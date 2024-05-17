Массированная атака дронов ВСУ: мнение эксперта, политические причины ударов | 360°

Эксклюзив 17 мая 2024, 12:30 «Политический аспект». Удары ВСУ по Крыму связали с «мирным саммитом» и «сходкой НАТО» Аналитик Дандыкин: атаки ВСУ на Крым были попыткой демонстрации для Запада Abed Rahim Khatib/dpa / Global Look Press

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Украина перестала надеяться на то, что российские системы ПВО не справятся с ударами ВСУ, но руководству необходимо представить Западу какие-то «достижения». По этой причине украинские военные продолжают активно, но безрезультатно атаковать российскую территорию, рассказал 360.ru капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Политические причины

Он напомнил, что скоро пройдут два важных международных мероприятия, главной темой которых станет Украина. К ним эксперт отнес июньский саммит в Швейцарии и «сходку НАТО».

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«Они (ВСУ — прим. ред.) хотят показать хоть какие-то успехи уже на фоне не только тактических, но и оперативно-тактических неудач на фронте», — отметил аналитик.

Специалист подчеркнул, что украинские войска получили от западных стран большое количество беспилотников, но в ближайшее время их возможности иссякнут.

«Я думаю, что такие массированные удары и попытки прорыва, которые были в течение трех дней, сойдут на нет. Это сродни тому, как немцы атаковали авиацией Великобританию, Лондон. В конце концов битва не увенчалась успехом», — напомнил Дандыкин.

РИА «Новости»

Ответ России на атаки

Собеседник 360.ru добавил, что Россия ответила на массированные атаки и уничтожила все БПЛА и безэкипажные катера. Он также предположил, что еще одной причиной ударов стала паника из-за продвижения ВС России в Харьковской области.

«Такой массированной атаки давно не было. Сейчас насели на Севастополь, где они шли волной. И вторая задача у них была нагрузить нашу противовоздушную оборону и пробить ее. Не удалось», — указал Дандыкин.

Эксперт объяснил, что президент Украины Владимир Зеленский направил на Крым и другие российские территории все имеющиеся у него беспилотники, поставленные Западом. По мнению аналитика, силы ВСУ иссякнут в ближайшее время.

Он добавил, что российские войска продолжают точечно поражать военные объекты на Украине и предположил, что Россия скоро мощно ударит по ним.

«Мы наносим удары постоянно и регулярно, просто мы сейчас об этом мало говорим. А по сути „Искандеры“ выводят точечно и командные пункты, и склады с беспилотниками. Но более массированный удар будет, я думаю, в ближайшее время», — заключил Дандыкин.

Ранее ВМФ России и средства ПВО сбили за ночь свыше сотни беспилотников ВСУ. Более половины из них военные перехватили и уничтожили над территорией Крыма.