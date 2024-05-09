После 9 Мая. За что мы бьемся сейчас | 360°

Эксклюзив 09 мая 2024, 16:44 После 9 Мая. За что мы бьемся сейчас Писатель Беседин: Россия победит в СВО и в войне за сохранение души молодежи РИА «Новости»

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Современная Россия ведет борьбу сразу по двум фронтам. О первом всем известно — он расположен в зоне проведения специальной военной операции. Но есть еще один, невидимый, но не менее важный — борьба за сохранение памяти о Победе в Великой Отечественной войне, которой у потомков героев практически не осталось. О продолжающихся войнах и будущих победах в своей колонке для 360.ru рассказал писатель Платон Беседин.

Далее — его прямая речь.

Битва с омертвением души

9 Мая — великий день, День Победы. В жизни России, в жизни каждого русского человека есть два главных дня, два главных праздника — Пасха и 9 Мая, День Победы, наша гражданская Пасха.

Это дни одухотворенных людей, дни воинов Христовых и воинов русских. Однако все ли сейчас осознают это в полной мере? Не уверен, и сейчас идут новые битвы.

Расскажу об одном случае. В свое время мы делали фильм о нацистской оккупации Севастополя — и позднее представляли его в кинотеатре «Победа».

На премьеру эту привели школьников. Они знали, о чем фильм, но все равно предварительно покупали попкорн, а потом равнодушно перемалывали его челюстями, а меж тем на экране демонстрировались кадры, на которых из колодцев доставали убитых людей, скрученных по двое проволокой.

Так выглядит омертвение души, и новая битва развернулась за потомков тех, кто в свое время победил величайшее зло на планете.

Пришло время побеждать новое зло. В чем-то еще более страшное, чем-то, что было, — ведь это зло маскируется, это зло рядится в специальные одежды, поэтому и воскресает нацизм, фашизм, поэтому люди продолжают делать все, чтобы пожирать других людей.

И первый этап нашей победы, которая должна быть достигнута, — объяснить потомкам тех, кто победил в Великой Отечественной войне, что их деды и прадеды совершили величайший подвиг, забыть который — значит обесценить и предать память дедов и прадедов, способствуя торжеству нового зла.

Новая жизнь новых регионов

Да, это война, в которой сражаемся все мы, но сейчас идет и другая, более осязаемая. Там, на фронте, на передовой, бьются наши парни — в зоне СВО. И много говорится о том, что цели этой битвы не озвучены в полной мере.

Однако я точно знаю, как должна выглядеть победа в этой битве. Мы должны дать людям Донбасса, Запорожской, Херсонской областей новую жизнь, ту, которую они действительно хотят, ту, которой страстно жаждут.

Чтобы люди счастливо — ладно, относительно счастливо — жили на своей земле, чтобы никто не имел права притеснять их, чтобы это были образцовые регионы, жизни в которых завидовали бы все остальные.

Потому что люди Донбасса, Херсонской, Запорожской областей пожертвовали многим, почти всем, оказавшись в России. Мы не имеем права подвести их. Мы обязаны дать им лучшее.

Кто-то скажет, что я идеалист, мечтатель, что так не бывает — вероятно, да, ну и пусть, да и кто знает, может быть, я такой не один? И я буду мечтать, приближая победу, о том, чтобы люди Луганска, Макеевки, Горловки, Скадовска, Геническа, Херсона жили достойной жизнью. Такой должна быть наша победа!