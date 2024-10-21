Украинская армия лишилась 170 человек в боях на Харьковском направлении за минувшие выходные. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot .

По информации источника, боевиков двух элитных стрелковых батальонов ВСУ уничтожили и вывели из зоны боевых действий с момента, как ВС России вошли в Петропавловку, которая расположена в трех километрах от Купянска.

С начала штурма этого населенного пункта российским бойцам благодаря ударам по пунктам временной дислокации ВСУ удалось в разы сократить количество западной техники, там же погибли порядка 140 националистов.

Также ВКС России нанесли удары по позициям 116-й бригады ВСУ в селе Кучеровка, там они уничтожили около 30 боевиков. Бойцы из этого подразделения проходили обучение за рубежом, у них были танки — немецкие Leopard 2 и американские Abrams, а также шведские боевые машины пехоты CV-90.

Ранее стало известно о нанесении удара по местам дислокации украинских офицеров и наемников в Кривом Роге.