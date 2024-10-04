Последняя красная линия. Фронт ВСУ обрушился, Франция готова отправить войска на помощь

С каждым днем ухудшается военная обстановка для украинской армии на Донецком направлении. Уже пал Угледар, переваривший не одну сотню вражеских солдат. Вот-вот будет освобождено Цукурино. Назрела проблема с резервами, а огромное количество живой силы не переходит в качество. Фронт ВСУ обрушится в любой момент. Конечно, на Западе это видят, а кто посмелее, тот хочет прийти Киеву на помощь.

Государственный секретарь Франции по делам Европы Бенжамен Хаддад заявил, что Париж может отправить сухопутные войска на Украину. «Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что мы не должны ничего исключать, и это остается в силе», ― подчеркнул он. Еще в конце февраля Макрон сделал ряд заявлений о возможной отправке войск НАТО на Украину. В мае он утверждал, что это может случиться по просьбе Киева и при прорыве линии фронта Вооруженными силами России. Последнее уже случилось. Видимо, последнее слово за Зеленским. Эту же информацию подтвердил и глава МИД Венгрии Петер Сийярто спустя два дня. Он назвал отправку на Украину европейских или американских военных нарушением красной линии. И нужно сделать все возможное, чтобы избежать прямого конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом.

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«Реально все. Идут разговоры о возможности отправить войска НАТО на Западную Украину. Дескать, воевать официально не будут. Но мы же все прекрасно понимаем. Они все равно воюют. В 2022 году в Лондоне уже заявляли о том, что британский спецназ активно участвует в боевых действиях. Была утечка, что около сотни элитных западных солдат сражаются. Если они официально отправят войска, это будет эскалация. Путин об этом говорил, включая изменение ядерной доктрины. Есть красная линия. И лучше ее не нарушать», ― объяснил немецкий журналист Томас Репер в разговоре с 360.ru. И ведь действительно. Путин прямо заявил, что ввод военных контингентов Запада на Украину приблизит риск глобального конфликта еще на один шаг. Все иностранные военные на украинской территории окажутся в зоне поражения армии России. Это очень важное предупреждение: красная линия может оказаться последней.

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Франция готовится В этом контексте важно рассмотреть другой момент. Еще в марте американская газета Politico писала о посещении центра боевой подготовки CENTAC на востоке Франции. Последние десятилетия Париж участвовал в кампаниях по борьбе с повстанцами в таких местах, как Мали и Афганистан. Теперь же французы готовятся к совершенно иному военному противостоянию. Этот центр площадью 120 квадратных километров — единственное место, где различные подразделения Вооруженных сил Франции (пехота, бронетехника, артиллерия и инженеры, которые обычно разбросаны по всей стране) могут тренироваться вместе. Вооруженный конфликт на Украине усилил важность общевойскового боя. Это единственный способ сражаться, уверены французские военные. Мол, армии, которые не способны объединить в единое целое танки, артиллерию и пехоту, подвергаются огромному риску.

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Французские офицеры, конечно, публично не называют потенциальных противников. Однако абсолютно понятно, что учения направлены на подготовку войск к противостоянию с Россией.

Евросоюз трансформируется Европа милитаризуется куда активнее, чем раньше. На днях новоназначенная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила о необходимости превращения ЕС из «социального в военный», предав тем самым заветы отцов-основателей. На самом деле процесс пошел еще с начала нулевых, а деньги на перевооружение пошли уже с 2015-го. Тот факт, что перевооружение Европы — это не решение или желание ее жителей или парламентов, а исключительно идея руководства Евросоюза и, главное, оружейных лоббистов, — никого не волнует. «На этом фоне заявления Макрона выглядят вполне логично. Он назначил новое правоцентристское правительство вразрез с настроениями собственного народа, проголосовавшего за левоцентристов. И недавно примкнул к громогласным заявлениям о необходимости реформировать ООН и, в частности, Совет Безопасности, добавив туда же, однако, МВФ и Всемирный банк. С каких это пор МВФ и ВБ уполномочены принимать политические — не экономические — решения? Вопрос риторический. Макрон — бывший сотрудник банка Ротшильда», — рассказал 360.ru член экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия», политолог Марк Бернардини.

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У Макрона, добавил он, много внутриполитических проблем у себя дома. Призыв сплотиться против внешнего врага может ему показаться эффективным. Посмотрим, насколько народ покажет себя в очередной раз столь наивным и манипулируемым коллективным Западом, через медийное пространство. Англичане, немцы, французы, шведы — это все те, кто 200 и более лет периодически вторгаются на русские земли, как только Россия дает слабину.

Война неизбежна? Поэтому, видимо, следует ожидать, что мы окажемся в прямом военном противостоянии с Европой при одновременном выходе из этой коалиции США. Для американцев это идеальный вариант — ослабление Европы и России из-за прямого столкновения. Сильная Европа нужна Штатам еще меньше, чем сильная Россия. Но есть один существенный момент. Это повлечет одновременное усиление Китая. Судите сами: Израиль всеми силами старается вовлечь Америку в качестве прямой стороны конфликта на Ближнем Востоке. США считают Ближний Восток более важным регионом, чем Украина. Если Европа втянется в конфликт, все сильные игроки мира будут связаны войной. Все, кроме Китая.

Здесь амбиции коллективного Запада явно сыграют с этим Западом злую шутку — появится масса новых военных коалиций, не совсем ясно, как поведет себя Турция, у которой достаточно сильная армия и Эрдоган выступает в поддержку Ирана. Таким образом, нас ждет матч на выбывание слабых игроков, в результате которого оставшиеся команды сами окажутся максимально ослабленными. Танай Чолханов участник СВО, публицист

А Китай? Он сидит на трибуне этой арены, ожидая матча. Выжидает. Потому что в этой игре тот, кто умеет ждать, получает все. При этом у КНР благоприятная ситуация, так как война принесет ему невероятную прибыль как мировому производителю дронов, антидронов, электронных компонентов, оружия. Но все это уже другая история… Пока что Франция, как и другие страны ЕС, толкает мир к катастрофе. Европа забыла, что такое война. Им хочется повторить.