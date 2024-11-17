Вероятное разрешение США бить ракетами ATACMS по России точно повлечет самый жесткий ответ от РФ, который будет зависеть от угроз, созданных для страны. Об этом заявил глава комитета ГД по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, его процитировало РИА «Новости» .

«[Американский лидер Джо] Байден, по всей видимости, решил закончить свой президентский срок и войти в историю как „кровавый Джо“. Если данные источников издания подтвердятся, это будет означать только одно: прямое участие США в военном конфликте на Украине», — заявил он.

Слуцкий напомнил, что российская сторона неоднократно предупреждала об этом. ВСУ не в состоянии сами применить такого рода вооружения, в этом им помогают НАТО.

Курская область — суверенная территория России. По словам лидера ЛДПР, удары дальнобойным оружиям по регионам РФ неминуемо повлекут эскалацию, которая может обернуться серьезными последствиями.

«Администрация Байдена не может не понимать, что оставляет команде Трампа проблему урегулирования не только украинского конфликта, но и еще более острую — предотвращения глобального противостояния».

Ранее издание The New York Times сообщило, что власти США разрешили Украине использовать ATACMS в Курской области. Это связано с северокорейскими военными, которые якобы служат там в рядах ВС РФ.