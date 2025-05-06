Крепко держат в руках знамя Победы. Губернатор Подмосковья поздравил ветеранов в преддверии 9 Мая

«В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна патриотическая нотка», — с такими словами губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к ветеранам и молодому поколению в преддверии 9 Мая. На торжественной встрече в Доме правительства собрались около 360 гостей.

Глава региона поздравил с наступающим 80-летием Победы и с Днем воинской доблести Подмосковья. Среди гостей в зале также присутствовали труженики тыла, участники СВО и их семьи, представители ветеранских организаций.

«Сегодня в этом зале собрались наши жители: наши ветераны, наши герои, наше молодое поколение — очень много людей с боевыми наградами, с трудовыми орденами. И для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами», — сказал Андрей Воробьев.

В Подмосковье — свыше 400 участников Великой Отечественной войны.

«Это те, кто сражался с врагом, и есть те, кто работал в тылу, прошел блокаду Ленинграда. Хочу поздравить всех с наступающим Днем Победы!» — добавил губернатор.