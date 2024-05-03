Замначальника ГУР Украины Вадим Скибицкий дал интервью: о чем рассказал, мнение политологов | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 15:11 Подготовка к провалу. В украинской разведке предрекли скорые потери ВСУ Политолог Станкевич: интервью Скибицкого может быть сигналом НАТО Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий на киевском форуме StratCom, март 2024 года. Фото: Volodymyr Tarasov / Global Look Press

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Зам Буданова в очередной раз стал героем зарубежной прессы. Раньше Вадим Скибицкий рассказывал о сети супершпионов, которыми ГУР наводнило Россию, предрекал скорые победы и даже транслировал откровенные конспирологические бредни. Новое интервью — ловкая смесь фантазий и неутешительных фактов, призванное подготовить общественность к потерям ВСУ. И заодно подстегнуть западных спонсоров быстрее раскошеливаться.

Что говорят о переговорах на Украине

Заместитель главы Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий дал интервью британскому журналу Economist. Он признал, что падение Часова Яра — лишь вопрос времени, и это станет ключом к дальнейшему продвижению России к последним крупным городам Донбасса. Город ждет судьба Авдеевки, которую россияне освободили в феврале 2024 года.

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Разведчик заявил, что Россия планирует «взять что-нибудь» к 9 Мая или неделей позже. Но что именно и когда точно — украинские военные аналитики еще не выяснили. Зато точно знают, что у ВСУ нет оружия. И та помощь, которую все-таки выделил Запад, едва ли сильно изменит ситуацию на фронте.

По словам Скибицкого, у Украины нет шансов одержать победу в конфликте только на поле боя. Поэтому руководству страны попросту придется сесть за стол переговоров, но они начнутся не раньше второй половины 2025 года.

Выставка трофейного оружия с СВО в Москве / Roman Denisov / Global Look Press

«Датских» освобождений не будет

Похоже, в беседе с британскими журналистами заместитель Кирилла Буданова излагал очевидные вещи вперемешку со своими фантазиями. Правда в том, что Часов Яр скоро будет освобожден российской армией, отметил директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

Это событие не привязано ни к 9 Мая, ни к другой дате. Наш верховный главнокомандующий Владимир Путин не раз говорил, что не надо к какой-то дате освобождать города и села. Самое главное — беречь людей и помнить о конечном результате — нашей победе. Все, других вариантов нет. Геннадий Подлесный

Не только Скибицкий, но и многие западные аналитики предрекают, что Россия возьмет Часов Яр. Такие заявления имеют несколько подтекстов, уточнил политолог.

Первый: дайте Украине больше оружия, больше ракет, дайте истребители F-16. Иначе все рухнет, фронт провалится и так далее.

«Посыл такой: нам нужно оружие, дайте нам оружие, тогда мы будем стоять, отбиваться и на следующий год пойдем в „контрнаступ-2“. Второй подтекст заключается в том, что население Украины и мировую общественность готовят к тому, что российские войска Часов Яр возьмут», — пояснил Подлесный.

По его словам, с освобождением города перережут пути снабжения всей группировки ВСУ, которая идет на Славянск. Вслед за этим падет укрепрайон, которые сейчас возводят украинские войска.

Владимир Зеленский в Часове Яре / President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сигнал для НАТО

Назначая возможные переговоры на 2025 год, Скибицкий, вероятно, имело в виду, что эта дата символична для России: она будет праздновать 90-летие великой Победы.

Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич согласился, что украинский конфликт закончится только с помощью дипломатии.

Да, это вопрос времени. Военные действия обязательно закончатся переговорами, причем мы уже на расстоянии месяцев от переговоров, а не лет. А интервью в Economist может быть сигнал от украинских силовиков атлантической коалиции, на которую, собственно, и работает это издание. Сергей Станкевич

Западным союзникам показали: в Киеве есть те, кто трезво и реалистично смотрит на ситуацию и перспективы ее развития, не тонет в несбыточных планах, а имеет в голове реальную картину. Поэтому партнерам стоит повнимательнее присмотреться, с кем им дальше работать, подчеркнул собеседник 360.ru.

Мальчик и волки

Скибицкий заявил, что Россия перейдет в наступление в районе Харьковской и Сумской областей в конце мая или начале июня. Для всей Украины россияне готовят аж трехуровневый план дестабилизации. Первым фактором будет успешное поражение ВСУ на фронте до того, как к ним доберется иностранная помощь.

Второй этап: дезинформационная кампания на Украине. По словам, заместителя Буданова, силы бросят на подрыв украинской мобилизации и политической легитимности Зеленского, чьи полномочия истекают 20 мая. Третий фактор — «неустанная кампания России по изоляции Украины на международном уровне».

Если с наступлением на Харьков и Сумы понятно, то о «подрыве мобилизации» даже смешно говорить — достаточно посмотреть видеоролики, которые ежедневно выкладывают украинцы. Едва ли их кто-то заставляет убегать и отбиваться от военкомов и полицейских. Люди хотят жить, а не умирать во имя богатства президента и его клики.

Слова об «изоляции Украины на международном уровне» больше напоминают то, что психологи называют «переносом» — когда свои действия и мотивы приписывают окружающим. Ведь именно украинские горлопаны требовали и требуют отменить Россию во всем мире, закрыть ее гражданам въезд во все страны, запретить русскую культуру.

President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Скибицкий не пожалел красок, расписывая, как Запад должен быть благодарен Украине: по его словам, храбрость и самопожертвование украинцев «дали Европе многолетнюю фору», устранив угрозу от России «как минимум на десятилетие». Тут все понятно — напуганные партнеры будут живее расставаться с деньгами и оружием.

Интересно другое: что будут делать украинцы, когда Запад наконец-то поймет, что мальчик, который кричал «Волки!», — наглый лжец?