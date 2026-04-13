Подмосковные единороссы отправили в зону СВО свыше 5 тысяч тонн гумпомощи за год

В России 13 апреля отмечают День мецената и благотворителя — дату, посвященную людям, для которых помощь другим стала важной частью жизни. Активисты партии «Единая Россия» вносят значительный вклад в общее дело, поддерживая военнослужащих, их семьи и социальные учреждения.

Сегодня в регионе действуют более пяти тысяч благотворительных и некоммерческих организаций, а тысячи активных жителей вовлечены в добровольческую деятельность. Значительная часть усилий направлена на поддержку участников специальной операции. Только за прошлый год в зону боевых действий отправили свыше пяти тысяч тонн гуманитарных грузов, а с начала СВО — более 18 тысяч тонн.

Свою роль в этом процессе играют и представители бизнеса. Генеральный директор компании «Трансинвест» из Мытищ Алексей Бургете убежден, что вклад тыла имеет не меньшее значение, чем действия на передовой.

«Помогаем фронту практически с самого начала СВО. Сначала собирали и отвозили помощь сами, а теперь сотрудничаем с фондом „От сердца к сердцу“», — пояснил Алексей Бургете. Руководитель фонда Юрий Гончарук уточнил, что особенно ценна помощь простых людей. «Я никогда не забуду пожилую женщину, которая принесла две шоколадки и 200 рублей и попросила передать их нашим бойцам. Для меня она тоже меценат — человек, который поделился самым ценным», — подчеркнул Гончарук. Среди тех, кто системно помогает фронту, — генеральный директор компании Strix Tac из Люберец Людмила Костенко. Ее команда уже несколько лет отправляет медицинские изделия и тактическое снаряжение, включая жгуты, повязки и другие необходимые средства. Только за прошлый год предприятие передало более 50 тысяч комплектов помощи.

Кроме того, в свободное время она вместе с супругом изготавливает окопные свечи — за это время их создали около пяти тысяч. По словам предпринимателя, главным стимулом продолжать работу остается обратная связь от военнослужащих, которым удалось помочь.

Сбор гуманитарной помощи в регионе продолжается при поддержке «Единой России». Присоединиться к инициативе могут все желающие — пункты приема работают в каждом округе Подмосковья. Их адреса и контакты можно найти на сайте областного отделения.