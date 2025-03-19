Россия перебрасывает «летающие радары» А-50У под Сумы. Что происходит на этом направлении

На фоне крупного поражения украинской армии в Курской области Вооруженные силы России продолжают наступление на Сумскую область. Под контролем — населенный пункт Новенькое, идет продвижение в Басовке. Теперь западные источники утверждают, что на Сумское направление российские войска перебросили «летающие радары» А-50У. Похоже, Минобороны серьезно отнеслось к идее президента России создать санитарную зону.

Что происходит в Сумской области Появление А-50У на Сумском направлении может свидетельствовать не только об усилении российского контроля за небом, но и о подготовке к нанесению точечных комбинированных ударов по важнейшим военными объектам врага. Оперативная ситуация такова, что даже после окончательной зачистки позиций ВСУ в Курской области полноценную безопасность для Суджи и других населенных пунктов обеспечить будет крайне сложно. Противник использовал Сумскую область как плацдарм для атак по территории России. Он систематически обстреливал пограничные районы, устраивал диверсии и отправлял диверсионно-разведывательные группы. Поэтому, если эту угрозу оставить, вся проделанная работа по зачистке Курской области окажется лишь временным решением. «Эффективность ударов по резервам ВСУ в Сумской области — отдельный вопрос. Сейчас очевидно, что, несмотря на потерю наступательного потенциала, группировка противника сохраняет возможность „огрызаться“ и стрелять без разбора, что хорошо видно на примере Суджи. Пока что ракет и снарядов для этого хватает. Похоже, западную военную помощь на деле никто не отменял и, вероятно, даже не приостанавливал», — отметили авторы Telegram-канала «Военная хроника».

Фото: Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и истребители Су-30СМ / РИА «Новости»

Еще один важный момент: Сумская область — крайне важный логистический узел. Через него идет снабжение всей вражеской северной группировки. В регионе сосредоточены склады боеприпасов, узлы связи, командные пункты, а также оборонительные рубежи. Видимо, Москва осознает, что угроза из этого региона не исчезнет сама собой. Поэтому есть большая вероятность, что придется решать вопрос силовым путем.

Фото: Подбитый танк М1» Абрамс» ВСУ, эвакуированный из-под Суджи / РИА «Новости»

Легкой прогулки не будет Необходимо создавать санитарную зону на глубину от 40 до 50 километров. Это не позволит доставать украинской артиллерии до российских регионов. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал член президиума общероссийской организации «Офицеры России» полковник запаса Левон Арзанов. — Но в идеале, конечно, контроль нужен над всей территорией Украины? — Верно, до границ Польши. Это в идеале. Но вы сами знаете, с каким трудом войска продвигаются. Связано это в первую очередь с тем, что ВСУ построили серьезные оборонительные фортификации по всей линии фронта. И не надо забывать, что, прорвавшись на нашу территорию, они захватили достаточно серьезные укрепления в Курской области, которые мы строили на границе. Теперь эта линия обороны за украинцами. Вот это тоже не надо снимать со счетов. Сейчас в принципе во всех приграничных районах сплошная линия обороны. Безразрывная.

Фото: Разминирование, фортификационное оборудование и организация невзрывных заграждений военными инженерами Центрального военного округа на Краснолиманском направлении / РИА «Новости»

— Значит, легкой прогулки в Сумской области не выйдет. — Безусловно. Там серьезные укрепленные участки. Кроме того, сами Сумы готовят к обороне. То, что идет эвакуация из определенных населенных пунктов этой области, говорит о том, что они собираются удерживать Сумщину. Скоро начнутся интенсивные боевые действия, поэтому оттуда украинцы сейчас отводят мирное население. — Надо трезво оценивать ситуацию? — Да, противник оказывает ожесточенное сопротивление. Оборона не сломлена, централизация не нарушена, идут кадровые назначения в генералитете, в том числе в Генштабе Украины. Все эти улучшения направлены на повышение эффективности. Поэтому говорить о том, что ВСУ бегут, а мы, значит, торжественно наступаем, пока еще рано. Не надо бежать впереди паровоза. Все должны понимать, что любые наступательные действия сопряжены с рисками. Наступающая сила должна иметь трехкратный перевес в живой силе и технике. — Сможем ли собрать такую крупную группировку, которая будет наступать на такую большую агломерацию, как Сумская область? — Трудно сказать. Время покажет. Тем не менее Украина пока еще не повержена. И Запад, вопреки скепсису и ожиданиям многих экспертов, помощь ей не прекращает. Поток вооружения для ВСУ не ослабевает. Посмотрим, что будет дальше. А все эти разговоры про мирные инициативы — просто отвлечение нашего внимания. Конфликт продолжается. Нам надо действовать с холодной головой, наступая вперед, и беречь свой личный состав и технику.

Фото: Станислав Красильников / РИА «Новости»

Сумское направление: чем важно для России Атаки ВСУ на Белгородскую и Курскую области стали последствием отхода в 2022 году российской армии от Сум и Харькова. В результате эти промышленные и логистические центры остались в руках киевского режима и работают на его агрессию против России. В Сумской области сейчас сосредоточены серьезные силы противника, его арсеналы. Кроме того, в регионе продолжают функционировать предприятия военно-промышленного комплекса, а территория Сумщины используется для обстрелов российских регионов. Все это создает вполне реальную опасность, которую необходимо устранять. Об этом в разговоре с 360.ru рассказал военный эксперт, аналитик Сергей Простаков.

Поэтому в свете слов Путина о возможности создания буферной зоны у границ России операции нашей армии на Сумщине выглядят вполне вероятными. Вокруг Сум после разгрома ВСУ в Судже собралась не только украинская, но и серьезная российская группировка. Вряд ли сейчас есть необходимые для освобождения всего региона силы. Однако действий по нейтрализации угрозы российским территориям вполне можно ожидать, к тому же на нескольких участках наши войска уже перешли границу и закрепились на Сумщине. Сергей Простаков

Украинская агрессия усугубила проблему Сумской области, возникшую после отхода российских войск из этого региона. Теперь проблему необходимо решать, несмотря на то, что это потребует немалых ресурсов.