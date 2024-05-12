Продвижение и окружение. Раскрыта тактика российских войск в Харьковской области | 360°

Эксклюзив 12 мая 2024, 00:43 Продвижение и окружение. Раскрыта тактика российских войск в Харьковской области Военный обозреватель Литовкин исключил бои на территории Харькова

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Действующая в Харьковской области группировка российских войск «Север» за минувшие сутки освободила пять населенных пунктов и продвинулась к центру региона. О дальнейшей тактике ВС РФ ведущей 360.ru Анастасии Букреевой рассказал военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин.

Далее — его прямая речь.

Тактика может быть на каждом направлении и на каждом участке своя, потому что нет шаблонов, по которым мы действуем. Главное, что мы шаг за шагом освобождаем какие-то небольшие населенные пункты и пытаемся окружить Харьков.

Брать Харьков штурмом мы не будем, потому что бой в городе, тем более в таком крупном, это второй по величине город Украины, всегда сопряжен с рисками не только для собственных войск, но и для мирного населения. Мы ведем боевые действия так, чтобы мирное население как можно меньше страдало. В отличие от американцев, которые бомбили ковровыми бомбардировками Белград, Ливию, Сирию, Ирак и Афганистан.

Мы делаем все для того, чтобы освободить братский украинский народ, может быть в какой-то мере оболваненный и одурманенный этой нацистской бандеровской пропагандой. Но тем не менее, это наш наш родной народ, это наши братья и сестры. Виктор Литовкин Военный обозреватель и полковник в отставке

Мы стараемся бережно относиться к мирному населению, поэтому мы окружим Харьков со всех сторон. Бандеровцы убегут конечно, потому что потом мы будем защищать город при помощи украинского подполья. На Украине есть люди, которые сражаются с бандеровцами. Они понимают, что пришло их время. Они пускают под откос поезда бандеровские с боевой техникой и личным составом.

Я думаю, что будет все в перспективе, но торопиться никуда не надо. У нас нет обязательств к 7 ноября, к 1 мая и так далее освободить ту или иную территорию. Мы это делаем спокойно, уверенно, самоотверженно и профессионально.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев назвал хорошей тенденцией отход ВСУ с занятых позиций. Он подчеркнул, что у боевиков были годы, чтобы выстроить хорошую оборону в населенных пунктах и окопаться в лесах региона, но теперь выбора у них нет, поэтому они сдают свои позиции.