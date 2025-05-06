Крепко держат в руках знамя Победы. Губернатор Подмосковья поздравил ветеранов в преддверии 9 Мая

Андрей Воробьев поздравил ветеранов с наступающим 80-летием Победы

«В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна патриотическая нотка», — с такими словами губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к ветеранам и молодому поколению в преддверии 9 Мая. На торжественной встрече в Доме правительства собрались около 360 гостей.

Глава региона поздравил с наступающим 80-летием Победы и с Днем воинской доблести Подмосковья. Среди гостей в зале также присутствовали труженики тыла, участники СВО и их семьи, представители ветеранских организаций.

«Сегодня в этом зале собрались наши жители: наши ветераны, наши герои, наше молодое поколение — очень много людей с боевыми наградами, с трудовыми орденами. И для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами», — сказал Андрей Воробьев.

В Подмосковье — свыше 400 участников Великой Отечественной войны.

«Это те, кто сражался с врагом, и есть те, кто работал в тылу, прошел блокаду Ленинграда. Хочу поздравить всех с наступающим Днем Победы!» — добавил губернатор.

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Участниками Великой Отечественной войны были более 1 миллиона 120 тысяч жителей Московской области.

Сейчас в регионе — более 17,7 тысячи ветеранов, свыше 400 из которых — фронтовики, те, кто помогал приближать Победу.

Во все времена под руководством неравнодушных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы не приезжали, везде заметна патриотическая нотка.

Андрей Воробьев

Троим подмосковным ветеранам присвоено звание «Почетный гражданин Московской области»: Александре Семеновне Алешиной из Орехово-Зуева, Александру Григорьевичу Золотову из Балашихи и Николаю Ивановичу Козлову из Серпухова.

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В Подмосковье ежегодно растет число музеев и мемориальных объектов, подчеркнул председатель Совета ветеранов Московской области Виктор Пикуль.

«Герои СВО достойно продолжают лучшие боевые и трудовые традиции старших поколений победителей. Спасибо ветеранам-фронтовикам и труженикам тыла за 1945-й. И конечно, спасибо нынешним защитникам Отечества за то, что вы крепко держите в своих руках знамя той Великой Победы», — добавил он.

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Андрей Воробьев наградил представителей местных ветеранских организаций, включая Валерия Нечая из Реутова, Любовь Петрову из Звенигорода и Сергея Фролова из Шатуры, а также начальника Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске Сергея Яроцкого.

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