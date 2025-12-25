Еще 33 года назад Анатолий Собчак, занимавший в то время пост мэра Санкт-Петербурга, озвучил причины грядущего конфликта с Украиной. Политик подробно описал будущее, и многое из его предсказания уже сбылось. Причем сбылось с пугающей точностью.

Украина пошла на хитрость Прогноз обнаружили на видеозаписи от 8 января 1992 года — в телевизионной программе «Без ретуши» на телеканале «Россия 1». Собчак уже в те годы досконально проанализировал происходящие вокруг политические и экономические события и предположил, что россиян ждут колоссальные перемены. Экс-градоначальник не постеснялся в выражениях и сравнил Украину с «миной под будущее всего человечества». По его словам, идея Содружества Независимых Государств понадобилась украинским властям только для передышки и создания собственной сильной армии.

Президент республики Леонид Кравчук, по словам Собчака, в те годы даже не пытался скрыть, что страна хочет обзавестись как минимум 400 тысячами «штыков». Тут же политик заметил, что каждое новое независимое государство может создавать армию, но в случае Украины задумка была иной: взять и перевести войска под юрисдикцию республики. «Непонятно, почему житель России, Казахстана или Узбекистана, призванный служить в Советскую армию, должен давать присягу украинскому правительству», — добавил он. Политик назвал симбиоз крайних националистов и коммунистической номенклатуры очень опасным и предположил, что это приведет к множеству проблем в будущем.

Угроза для всего человечества Отдельное внимание Собчак обратил на украинских политиков, которые начинали и заканчивали свои речи словами о независимости, но совершенно забывали о правах человека и о таком важном понятии как правовое государство. В итоге под разговоры о «незалежности» руководство повело страну к пропасти.

Теперь мы видим, какую независимость они избрали. Для этой их независимости прежде всего нужна армия, которую они бы сколотили в как можно более короткие сроки. Затем им понадобился еще и Черноморский флот. Я не сомневаюсь, что они предъявят претензии и на ядерное оружие. Анатолий Собчак

Журналист Николай Андреев отметил, что в девяностые словам тогдашнего мэра Петербурга не придали особого значения, потому что в те далекие времена россиянам было не до украинского вопроса. «Своих внутренних проблем было выше крыши — реформы Гайдара в экономике, приватизация, растущая криминализация общества, неустойчивая государственная система, упадок всего, потому на соседние государства, в том числе и Украину, не обращали особого внимания», — подчеркнул репортер.

Тут же он напомнил о словах Собчака о действиях Украины в отношении советских армии и флота, и действия эти, по его словам, представляли колоссальную угрозу для всего человечества в целом. Андреев выразил уверенность, что политик проявил невероятную прозорливость, потому что тонко чувствовал не только текущий политический момент, но и будущие последствия в глобальном масштабе. Уже тогда он призывал не упускать время и позволить республике создать армию, которую она обязательно пустит в ход.