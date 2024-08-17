Запад впал в эйфорию от вторжения ВСУ в Курскую область. Похмелье станет горьким

Западные журналисты захлебнулись в восторге от наступления украинских боевиков на Курскую область. Осознать, что это только временная картинка, смогли не все. При этом никто из журналистов не стал упоминать о погибших мирных жителях, чтобы не портить эффект от успеха украинских войск. Но они не учли, что подобное поведение сильно разозлило Россию, которая после очистки региона от оккупантов спросит с каждого, кто радовался вторжению. Об этом в своей колонке для Telegram-канала 360.ru написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Восторг, перешедший в истерию

После нескольких дней осторожного молчания западные средства массовой информации охватила самая настоящая эйфория. Немецкая пресса, захлебываясь слюной, пишет про успешный украинский Drang nach Osten, британцы массово оргазмируют на танки Challenger, которые участвуют в набеге на территорию России и которые, кстати, уже начали гореть.

Во многих изданиях появляется «аналитика» и «экспертные мнения», которые мы уже как-то слышали, но по куда более весомому поводу — наступлению ВСУ в Харьковской области.

The Telegraph вообще разродилась отличной статьей о том, что Россия проигрывает войну, у нее кончаются ресурсы, а Украина сильнее в военном и экономическом плане, потому что помогает ей весь Запад. То есть все те же старые мантры. Только повод другой. Более хиленький, пусть и громкий.

Бессмысленность ада Для России набег на Курскую область является трагедией. Пусть даже было бы пару километров вдоль границы захвачено ВСУ — это принципиально ничего бы не меняло. Огромное количество беженцев, о жертвах ВСУ мы еще узнаем и ужасаемся, потому что даже по той информации, которая просачивается с оккупированной территории, бандеровцы устроили там настоящий ад. И этот ад необходимо убрать с русской земли. Но правда в том, что набег на Курскую область ничего не дает Украине в военном плане. Вообще ничего. Он не имеет смысла, и даже западные СМИ, у которых остались зачатки адекватности, пишут, что это может закончиться для ВСУ катастрофой.

Тяжкое похмелье реальности Но интересно наблюдать, как Запад продолжает жить в своих иллюзиях. Им достаточно совсем немного наркотика, чтобы они снова начали восторгаться ВСУ и убеждать свое население, что Россия проиграет. Да и политики с чиновниками тоже сидят на этом наркотике. Как будто бы не видят, что происходит на других фронтах СВО. Кстати, снова у этих ребят появилось желание поставлять Украине оружие. И они сейчас ищут, что бы такое из железок еще дать Зеленскому.

И лечение этих иллюзий может быть только одно — тотальное, катастрофическое поражение Украины.

Курская область будет обязательно очищена, но она должна стать прологом к военной катастрофе для Украины и Запада. Чтобы ни у кого не оставалось никаких иллюзий относительно военной мощи России. И не возникало мысли попробовать одолеть ее на поле боя.