Театр боевых действий в зоне проведения спецоперации на Украине и в российском приграничье изменился. В Курской области российские войска добились успеха, взяв под контроль ключевые трассы и уничтожая бегущего противника. На Купянском направлении ВС России прорвались в Петропавловке, активные бои идут и в районе Часова Яра. Об обстановке на фронте 360.ru рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Далее — его прямая речь.

За выходные вооруженные силы России до Харькова, ожидаемо, не дошли, потому как и не собирались, но при этом карты боевых действий существенно изменились. Обстановка в Курской области В Курской области противник отчасти уничтожен, а частично отошел от Коренево, Ольговки и Кремянова. Трасса на Суджу вплоть до Новоивановки и Зеленого Шляха под нашим контролем. Одновременно противника атакуют на севере в направлении Сорочин и на востоке — от Русской и Черкасской Конопелек — на Суджу. До единственного захваченного вооруженными силами хунты города остается семь километров.

Наступают наши и к югу от города вдоль бывшей госграницы. Попытки же вооруженных сил хунты снова ударить в тыл нашим войскам на новый путь и в Волфино в очередной раз провалились.

При этом никто уже не вспоминает о том, что летом бои шли и у Снагости, Краснооктябрьского, даже у Толпинского. В районе Крымских Быков на севере, у Большого Солдатского на северо-востоке и в населенном пункте Гирьи на востоке Курской области.

Купянское направление Аналогично неприглядная картина складывается для противника и на других участках фронта. На считавшейся генштабом хунты стабильной и контролируемой линией фронта вокруг Купянска Вооруженные силы России прорвались в Петропавловке. Бои идут в трех километрах к северо-востоку от края Купянска. К юго-востоку от города наши пробились к Осколу, перерезав не только трассу вдоль реки, но и возможность переправы здесь на правый берег, что не менее важно. Южнее, вплоть до Серебрянского Лесничества, противник повсеместно отступает, бои идут уже в населенном пункте Торска, это южнее ранее освобожденного нами Миневского.

На не менее важном участке — от Часова Яра вплоть до Угледара — киевскому режиму тоже похвастаться нечем. Наши обошли Часов Яр с юга: обходят ранее освобожденные более чем наполовину Дзержинск, от Нью-Йорка на северо-запад, окружают Селидово и вышли к Курахову.

При этом на более подробных картах видно, что Селидово в кольце, и единственная оставшаяся в город дорога находится под огнем чуть ли не прямой наводкой, причем это описание ситуации от бойцов с той стороны мушки.

Продвижение ВС РФ к Часов Яру Хотя сообщения о полном освобождении Зоряного и оказались преждевременными, зато котел восточнее переварил остатки вояк хунты и прекратил свое существование. В Горняке наши существенно продвинулись с севера к центру этого хорошо укрепленного населенного пункта. Положение же упомянутого ранее часов-ярского гарнизона тоже резко ухудшилось. Укрепрайон охвачен нами с юга, десантники продолжают наступление как к Ступочкам, так и на север, штурмуя взводно-опорные пункты противника на окраинах Часова Яра.

И противник это подтверждает, как подтверждает и то, что на севере Покровского направления вооруженным силам хунты пришлось отступить к Воздвиженке, и сейчас бои идут в самом населенном пункте, перекрывающем трассу на все тот же Часов Яр.

В Дзержинске — он же пока еще частично Торецк — продолжаются бои у рынка в центре города. При этом данными объективного контроля подтверждено, что наши обходят город, ведя боевые действия уже на северных окраинах Леонидовки непосредственно у границ в Щербиновке. И по последним же сообщениям, продвигаясь в Курской области с востока к Судже, ВС России подошли к аэродрому. От передовых позиций до окраин города остается три километра.

Атаки украинских БПЛА по российским территориям Неудивительно, что постоянные неудачи на фронте ожидаемо вынуждают киевскую хунту устраивать массированные налеты беспилотников на территории России.

Так и в ночь на воскресенье наше ПВО уничтожило не менее 110 камикадзе, восемь из которых долетели даже до Нижегородской области — там было ранено четыре человека.

И напоследок — маленькая справочка. По данным прокуратуры хунты, с начала СВО количество самовольно покинувших воинской части военных превысило 200 тысяч человек. При этом было открыто около 90 тысяч уголовных дел. Причем, как сообщили в офисе генпрокурора хунты, более половины из них, а точнее 59 606 — за девять месяцев только этого года. Это пока еще не беда, но нечто очень напоминающее катастрофу. Как говорят в Малороссии — «дали буде».