Боевое братство на защите страны. Подмосковным добровольцам отряда БАРС вручили награды
Андрей Воробьев наградил подмосковных добровольцев из боевого отряда БАРС
Андрей Воробьев вручил государственные награды подмосковным добровольцам из отряда БАРС. Он отметил: «Это настоящее боевое братство, которое с первых дней СВО достойно защищает нашу страну».
На церемонию награждения в преддверии Дня Победы пригласили участников легендарного боевого подразделения БАРС со всего Подмосковья.
«Это уже стало доброй традицией: по поручению президента вручать награды нашим героям. Очень приятно, что сегодня вы пришли сюда не одни, а со своими близкими. Мы находимся в преддверии большого праздника — 80-летия Победы», — сказал Андрей Воробьев.
Днем ранее он присвоил звание почетных граждан Подмосковья трем ветеранам, а также вручил награды. «В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна патриотическая нотка», — сказал глава региона.
Для каждого из нас этот день особенный, потому что нет ни одной семьи, ни одного человека в России, которого бы не коснулась Великая Отечественная война.
Андрей Воробьев
Он поблагодарил все общественные организации и добровольцев за то, что «несут понимание, что такое патриотизм».
Подмосковье продолжит всеми способами помогать семьям тех, кто находится на передовой, подчеркнул губернатор.
О наградах
Рядовой Алексей очень ждал повестку из военкомата — в итоге отправился в зону СВО добровольцем. Под прицельным артиллерийским обстрелом вместе с боевыми товарищами сумел наладить связь и тем самым сохранить жизни бойцов. Его удостоили медали «За отвагу».
Такие же награды вручили сержанту Тимуру — наводчику самоходной реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и 65-летнему Александру.
Стрелок Сергей — многодетный отец, проходит восстановление после ранения. Получил медаль «За храбрость» II степени.
Капитан Оганес сбил дрон-камикадзе, находясь на наблюдательном пункте. Получил ранение от ударной волны. Его удостоили медали «За храбрость» II степени.
Мы все, ваши родные и близкие, гордимся вами! Спасибо за ту непростую работу, которую вы выполняете на передовой.
Андрей Воробьев
Он добавил, что подвиги дедов и прадедов вдохновляют на новые победы. Неслучайно этот год объявлен Годом защитника Отечества.
Участниками Великой Отечественной войны были более 1 миллиона 120 тысяч жителей Московской области.
Сейчас в регионе — более 17,7 тысячи ветеранов, свыше 400 из которых — фронтовики, те, кто помогал приближать Победу.