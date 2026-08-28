Героем России стал генерал Грунис, доложивший об освобождении Константиновки

Генерал Антон Грунис, который доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Константиновки, стал Героем России. Видео с награждением военнослужащих опубликовали в пресс-службе Минобороны.

Именно под командованием генерала-майора Антона Груниса бойцы четвертой отдельной мотострелковой бригады освобождали Константиновку. Военнослужащий поблагодарил старших и младших командиров, а также весь состав бригады за героическую работу.

«Все цели специальной военной операции будут достигнуты», — подчеркнул Грунис.

Медали «Золотая Звезда» и именное оружие военным, удостоенным высшего звания, вручил министр обороны России Андрей Белоусов. Он поздравил бойцов с наградами, а также поблагодарил за безупречную службу и верность долгу. По словам Белоусова, военнослужащие продемонстрировали высочайшее мастерство, проявили исключительные героизм и мужество.

Константиновка перешла под полный контроль российских военных в начале августа.