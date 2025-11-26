Армия России вот-вот возьмет Покровск (Красноармейск): военные уже зашли в центр и находятся в районе железнодорожного вокзала, заявили украинские Telegram-каналы. Этот небольшой город в Донбассе был одной из важнейших станций для перевоза угля, отчаянно бился с немцами в Первую и Вторую мировые войны, восстал из руин и зажил новой жизнью. Похоже, скоро у него появится шанс на возрождение.

Бои за Покровск Минобороны России еще 10 ноября объявило об освобождении в ДНР поселка Гнатовка. Это юго-восточный пригород Покровска, бывшего Красноармейска. Тот — важный логистический центр обороны ВСУ. По трассе T054, которая проходит через город, идут снабжение войск, отправка подкрепления, вывоз раненых, сообщение с другими стратегически важными точками. Российские штурмовые группы уже зашли в Покровск, наступали и теснили противника в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, зачищали территории западной промзоны. Сейчас они успешно продвигаются в северном направлении в микрорайонах Центральный и Динас. По данным Генштаба, на 21 ноября было освобождено 75% города. Украинские войска несут значительные потери, но их командование все равно посылает солдат на убой и не желает признать поражение. Главком ВСУ Александр Сырский делился планами решения «проблемы Покровска». Для этого требовалось «всего-навсего» ликвидировать северо-восточный участок фронта, одновременно удерживая северную часть города. Пленные украинцы говорят, что для них единственная возможность выжить — найти ближайшие российские войска и сдаться.

Покровск: история Как и многие города Донбасса, нынешний Покровск начинался с маленького поселка, у которого даже имя было с чужого плеча: от ближайшего в то время волостного центра Гришино. Жителей в 1859 году там насчитывалось чуть больше трех тысяч человек, 435 дворовых хозяйств плюс православная церковь и почтовая станция. Все изменилось с развитием Екатерининской железной дороги. Министерство путей сообщения России в 1875 году приобрело у Гришинского сельского общества участок земли для строительства железнодорожной станции и локомотивного депо. Планировали вывозить уголь с ближайших рудников, пассажирские и почтовые поезда тоже нуждались в станции.

Фото: Открытка «Екатерининская железная дорога», 1900 год / Публичное достояние

Все это и построили в 1884-м: окруженный клумбами вокзал с залом ожидания и буфетом, там же почтовую, а позднее почтово-телеграфную контору. Со временем появилось и фотоателье. Словом, все, что нужно для приема поездов. Их изначальное количество — пара почтовых в сутки — скоро возросло. Открытие крупных каменноугольных рудников неподалеку от станции привело к постепенному увеличению грузооборота. Потребовалось несколько раз достраивать и расширять вокзал, добавлять новые подъездные пути. Если в 1909 году из Гришина отправили около 66 миллионов килограммов разных грузов, то в 1913-м — более 127 миллионов.

Фото: Станция Гришино / Публичное достояние

Разрастался и поселок. После открытия станции заметно прибавилось жителей, вдобавок к прочим постройкам появились школа, арестантский дом, два винных склада, заработали шесть магазинов, ежегодно стали устраивать четыре ярмарки. К 1917-му уже вовсю функционировали пивоваренный завод, четыре паровые мельницы, банк, библиотека. За год отправляли более 10 тысяч вагонов угля.

Интересно Екатерининская железная дорога имела 1250 паровозов, 3072 товарных и 995 пассажирских вагонов, семь вагонов-лавок. Были устроены общежития для сотрудников, а для их детей открыты школы с возможностью проживания. На главных станциях, в том числе в Гришине, работали библиотеки.

Кстати, в Гришине некоторое время работал учителем пения знаменитый украинский музыкант, композитор и дирижер Николай Леонтович. Именно он обработал и сделал всемирно известной рождественскую народную песню «Щедрик». На Западе ее знают как Carol of the Bells, она неизменно звучит в США в дни Рождества Разумеется, горожане не забыли талантливого приезжего и в 2018 году поставили ему памятник в парке «Юбилейный».

Революционные дни Гришина Нельзя сказать, чтобы в Гришине сразу поддержали большевиков: до Октябрьской революции их попросту в глаза никто не видел. После падения царской власти подняли голову эсеры — представители партии социалистов-революционеров. Они и возглавили Гришинский городской общественный комитет. Да-да, городской — в июне 1917-го по приказу Временного правительства Гришино получило статус города и городскую думу в количестве 23 гласных. Когда же большевики захватили власть, промышленники и железнодорожная администрация попытались было оказать сопротивление, но оно быстро стухло после появления Красной гвардии. Ситуация в те годы в Донбассе была, мягко говоря, нестабильной. Догорала Первая мировая, немцы выдавили красноармейцев из города. Они тут же столковались с местными белыми властями и запретили профсоюзы. Вот только горняки и рабочие транспорта не хотели подставлять шеи под новых, да еще иноземных хозяев, так что разбежались по окрестным хуторам и селам.

Фото: Улица Гришина / Публичное достояние

Немцы вместе с железнодорожной администрацией в ответ ограничили простым людям доступ к питьевой воде, начали выселять из квартир семьи беглецов. Когда оккупантов выкурили, пришла новая напасть: в Киеве бывшего генерала-лейтенанта Русской императорской армии Павла Скоропадского провозгласили новым гетманом всея Украины. Жители Гришина немного потерпели и устроили антигетманское восстание. Затем, после недолгой паузы, в город зашла Добровольческая (Белая) армия. Потом снова красные. Все это перемежалось заездами разнообразных банд. Никто не страдал излишним миролюбием: стреляли, вешали на фонарях. Наконец, к финалу Гражданской войны в городе установилась советская власть.

Фото: Отряд красногвардейцев / РИА «Новости»

Покровск в СССР Постепенно жизнь стала возвращаться в мирную колею. К 1925 году начали работать паровозное депо, кирпичный завод, шесть шахт. Осенью 1934-го городу решили присвоить имя Павла Постышева — того самого, что в 1936-м вернул советской детворе отмененную было большевиками елку и новогодний праздник. Однако через неполных четыре года Постышева арестовали за «активное участие в организации и руководстве диверсионно-вредительской работой на Украине», признали агентом японской разведки и расстреляли. Городские власти поняли свою ошибку, и в марте 1938 года на карте появился сперва поселок городского типа Красноармейское, а потом и город.

Интересно Гитлеровцы явились 19 октября 1941 года. При этом бои не прекращались: город находился на пути немецких войск, которые шли вглубь Украины, был важным транспортным узлом и имел большое стратегическое значение. В феврале 1943 года Красноармейское временно освободили, но через неделю туда снова вернулись оккупанты.

Они устроили целых три концентрационных лагеря и за неполных два года уничтожили около тысячи человек. Врага окончательно выгнали 7 сентября 1943 года во время Донбасской операции. Вокруг были руины, почти пять тысяч жителей Красноармейского не вернулись с фронта. Но люди сплотились и вместе начали возрождать свой город и его угольное сердце.

Фото: Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Битва за Донбасс. Юго-Западный фронт. Взвод легких бронеавтомобилей «БА-64» Юго-Западного фронта во время наступления на Красноармейск. / РИА «Новости»

Почему Покровск называют Красноармейском Уже в 1952-м там вовсю работали угольные шахты и предприятия по обслуживанию железнодорожного транспорта. Выдавал огнеупоры для мартеновских печей завод имени Феликса Дзержинского. В 1959-м открылся Красноармейский завод крупнопанельных блоков, так что развернулось промышленное и жилищное строительство. Накануне нового, 1963 года город переименовали из Красноармейского в Красноармейск. Производство по-прежнему расширялось: открывались новые шахты, построили молокозавод, мясокомбинат, прошла повсеместная газификация. К 1989 году насчитывалось уже почти 80 тысяч горожан.

Покровск в независимой Украине После развала Советского Союза и обретения Украиной независимости Красноармейск повторил судьбу большинства городов Донбасса. Завод, нефтебазы, хлебокомбинат, совхоз, ремонтно-транспортное и другие предприятия приватизировали. Закрыли часть шахт. С работой стало трудно, с деньгами — тоже. Люди начали постепенно уезжать за лучшей долей.

Фото: Ударная бригада шахты в Донбассе / РИА «Новости»

Весной 2016-го затеянная на Украине «декоммунизация» докатилась до Красноармейска. Верховная рада переименовала город в Покровск, заодно и шахту «Красноармейская-Западная № 1» — в «Покровскую». Исторических аллюзий можно не искать: новое название дали по Свято-Николо-Покровскому храму, который построили в 2006 году. Город мог похвастать историческим музеем, филиалом Донецкого национального технического университета, педагогическим колледжем и горно-техническим лицеем. Также были стадион, православный храм и Церковь адвентистов седьмого дня.