ГУР как таран и харьковский подход: три признака подготовки ВСУ к деблокаде Красноармейска

ВСУ начали готовиться к операции по деблокаде Красноармейска (украинское название Покровск) и Мирнограда. Днем ранее Зеленский прямо сказал, что группировку будут наращивать, так как Красноармейск — «главная цель России на сегодня». На фоне того, что в покровскую воронку уже перебросили спецназ ГУР, нельзя исключать, что противник хочет повторить тактику, которую применял на севере Харьковской области летом 2024 года.

Что происходит в Красноармейске сейчас На сегодняшний день российские подразделения контролируют примерно половину Красноармейска, в том числе районы на окраине, имеющие гигантское значение для снабжения. Вэсэушники тем временем сбились в кучу в центральной части города и пока продолжают удерживать карман к юго-востоку от него. Итог такой конфигурации — острая проблема со снабжением и переброской подкреплений. На мониторинговых ресурсах полно снимков прифронтовых дорог, забитых подбитой и сожженной украинской техникой и трупами. Периодически ВСУ пытаются наладить так называемую «москитную логистику» на пикапах, но оборачивается это только новыми потерями. Нынешнее положение дел, впрочем, уже норма — аналогичные картины ранее наблюдались в Бахмуте, Угледаре, Часовом Яре и при уничтожении украинского плацдарма на Курщине, констатирует «Царьград».

Интересно По последним данным, российские силы перерезали основную трассу на Красноармейск из Павлограда, а в самом Красноармейске серая зона резко расширилась на центр и северный район. Украинские паблики бьют тревогу и сообщают, что ВС РФ также продвинулись к югу и северо-востоку от города обходя Мирноград. Расстояние между серой зоной вокруг агломерации теперь менее трех километров.

По информации украинского ресурса Deep State, сейчас на юг Красноармейска уже зашли пилоты FPV-дронов, которые уничтожают логистику и бьют по позициям ВСУ. А пехота устраивает засады, минирует дороги, вступает в бои с тыловыми расчетами. Переброска спецназа ГУР В начале осени появлялись прогнозы о том, что Красноармейск будут сливать, а в провале обвинят главкома ВСУ Александра Сырского, который продолжает, словно в топку, забрасывать в покровскую воронку новые резервы. Однако теперь, судя по всему, Зеленский собирается цепляться за город. На днях стало известно, что в Красноармейск перебросили спецназ ГУР. И этим, как заверил президент Украины, дело не кончится — группировку сил будут наращивать.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

«Реально катастрофа в Покровске. Даже отправили спецназ ГУР для улучшения ситуации. Им поставили задачу выбить из города зашедших россиян. Это называется агония, так как отправляют уже элиту ради того, чтобы удержать Покровск еще на недели две. Покровская воронка продолжает пожирать резервы ВСУ. Это приведет в будущем к глобальному ***», — констатировали после этих решений Киева авторы местного канала «Легитимный».

Спецназ отличная цель для русских дронов и ФАБ. Обычно таких отправляют тихо и точечно, а тут громко заявили. И в самую мясорубку. Гениально. «Легитимный»

Там же не исключили, что отправка спецназа ГУР на самом деле могла быть и тщательно спланированной операцией главы офиса Зеленского Андрея Ермака против руководителя Главного разведуправления Украины Кирилла Буданова. «Это борьба внутри системы, а такой шаг может в моменте ослабить позиции ГУР и Буданова, так как они понесут серьезные потерь в кадрах, оснащении. Ермаку безразлична судьба Донбасса и многих областей Украины, им важно сохранить личную монопольную власть, иначе — полное обнуление», — пояснили журналисты. Именно поэтому, по словам их источника, подобный внутренний передел для офиса Зеленского важнее, чем военный кейс. Вместе с тем, есть и слухи о том, что Буданов послал «офисных» и отправил в покровскую воронку только малую часть спецназа.

Фото: РИА «Новости»

Готовятся к деблокаде? Readovka на фоне последних заявлений Зеленского предположила, что Киев собрался готовиться к операции по деблокаде Красноармейска. И помимо слов президента республики, на это указывает еще несколько факторов.

Во-первых, самые боеспособные силы ВСУ заблаговременно частично вывели из Красноармейска и Мирнограда до замыкания кольца окружения к югу от Родинского. Во-вторых, недавнее сообщение о переброске спецназа ГУР говорит о том, что ВСУ планируют повторить тактику действий, которую применял на севере Харьковской области в начале лета 2024 года, полагает издание.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

«На Липцовском и Волчанском участках Харьковского направления украинское командование использовало спецподразделения ГУР как ударный таран, а общевойсковые соединения ВСУ выступали в роли сил развития успеха в попытке прорвать фронт ГрВ „Север“ ВС РФ. В актуальных условиях признаки того, что неприятель может повторить подобный тактический подход, присутствуют», — выразили уверенность авторы материала. Большое значение Красноармейска и Мирнограда для Банковой в том, что оба города стали лейтмотивом украинской пропаганды, своего рода вторым Бахмутом. «Этим объясняется то, что неприятель активно информационно сопровождает ситуацию, пренебрегая секретностью», — заключили журналисты.