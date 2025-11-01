Сырский съездил в Красноармейск и отдал несколько приказов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, прозванный Мясником, побывал в покровской воронке и описал положение там словами «ситуация сложная». При этом пять тысяч вэсэушников, оказавшихся в котле, Генерал 200 «проглядел».

«Ситуация сложная. В Покровске (украинское название Красноармейска) вражеская пехота, избегая боестолкновений, накапливается в городской застройке, меняет места пребывания, поэтому первоочередная задача — выявить ее и уничтожить», — заявил он.

Основной угрозой, по словам Сырского, сейчас является российская пехота, которая заняла городскую постройку и постоянно меняет позиции.

При этом подтверждать информацию о том, что в новом котле сейчас оказались тысячи украинских боевиков, Сырский не стал, но отдал приказ об эвакуации и «необходимые предписания» командирам. Им же главком пообещал жесткие меры в случае «безответственности».

Окружение ВСУ в Красноармейске упорно отрицает и Владимир Зеленский. По его словам, ситуация сложная, но контролируемая. А местные каналы тем временем пишут, что Сырский по указанию президента республики продолжает бросать огромные силы для деблокады города, теряя живые и технические ресурсы.

Но делается это вовсе не для того, чтобы вытащить тех, оказался внизу «мешка», а чтобы отрапортовать о том, что котла нет.

Для деблокады Красноармейска, по информации украинского издания «Страна», ранее уже перебросили спецназ ГУР.

Но в то же время появлялись и данные о том, что руководитель этой структуры Кирилл Буданов послал «офисных» и согласился послать на смерть гораздо меньше спецназовцев, чем рассчитывало окружение Зеленского, в частности Андрей Ермак.

Но сам факт переброски этих сил на Красноармейское направление стал очередным свидетельством, что положение там становится все хуже.

«Обычно таких отправляют тихо и точечно, а тут громко заявили и в самую мясорубку. Гениально», — констатировал киевский канал «Легитимный».