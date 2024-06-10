Сегодня 18:12 Прикрытый терроризм. Запад готовится оправдывать преступления Украины Херсонский политик Филипчук: Россия может себя защитить от террористов ВСУ 0 0 0 Фото: Солдат ВСУ на тренировке с минометом, июль 2023 года. Alex Chan Tsz Yuk / Global Look Press Спецоперация

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Западные аналитики уверены, что победы России вынудят Украину устраивать теракты. Вот только ВСУ давно этим занимаются — достаточно вспомнить регулярные атаки на Белгород. Хотя есть надежда, что западная общественность все же прозреет, ведь уже раздается все больше голосов против «партии войны».

Терроризм как ответ на победы Украина готова начать террористическую деятельность против России. В случае крупной победы российской армии ВСУ могут атаковать школы и другую гражданскую инфраструктуру России, сообщило британское издание Daily Express. Аналитик по обороне и безопасности Николас Драммонд заявил, что хотя Украина и так постоянно наносит удары по российской территории, ее вооруженные силы «планируют гораздо более разрушительные атаки». Делать это будут оружием, которое любезно предоставляет Запад. Помимо этого, украинцы будут решительно атаковать российские территории, если Владимира Зеленского заставят подписать мирный договор. Аналитик признал, что удары вглубь России повлекут за собой большую эскалацию конфликта.

Фото: Последствия ракетного удара по жилому зданию Белгорода. Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Западные хозяева решают все Украинские военные уже ведут террористическая деятельность: они постоянно атакуют гражданскую инфраструктуру России, напомнил 360.ru политик, глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук.

Сейчас имеют место определенные ограничения Запада на применение поставляемого им оружия. Украина должна использовать его с ограничениями по дальности. К примеру, на Харьковском направлении западное оружие должно использоваться в целях самообороны. Павел Филипчук

Если ВСУ ударят западным оружием вглубь России, целями должны быть только военные или связанные с ними объекты, отметил политик. Но эти ограничения не мешают украинцам наносить удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Белгородской области. «Решится ли Украина наращивать массированность и дальность ударов по мирной инфраструктуре вглубь России, зависит от позиции ее западных начальников, как официальной, так и непубличной», — сказал Филипчук. По его мнению, сегодня уже всем, от политиков до простых граждан, очевидно: Зеленский все свои решения, особенно в военной сфере, принимает только после одобрения заокеанских хозяев.

Фото: Президенты Украины и США Владимр Зеленский и Джо Байден, Париж, июнь 2024 года. Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Россия может себя защитить Россия успешно защищает себя от украинских атак, отметил политик. Средства ПВО эффективно сбивают запущенные с территории Украины западные ракеты и дроны. Конечно, эта защита не стопроцентная: страдают мирные люди, их жилье, инфраструктура.

Президент России Владимир Путин обозначил, что нужно совершенствовать наши системы РЭБ-защиты. Он также напомнил, что ракетами управляют британцы и американцы. Европа и США замалчивают потери среди иностранных инструкторов на Украине. Павел Филипчук

Статистика потерь России и Украины сегодня один к пяти, уточнил политик. Поэтому есть все основания считать, что Россия вполне сможет защитить себя от террористических атак ВСУ.

Фото: Кладбище украинских солдат, Харьков, февраль 2024 года. David Young / Global Look Press

Запад не видит терроризма Западная общественность занимает циничную и лживую позицию по отношению к России, отметил Филипчук. Поэтому нет прецедентов, когда бы коллективный Запад на официальном уровне признал действия украинских боевиков терроризмом.

Но есть положительная тенденция. Мы все чаще наблюдаем, как в Европе и США политики, журналисты, общественные деятели выступают против агрессивной, в первую очередь военной, политики руководителей этих стран, направленной против России. Павел Филипчук

Разумеется, еще рано говорить о том, что западная общественность признает удары ВСУ по мирному населению терроризмом, но в перспективе предпосылки к этому есть, подытожил собеседник 360.ru.