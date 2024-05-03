Замначальника ГУР Украины Вадим Скибицкий дал интервью: о чем рассказал, мнение политологов | 360°

03 мая 2024, 15:11
Подготовка к провалу. В украинской разведке предрекли скорые потери ВСУ
Политолог Станкевич: интервью Скибицкого может быть сигналом НАТО
Зам Буданова в очередной раз стал героем зарубежной прессы. Раньше Вадим Скибицкий рассказывал о сети супершпионов, которыми ГУР наводнило Россию, предрекал скорые победы и даже транслировал откровенные конспирологические бредни. Новое интервью — ловкая смесь фантазий и неутешительных фактов, призванное подготовить общественность к потерям ВСУ. И заодно подстегнуть западных спонсоров быстрее раскошеливаться.
Что говорят о переговорах на Украине
Заместитель главы Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий дал интервью британскому журналу Economist. Он признал, что падение Часова Яра — лишь вопрос времени, и это станет ключом к дальнейшему продвижению России к последним крупным городам Донбасса. Город ждет судьба Авдеевки, которую россияне освободили в феврале 2024 года.
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Разведчик заявил, что Россия планирует «взять что-нибудь» к 9 Мая или неделей позже. Но что именно и когда точно — украинские военные аналитики еще не выяснили. Зато точно знают, что у ВСУ нет оружия. И та помощь, которую все-таки выделил Запад, едва ли сильно изменит ситуацию на фронте.
По словам Скибицкого, у Украины нет шансов одержать победу в конфликте только на поле боя. Поэтому руководству страны попросту придется сесть за стол переговоров, но они начнутся не раньше второй половины 2025 года.
«Датских» освобождений не будет
Похоже, в беседе с британскими журналистами заместитель Кирилла Буданова излагал очевидные вещи вперемешку со своими фантазиями. Правда в том, что Часов Яр скоро будет освобожден российской армией, отметил директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.
Это событие не привязано ни к 9 Мая, ни к другой дате. Наш верховный главнокомандующий Владимир Путин не раз говорил, что не надо к какой-то дате освобождать города и села. Самое главное — беречь людей и помнить о конечном результате — нашей победе. Все, других вариантов нет.
Геннадий Подлесный
Не только Скибицкий, но и многие западные аналитики предрекают, что Россия возьмет Часов Яр. Такие заявления имеют несколько подтекстов, уточнил политолог.
Первый: дайте Украине больше оружия, больше ракет, дайте истребители F-16. Иначе все рухнет, фронт провалится и так далее.
«Посыл такой: нам нужно оружие, дайте нам оружие, тогда мы будем стоять, отбиваться и на следующий год пойдем в „контрнаступ-2“. Второй подтекст заключается в том, что население Украины и мировую общественность готовят к тому, что российские войска Часов Яр возьмут», — пояснил Подлесный.
По его словам, с освобождением города перережут пути снабжения всей группировки ВСУ, которая идет на Славянск. Вслед за этим падет укрепрайон, которые сейчас возводят украинские войска.
Сигнал для НАТО
Назначая возможные переговоры на 2025 год, Скибицкий, вероятно, имело в виду, что эта дата символична для России: она будет праздновать 90-летие великой Победы.
Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич согласился, что украинский конфликт закончится только с помощью дипломатии.
Да, это вопрос времени. Военные действия обязательно закончатся переговорами, причем мы уже на расстоянии месяцев от переговоров, а не лет. А интервью в Economist может быть сигнал от украинских силовиков атлантической коалиции, на которую, собственно, и работает это издание.
Сергей Станкевич
Западным союзникам показали: в Киеве есть те, кто трезво и реалистично смотрит на ситуацию и перспективы ее развития, не тонет в несбыточных планах, а имеет в голове реальную картину. Поэтому партнерам стоит повнимательнее присмотреться, с кем им дальше работать, подчеркнул собеседник 360.ru.
Мальчик и волки
Скибицкий заявил, что Россия перейдет в наступление в районе Харьковской и Сумской областей в конце мая или начале июня. Для всей Украины россияне готовят аж трехуровневый план дестабилизации. Первым фактором будет успешное поражение ВСУ на фронте до того, как к ним доберется иностранная помощь.
Второй этап: дезинформационная кампания на Украине. По словам, заместителя Буданова, силы бросят на подрыв украинской мобилизации и политической легитимности Зеленского, чьи полномочия истекают 20 мая. Третий фактор — «неустанная кампания России по изоляции Украины на международном уровне».
Если с наступлением на Харьков и Сумы понятно, то о «подрыве мобилизации» даже смешно говорить — достаточно посмотреть видеоролики, которые ежедневно выкладывают украинцы. Едва ли их кто-то заставляет убегать и отбиваться от военкомов и полицейских. Люди хотят жить, а не умирать во имя богатства президента и его клики.
Слова об «изоляции Украины на международном уровне» больше напоминают то, что психологи называют «переносом» — когда свои действия и мотивы приписывают окружающим. Ведь именно украинские горлопаны требовали и требуют отменить Россию во всем мире, закрыть ее гражданам въезд во все страны, запретить русскую культуру.
Скибицкий не пожалел красок, расписывая, как Запад должен быть благодарен Украине: по его словам, храбрость и самопожертвование украинцев «дали Европе многолетнюю фору», устранив угрозу от России «как минимум на десятилетие». Тут все понятно — напуганные партнеры будут живее расставаться с деньгами и оружием.
Интересно другое: что будут делать украинцы, когда Запад наконец-то поймет, что мальчик, который кричал «Волки!», — наглый лжец?
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