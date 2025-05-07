Боевое братство на защите страны. Подмосковным добровольцам отряда БАРС вручили награды

Андрей Воробьев вручил государственные награды подмосковным добровольцам из отряда БАРС. Он отметил: «Это настоящее боевое братство, которое с первых дней СВО достойно защищает нашу страну».

На церемонию награждения в преддверии Дня Победы пригласили участников легендарного боевого подразделения БАРС со всего Подмосковья. «Это уже стало доброй традицией: по поручению президента вручать награды нашим героям. Очень приятно, что сегодня вы пришли сюда не одни, а со своими близкими. Мы находимся в преддверии большого праздника — 80-летия Победы», — сказал Андрей Воробьев. Днем ранее он присвоил звание почетных граждан Подмосковья трем ветеранам, а также вручил награды. «В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна патриотическая нотка», — сказал глава региона.

Для каждого из нас этот день особенный, потому что нет ни одной семьи, ни одного человека в России, которого бы не коснулась Великая Отечественная война. Андрей Воробьев

Он поблагодарил все общественные организации и добровольцев за то, что «несут понимание, что такое патриотизм».

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Подмосковье продолжит всеми способами помогать семьям тех, кто находится на передовой, подчеркнул губернатор.

О наградах

Рядовой Алексей очень ждал повестку из военкомата — в итоге отправился в зону СВО добровольцем. Под прицельным артиллерийским обстрелом вместе с боевыми товарищами сумел наладить связь и тем самым сохранить жизни бойцов. Его удостоили медали «За отвагу».

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Такие же награды вручили сержанту Тимуру — наводчику самоходной реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и 65-летнему Александру. Стрелок Сергей — многодетный отец, проходит восстановление после ранения. Получил медаль «За храбрость» II степени.

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Капитан Оганес сбил дрон-камикадзе, находясь на наблюдательном пункте. Получил ранение от ударной волны. Его удостоили медали «За храбрость» II степени.

Мы все, ваши родные и близкие, гордимся вами! Спасибо за ту непростую работу, которую вы выполняете на передовой. Андрей Воробьев

Он добавил, что подвиги дедов и прадедов вдохновляют на новые победы. Неслучайно этот год объявлен Годом защитника Отечества. Участниками Великой Отечественной войны были более 1 миллиона 120 тысяч жителей Московской области. Сейчас в регионе — более 17,7 тысячи ветеранов, свыше 400 из которых — фронтовики, те, кто помогал приближать Победу.