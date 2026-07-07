07 июля 2026 18:55 Пожизненный срок за гибель 93 жителей Мариуполя: в ДНР вынесли приговор четверым командирам ВСУ Верховный суд ДНР приговорил Героя Украины Баранюка к пожизненному сроку 0 0 0 Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com Спецоперация

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Верховный суд ДНР вынес приговор четверым командирам 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины. За злодеяния в Мариуполе комбриг Владимир Баранюк, его заместители Дмитрий Кармянков и Виталий Ярошенко, а также командир 501-го батальона Николай Бирюков получили пожизненные сроки. Чем примечателен этот приговор — в материале 360.ru.

Материалы уголовного дела Офицеров признали виновными в убийствах и покушениях на убийство двух и более лиц, умышленном уничтожении чужого имущества, а также жестоком обращении с военнопленными и гражданскими на оккупированной территории. Согласно материалам дела, 36-я бригада весной 2022 года участвовала в боях за Мариуполь. Баранюк, Кармянков, Ярошенко и Бирюков отдавали подчиненным преступные приказы, в том числе об убийстве военнопленных и мирных жителей города. От их рук погибли по меньшей мере 93 человека, еще 81 получил ранения и травмы, повреждения получили 89 объектов инфраструктуры.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

В 2014 году стрелять не решился… Это был не первый раз в жизни Баранюка, когда он сложил оружие перед российскими военными. В 2014 году он служил заместителем командира 1-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ, располагавшегося в Феодосии. Когда в марте на территорию части вошли «вежливые люди», приказать стрелять по ним никто так и не решился. Некоторые подчиненные Баранюка перешли на сторону России и остались служить в Крыму. Самому же бравому «захысныку» и еще некоторым офицерам предписали покинуть полуостров навсегда.

Фото: Официальный сайт президента Украины

…а в 2022-м открыл огонь Восемь лет спустя Баранюк уже командир бригады ВСУ, имеет звание полковника и находится в Мариуполе. На него обращает внимание сам Владимир Зеленский — и 19 марта присваивает ему звание Героя Украины «за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге». Практически судьба фельдмаршала Паулюса — вырваться из окружения Баранюк так и не сумел и в середине апреля сдался в плен. Смириться с таким позором украинская пропагандистская машина не смогла — и некоторое время ходили слухи, что полковник погиб в бою. Однако позже бывшие побратимы из группировки «Азов»* прямо обвинят Баранюка в трусости и попытке спасти свою шкуру. С мая 2022 года о полковнике никто не слышал. И только теперь ему вынесли приговор.

В России в последние годы часто выносят приговоры украинским боевикам. Но зачастую, если речь идет о командирах, заочные. Случай, когда пожизненный срок не заочно, а лично получает полковник ВСУ, да к тому же Герой Украины, беспрецедентный. Однако чем дальше, тем больше вероятность, что не последний. * Запрещенная в России террористическая организация.