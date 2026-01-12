Характеристики пятых «Гераней», о применении которых в зоне спецоперации заявили на Украине, стали предметом для споров, как и сам факт существования этих БПЛА из линейки российских дронов. Будет ли новая версия беспилотника эффективнее предшественниц и есть ли ее аналоги в мире — в материале 360.ru.

Существует ли «Герань-5» и на что похожа? Военный эксперт Николай Цыгикало отметил, что перечисление точных численных характеристик любого вооружения не всегда достоверно, а подлинных — порой не оправдано. «Новое название „Герань-5“ вызывает много уточняющих вопросов, но в чем могут заключаться ответы? <…> Возможно, вместо набора числовых данных стоит улучшить понимание логики такой технической системы и ее элементов. Или их выбора в широком диапазоне возможного», — сказал он. Собеседник 360.ru добавил, что новый БПЛА, скорее всего, реален, даже если и имеет другое название. Например, размеры «пятерки» вполне типичны, как и масса боевой части.

Это, проще говоря, старая добрая авиабомба ФАБ-100. Ее проще подвезти к цели неспешно, со скоростью аэроплана. Тогда и управлять полетом проще, и системе подрыва легче работать без дефицита времени. И аппарат несложен и дешев, и этим эффективен.

Недостаток ФАБ-100 — в уязвимости перед ПВО. Сбивать такие цели, пояснил Цыгикало, легче за счет пушечного огня. «И медленная скорость позволяет обстреливать ее любыми мелкими ракетами, если их решили запустить. По такой цели небольшому зенитному комплексу работать проще — хоть сопровождать, хоть пусковую установку разворачивать, или дожидаться захвата цели ракетами. Такая легкость поражения снижает эффективность медленной доставки в условиях противодействия», — добавил военный эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Для ухудшений условий перехвата необходимо было ускорить перевозку бомбы. Новая «Герань», обратил внимание собеседник 360.ru, летит почти втрое быстрее, это повышает полноту доставки и боевое преимущество.

Для простоты поддержания скорости ей уменьшили лобовое сопротивление, сделав обычный вытянутый фюзеляж и небольшие крылья. Для этого же оснастили турбореактивными двигателем, эффективнее работающим на более высоких дозвуковых скоростях.

Цыгикало подчеркнул, что, судя по опубликованным в Сети снимкам, компоновка БПЛА аэродинамически схожа с первой боевой немецкой крылатой ракетой «Фау-1», но с мощным турбореактивными двигателем и потому скоростная. «Но скорость не упрощает и полет. Система управления всегда немножко не успевает работать, поэтому есть текущий промах, рабочая ошибка комплекса процессов управления: измерений, выработки решений, их исполнения, затем изменения положения аппарата и так далее. Чем выше скорость — тем выше текущая ошибка полета», — напомнил он.

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Какие системы используют для наведения «пятерки» При непрерывном сигнале со спутников точность наведения вооружения повышается — траектория совмещается с целью. Военный эксперт пояснил, что речь идет о привычном сигнале GNSS — например, GPS, ГЛОНАСС или BeiDou и Galileo. «Наведение по сигналу GPS тоже имеет свою ошибку, и если можно уточнить текущее положение по нескольким разным системам, это повысит точность доставки», — сказал Цыгикало. Он счел не совсем понятным тот факт, как получению GNSS-данных может способствовать Starlink, но допустил, что средством боевого наведения способна оказаться и китайская низкоорбитальная государственная спутниковая система Guowang. «Для географических координат важно точное положение источников сигнала GNSS и большая база расстояний. Есть ли таковые у связи через спутники Starlink?» — задался вопросом собеседник 360.ru.

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa / www.globallookpress.com

При отсутствии сигнала, по его словам, можно искать другие каналы наведения — например, привязаться к излучению любых наземных источников, координаты которых на поверхности Земли точно известны. А для выработки оптимального управления в таких условиях применять и специальные математические конструкции вроде фильтра Калмана.

Для работы с сигналами на местности можно привлекать искусственный интеллект. Цыгикало заметил, что ИИ позволит выявить их быстрее и точнее, привязать к источникам и получать координаты, исходя из имеющейся базы или текущих определений расстояния.

Тут наверняка широкое поле деятельности. Как, что и с чем работает в конкретной технической системе по имени «Герань-5», достоверно знают лишь разработчики. Да и зачем в широком вещании точные детали? Неспециалисту они мало что скажут.

В чем уникальность «Герани-5» Говоря о возможных аналогах «Герани-5» у ВСУ и стран НАТО, военный эксперт подчеркнул, что доставка 90 килограммов на 1000 километров с высокой дозвуковой скоростью не нова — ее выполняли и выполняют десятки типов крылатых ракет. «Профиль полета аналогичен, боевая часть тоже. <…> Аналоги по аэродинамике могут одновременно не быть аналогами по процессу навигации, и наоборот. Или по боевой части, системе распознавания цели и исполнительной системе подрыва», — пояснил Цыгикало.

По информации телеграм-канала «Рыбарь», появление «Герани-5» свидетельствует об активном поиске пути расширения ударных возможностей в условиях постоянного соревнования «щита и меча» с учетом экономики производства и других факторов. А массовый запуск таких беспилотников доставит Украине множество новых проблем, особенно при применении с другими аппаратами серии.

По его словам, различные образы вооружений так или иначе похожи на «Герань-5», но тесных аналогов уровня близких копий сразу и по конструкции, и по другим характеристикам, включая комплекс управления, скорее, нет.

Насколько новый номер в линейке «Гераней» будет эффективнее и боевом применении, покажет его дальнейшая эксплуатация.