Привет «миротворцу». Кому предназначалось заявление Путина в его день рождения?

На сайте Белого дома в официальном распорядке дня президента США Дональда Трампа появилась запись о внеочередном срочном закрытом брифинге по вопросам разведки. Встреча состоится 8 октября в Овальном кабинете, журналистов на нее не пустят.

Весьма вероятно, что такая срочность вызвана вчерашним совещанием с руководством Генштаба Министерства обороны России, которое в Санкт-Петербурге провел Владимир Путин. Вчера у президента был день рождения. Так что выбор праздничной «активности» в форме заслушивания доклада военных о положении дел на ЛБС обратил на себя внимание. Причем ситуация на фронте, на первый взгляд, не требовала немедленного вмешательства Верховного главнокомандующего. Согласно докладу начальника Генштаба Валерия Герасимова, войска Объединенной группировки продолжают вести активные боевые действия, крепко удерживая инициативу и наступая практически по всем направлениям.

Фото: Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и Генштаба. Mikhail Metzel/Kremlin Pool / www.globallookpress.com

Особое значение приобретает даже не сам доклад и не факт встречи президента с командованием вооруженных сил, а его заявления. В обращении к военным — а на самом деле, далеко не только к ним — глава государства подчеркнул: стратегическая инициатива на фронте принадлежит России;

решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными;

Россия должна довести спецоперацию до конца и достичь всех поставленных целей.

Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения. На этом фоне киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары вглубь российской территории по абсолютно мирным объектам. Это ему не поможет. А наша задача — обеспечить безопасность граждан России, безопасность стратегических объектов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе энергетической. Владимир Путин

Я вряд ли ошибусь, если предположу, что заявления Путина стали своеобразным ответом на продемонстрированную Дональдом Трампом готовность передать режиму Владимира Зеленского американские дальнобойные ракеты «Томагавк». Накануне хозяин Белого дома заявил, что в целом принял решение и хотел бы лишь уточнить детали о целях, которые для этих ракет изберут ВСУ. Россия, в том числе устами ее лидера, довольно ясно давала понять: «томагавки» не изменят общей картины на фронте. Но приведут к разрушению и без того хрупкого взаимопонимания между Москвой и Вашингтоном, которое наметилось после прихода к власти в США новой администрации.

Фото: President of Russia Office apai/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Чтобы еще раз напомнить Трампу, что на любые попытки эскалации со стороны Запада нам, безусловно, есть чем ответить — и ответ обязательно последует, — Путин и заявил о готовности армии «обеспечить безопасность граждан России, безопасность стратегических объектов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе энергетической». Чем это грозит киевскому режиму — особенно накануне отопительного сезона, — полагаю, лишний раз объяснять не нужно. Трамп же, поддавшись на уговоры «партии войны», не получит ничего, кроме окончательного обнуления собственных миротворческих усилий. Надо ли ему это накануне решения Нобелевского комитета по премии мира? Пусть думает сам.