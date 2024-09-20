«Пора менять тактику»: ВСУ изменили цели Курской операции, у Зеленского есть план

Ситуация в Курской области, как принято говорить в последнее время, стабильно тяжелая. Украинская армия пытается прорваться сразу на нескольких участках фронта, но получает отпор. На второй месяц вторжения, хотя враг топчет нашу землю, главная задача — прорваться к Курской АЭС — не была выполнена. Значит, пора менять тактику. У Владимира Зеленского есть план.

По информации украинских инсайдеров, Офис президента изменил цели Курской операции. Если первоначальный план должен был заставить российские войска остановить наступление в Донбассе и перенаправить силы, то сейчас на Банковой хотят спровоцировать Кремль на новую мобилизацию. «Британская разведка уверена, что подобное решение в России вызовет недовольство внутри общества и усилит турбулетность системы. Значит, возможно будет раскачать волну протестов против руководства России», — утверждает популярный украинский Telegram-канал «Резидент». Но, как было заявлено неоднократно Кремлем, при нынешнем раскладе дополнительной мобилизации не будет. Она просто не требуется. «Численность добровольцев продолжает расти, тем самым нет никакой переброски с Донбасса в Курск. Привычно, на Украине намеренно путают свои надежды с фактами. Рассчитывают таким образом добиться очередной западной поддержки», — отметил 360.ru член экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия», политолог Марк Бернардини.

Фото: РИА «Новости»

Что происходит в Курской области сейчас Тем временем в Курской области ситуация для ВСУ складывается крайне непростая. Накануне Киев забросил новые резервы. Эксперты ожидают, что за неделю они закончатся. И все ради того, чтобы выиграть время на окапывание в районе Суджи и ввод оборонительной техники. Одновременно украинская армия волной за волной наступает в направлении на Глушково, пытаясь прорваться через российскую оборону. В бой бросают все новые силы с хорошей техникой. Но в каждой такой атаке украинские военные теряют четыре-пять единиц техники и до роты личного состава. ВСУ не берегут ни живую силу, ни технику.

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«В „мясные штурмы“ враг продолжает ходить и в районе поселка Веселое. Была попытка заехать на окраины населенного пункта и обойти его на правом фланге. В штурме участвовали до семи единиц техники и 60 бойцов. Атака отбита. ВСУ были вынуждены откатиться ближе к госгранице», — написал ветеран ЧВК «Вагнер» Condottiero. Кроме того, украинские СМИ сообщили, что ВС России сконцентрировали в Курской области приблизительно 37 тысяч военных. И до середины октября, согласно прогнозам источников, наш Генштаб планирует вытеснить врага с российской территории. В эту задачу также входит создание «буферной зоны» в Сумской области.

Фото: РИА «Новости»

Расчет врага не оправдался Первоначальная цель курской авантюры Зеленского состояла вовсе не в отвлечении русской армии от Донбасса, а в попытке шантажа. Он должен был осуществляться как самим фактом занятия территории, так и достигнуть состояния ядерной эскалации. Потому что явной целью броска ВСУ была Курская АЭС. При этом внутриполитический фактор мог учитываться, так как спровоцировать волнения способно было просто то, что территория России оказалась в оккупации врага. Но этот расчет не оправдался. «Озвучивание цели в виде новой мобилизации в России вовсе выглядит провокацией. ВСУ безо всякой мобилизации в России уже теряют позиции в Курской области, не говоря уже о Донбассе. Безусловно, у Зеленского есть пока нетронутый ресурс в виде мобилизации всех возрастов с 21 года или даже 18, что может добавить проблем», — рассказал 360.ru военный эксперт, аналитик Сергей Простаков.

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency / Global Look Press

Тем не менее, добавил он, необходимо учитывать, что западные элиты отлично понимают невозможность нанести военное поражение России. Они делают акцент именно на внутренние проблемы, пытаясь воздействовать либо на известные проблемы, либо создать новые. И то, что пока им этого не удалось, расслаблять не должно. Западные руководители пока довольно настойчивы и готовы к новым гнусным провокациям. А исполнители, готовые на все и которых Западу абсолютно не жаль, в виде ВСУ и других украинских формирований, пока имеются в достатке.

Фото: РИА «Новости»

Что ждет Зеленского в будущем Перед Зеленским сейчас наступает период выбора. Как он будет продолжать свое существование в дальнейшем. Ему нельзя уйти из президентов, потому что иначе его ждет либо долгое заключение, либо смерть. Не политическая, а физическая. Такое мнение 360.ru высказал военкор Евгений Линин. — Почему? — Украина сегодня — террористическое государство. В основе идеологии — нацизм, в основе государственного устройства — страх, терроризм. Мы увидели взрывы «Северных потоков», удары по гражданской инфраструктуре России беспилотниками, запугивание собственных граждан, повальная мобилизация любыми средствами и способами, вплоть до избиения призывников в военкоматах Украины.

Фото: Ettore Ferrari/Keystone Press Agency / Global Look Press

— Все это Украина Зеленского? — Он понимает, что с Россией ему не выиграть. Его не закончить даже на приемлемых для него условиях. На этом конфликте он создал состояние, поднял свой имидж, стал персоной мирового масштаба. Все это уронить можно в одночасье.

Фигура с обложки «Таймс» может стать узником в тюрьмах собственного государства. Далеко ходить не надо. Вспомним Михаила Саакашвили — любимца США, человека, который затеял военную аферу против России. Но потом ел галстук, находился долгое время в психушке. И сейчас, как человек без гражданства, находится в заключении в Грузии. Что-то подобное ждет Зеленского, если он не удержит власть. Евгений Линин военкор

— Удержит? — Только сведя последствия вооруженного конфликта против России к какому-то приемлемому для своего населения минимуму. Потеря территорий — с этим он уже согласен. Разоружение — с этим он, видимо, тоже как-то справится. Не попадание в Евросоюз и не вступление в НАТО — уже тоже очевидные факты для всех. Здесь он пытается как-то сохраниться в качестве президента, чтобы спасти свою жизнь. Сохранить империю, которую он создал за годы войны. — Но как это возможно? — Затягивание конфликта и надежда на какие-то внутренние противоречия в российской власти. Но на Западе абсолютно не понимают устройство России, не понимают настроения в обществе. Надежда на то, что повторная мобилизация вызовет протесты, бессмысленная. Ну и про количество контрактников и добровольцев, приходящих в военкоматы, — оно не иссякает. У нас люди добровольно идут защищать Родину. Вопрос о мобилизации в ближайшее время не стоит.

Фото: РИА «Новости»

Итог будет один Тем временем сразу в нескольких источниках появилась информация, что Генштаб ВСУ готовит оперативный план по выводу группировки из Курской области на фоне огромных потерь. Вопреки официозу, потери врага в Курской области действительно превышают все расчеты Киева. И не только в людях, но и в технике. Держать группировку ВСУ в полукольце украинское командование будет еще пару недель. На время, пока будет идти встреча Зеленского в США, с кандидатами в президенты. Правда, они не особо горят желанием. Тем не менее все новые резервы будут бросать в топку противостояния в Курской области. Дальше враг будет вынужден начать отступать. И как только они повернутся к нашим силам спиной, начнется самое интересное. Выйти из Курской области смогут не только лишь все.