выйти на точку, где его должны были встретить другие бойцы, он смог только с третьей попытки. В первый раз пропала связь, а во второй — не смог выйти из-за сильного тумана, в котором легко заблудиться и оказаться не у своих, а попасть в лапы противника.

Перед выходом Ярашев заминировал все подходы к месту своей позиции. Потом там подорвалась украинская штурмовая группа. Боец рассказал, что прошел более километра, чтобы добраться до встречавших его военнослужащих. «Им было опасно до меня идти и потом, они бы меня просто не нашли. Я добрался до них, они взяли мое снаряжение, потому что я за ними просто не успевал. Ноги в очень плохом состоянии были», — делился Ярашев. Встречавшие бойцы доставили его в госпиталь. Врачи после осмотра приняли решение об ампутации ступней молодого солдата, чем спасли ему жизнь. Для реабилитации Ярашева отправили в Центральный военно-клинический госпиталь имени Вишневского. Уже оттуда он связался с мамой и своей невестой Камиллой. «Сейчас сын чувствует себя хорошо, насколько это возможно. А мы не очень — в шоке от всего происходящего и от обрушившегося на нас внимания», — заявила мать бойца в комментарии RT. Она подчеркнула, что ее сын всегда был очень ответственным и всегда помогал своим товарищам, но сейчас пришло время, когда ему нужно позаботиться прежде всего о себе. По ее словам, сын пообещал приехать в Самару, чтобы жениться на своей возлюбленной, а потом снова отправиться на фронт.

Невеста бойца Камилла заявила, что сначала разговаривала с ним по видеосвязи и не сразу его узнала, потому что он сильно похудел и зарос. Она призналась, что ампутация ее не напугала. «Я его не за конечности люблю, а просто за то, что он есть. Хочу всегда быть рядом с ним», — заявила девушка. Она приехала в Москву и с разрешения врачей и командования теперь часто навещает Ярашева в палате.

Как Путин узнал о подвиге Ярашева

Историю бойца, который в одиночку удерживал плацдарм в селе Гришино, президенту России Владимиру Путину рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что до захода в населенный пункт молодой солдат принял участие в серии штурмовых операций на Красноармейском направлении. «Шестьдесят восемь дней, представляете, сколько было контратак противника? Они пытались выбить. Он умудрялся держаться», — заявил Пушилин. Глава Донецкой Народной Республики рассказал, что боец выполнил все поставленные перед ним задачи, но попал в больницу пока его сослуживцы уже отправились дальше. «Это особенная история. Поэтому я попрошу, наверное, здесь соответствующие награды, совместно, конечно, с Министерством обороны», — обратился он к президенту.

Путин ответил, что обязательно поговорит с командирами и отдаст приказ о награждении бойца, а также примет меры, чтобы поддержать его с медицинской точки зрения.

На следующий день глава государства подписал указ о присвоении Сергею Ярашеву звание Героя Российской Федерации. Медаль «Золотая звезда» рядовому вручил министр обороны Андрей Белоусов, который прибыл в госпиталь имени Вишневского. Он поблагодарил военного за подвиг и мужество и пожелал скорейшего выздоровления, подчеркнув, что проследит за процессом лечения и реабилитации. Также министр передал бойцу привет и наилучшие пожелания от Верховного главнокомандующего. Присутствовавшая при награждении Камилла заявила, что благодарна своему возлюбленному за то, что он сдержал обещание и вернулся живым. «Это единственное, что мне нужно было. И спасибо всем за то, что он попал в историю России, горжусь им бесконечно, и моя гордость не угаснет никогда», — заявила девушка.

Ярашев признался, что после выздоровления планирует вернуться на службу, чтобы потом пройти обучение в высшем военном учебном заведении.

«Сейчас состояние у Сергея довольно удовлетворительное, чувствует он себя хорошо. Лечение получает полностью. В дальнейшем планируется реабилитация и возвращение к обычной жизни и в строй. Настроение у пациента боевое, лечение идет хорошо, все по плану», — сообщил «Вестям» начальник Центра реконструктивной и пластической хирургии НМИЦ ВМТ имени А. А. Вишневского Алексей Пильников.

Подвиг российского бойца впечатлил всех. Главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила, что Ярашев станет лауреатом недавно учрежденной премии имени Тиграна Кеосаяна. «Восьмая премия имени Тиграна уходит этому бойцу вместе с нашими с Тиграном поклонами», — написала она в телеграм-канале. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пообещал, что боец и его семья получат полную меру поддержки. «Лучшее протезирование, медицинское сопровождение и полная социальная защита», — перечислил глава региона. Приложивший руку к награждению бойца глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что о подвиге Ярашева нужно снять художественный фильм, о котором он уже договорился с продюсером Сергеем Кретовым. Сценарий к предстоящей картине напишет автор Андрей Симонов.