«Об этом нельзя молчать»: Россия потеряла преимущество в разведывательных дронах?

Украинский конфликт показал, насколько важно использование противоборствующими сторонами различных видов беспилотников. И FPV-дроны, и коптеры, и разведывательные БПЛА, и барражирующие боеприпасы вносят свою значительную лепту. Без этого сейчас просто невозможно. Поэтому здесь главное — не отставать. Иначе есть большой риск проиграть.

Британская газета The Times написала, что Россия потеряла преимущество в разведывательных дронах, которые корректируют ракетные удары, в частности по американским батареям Patriot. С июня украинские FPV-дроны стали успешно сбивать российские беспилотники, снижая их активность в четыре раза, утверждают журналисты. Они отметили, что украинское командование не раскрывает подробности нового метода, который используют их радиолокационные подразделения для наведения пилотов-камикадзе на российские БПЛА. Однако, мол, их успех очевиден. Украинские бригады сообщили об увеличении количества уничтоженных российских разведывательных беспилотников с помощью модернизированных ПЗРК-перехватчиков и параллельном сокращении времени, в течение которого российские БПЛА пролетают над их позициями.

Фото: Ilya Moskovets/Ura.ru / Global Look Press

Еще в конце августа военкор Александр Харченко писал, что об этой проблеме нельзя молчать. Враг наращивает усилия по уничтожению наших разведывательных беспилотников. Показатели даже в рамках одного подразделения могут быть существенными. Раньше наш БПЛА мог работать несколько месяцев, а сейчас картина совсем иная. «Помните, как зимой противник жаловался на нехватку зенитных ракет? Наши беспилотники чувствовали себя в небе вольготно. Сейчас у ВСУ роль перехватчиков стали выполнять FPV-дроны. Магии здесь никакой нет. Украинцы расставили радары, посадили расчеты, создали единую систему и стали сбивать наши БПЛА. К этой проблеме надо относиться крайне серьезно. Без разведывательных беспилотников не будут работать наши разведывательно-ударные контуры. Артиллерия, „Искандеры“ и тяжелые авиабомбы резко снизят свою эффективность, если противник зачистит свое небо», — объяснил Харченко.

Фото: РИА «Новости»

Тогда же приходили сообщения, что ВСУ наращивают усилия, а мы серьезно от них отстаем в деле уничтожения БПЛА с помощью FPV-дронов. Основные преимущества таких средств ПВО — дешевизна перехватчика, мобильность, скрытность и большая живучесть расчетов.

Вопрос инициативы На Украине уже есть свои отдельные войска БПЛА, которые мы до сих пор не ввели. Они разделены на роды войск: это разведчики, ударные беспилотники и бомбардировщики. Сейчас еще появились беспилотники, на которые устанавливают огнестрельное оружие. С них как раз и сбиваются наши дроны. Кроме того, они устанавливают всевозможную защиту от воздействия наших РЭБ. «Кто бы что ни говорил, а Украина мобилизована. Вся страна работает на эту победу в отличие от нас. Украинцы прикладывают очень много усилий в сфере развития БПЛА. Украина проанализировала ситуацию, произошедшую в Нагорном Карабахе, усиленно создавала свои беспилотные части. У нас же в воинских частях до сих пор нет штатных беспилотников. Именно поэтому они числятся снайперами, штурмовиками, санитарами, водителями, поварами, писарями и прочими. Где открылась какая-то непосредственная возможность, туда и записывают человека, который занимается БПЛА», — заявил 360.ru волонтер, ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин. Поэтому в вопросе развития конкретно FPV-дронов Украина нас опережает. Но есть надежда, что после прихода в Минобороны Андрея Белоусова что-то изменится в этом вопросе. Сигналы поступают, и очень четкие.

Фото: РИА «Новости»

Так, например, министр посетил центр беспилотных систем «Рубикон». Ключевые заявления: в армии должны появиться целые семейства специализаций по малому воздуху;

необходима реформа системы управления войсками;

открытие экспериментальных центров и отрядов по боевым роботизированным системам — это ответ на вызовы времени. Тем не менее военкор Алексей Живов высказал в разговоре с 360.ru мнение, что Россия не потеряла преимущество разведки с помощью БПЛА. У нас их теперь большой ассортимент. Есть более совершенные модели, менее совершенные, перспективные. У нас много с их помощью выучено пилотов. Разведка ведется 24 на семь.

Да, есть определенные потери от их FPV-дронов. Это, конечно, находка противника, но мы тоже так делаем. Это дорога с двухсторонним движением. Начали сбивать их дроны. И у них все-таки меньше, чем у нас, разведывательных БПЛА. Поэтому с этой проблемой справляемся различными способами. Кто-то ставит камеры заднего вида на беспилотники, кто-то — РЭБ. Эта проблема будет решена. Ничего критичного в ней нет. Да, у нас там временная просадка есть, но преимущество останется по-прежнему за нами. Алексей Живов военный корреспондент

Мы сражается не с куклами При этом важно упомянуть следующее. На фронте враг уже лишился инициативы. Он теряет территории, несет во всех смыслах поражение. У него огромные потери. Морально-психологическое состояние большинства солдат ВСУ тяжелое. Мотивация низкая. Европа пытается еще подбодрить Украину, тем не менее ситуация усугубляется с каждым днем. Но все же мы воюем не с куклами, не с манекенами, не с роботами. И пока они еще способны наносить по нам удары.

Фото: РИА «Новости»

«FPV-дроны, даже среди БПЛА, — это буквально недавно появившееся ноу-хау. Они сбивают наши, мы сбиваем их, причем в не меньших количествах. Естественно, с учетом такого конфликта любой прогресс идет более технично, все развивается, происходит эволюция. Эти методы изучаются, мы находим контрметоды. Сказать, что это какая-то проблема или в их руках инициатива, нельзя. У нас хватает разведывательных дронов. В любом случае это риски. Он пришел, увидел цель, отработал. Это их задача», — рассказал 360.ru участник СВО, член совета по патриотическому воспитанию общероссийской организации «Офицеры России» Андрей Фокин. Модернизация беспилотников на фронте идет систематически и на постоянной основе. И с нашей стороны, и с вражеской: у кого первого начинает работать смекалка, тот быстрее адаптируется. Тот и побеждает.

Фото: РИА «Новости»

Естественно, у России есть исключительные методы, о которых не знает враг, они наносят ВСУ достаточно значительный урон. Но противник не дремлет. Он тоже это все изучает, пытается найти те или иные лазейки. Что-то у него получается успешно, что-то — наоборот. К нам это также применительно.