Песков не стал отвечать на вопрос о возможной глубине буферной зоны

Вопрос о возможной глубине буферной зоны вдоль границы России и Украины нужно задавать в Минобороны. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Это касается военной специфики и непосредственно хода боевых действий. Поэтому рекомендую задать вопрос к министерству обороны», — сказал он.

В ходе совещания с членами правительства в формате видеоконференции в четверг президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы в настоящее время решают вопрос создания буферной зоны вдоль государственной границы с Украиной.

Глава государства уточнил, что речь идет о Белгородской, Брянской и Курской областях, которые подвергаются обстрелам со стороны боевиков. Путин подчеркивал, что, как правило, противник выбирает цели поражения, не имеющие никакого военного значения — дома людей и мирные объекты.