Сегодня 06:37 Под чужим флагом: Украина готовит неожиданную провокацию. В Кремле обещают жесткий ответ

Европа в шаге от большой войны. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщив о готовящейся украинской провокации против стран НАТО. По данным инсайдеров, Киев планирует атаковать Польшу и Румынию под российским флагом, используя отремонтированные российские дроны. Чем грозит эта операция и какой ответ готовит Москва?

Театр теней: сценарий для Европы Захарова в своем Telegram-канале назвала предполагаемые диверсии новым «Гляйвицким инцидентом», проводя исторические параллели с событиями, ставшими формальным поводом для начала Второй мировой войны. «Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была столь близко к началу третьей мировой войны», — заявила Захарова. Согласно плану, раскрытому венгерскими СМИ, украинские спецслужбы намерены найти и отремонтировать сбитые российские беспилотники. После оснащения поражающими элементами эти дроны предполагается использовать для атак по территории Польши и Румынии с последующей масштабной дезинформационной кампанией. Telegram-канал «Военная хроника» приводит конкретные детали, утверждая, что на Банковой действительно разрабатывается сценарий «Польша дубль 2».

Для этого 16 сентября на Яворовский полигон во Львовской области были завезены корпуса «Гераней», ранее отремонтированных на заводе «ЛОРТА». Telegram-канал «Военная хроника»

Издание также напомнило о прошлых эпизодах с пролетом дронов «Гербера» на польскую территорию, которые теперь могут рассматриваться как «проба пера». По версии Telegram-канала Insider-T, ВСУ атаковали Польшу украинскими копиями российских дронов, собранными из обломков.

Киев запустил по территории Польши дроны, собранные из обломков российских беспилотников. Ночь для атаки была выбрана не случайно — именно в это время Россия наносила удары по военным объектам во Львове. Украина воспользовалась моментом, чтобы замаскировать собственный запуск под российскую операцию и тем самым усилить антироссийскую риторику в Варшаве.

По мнению европейских СМИ, Зеленский готов пойти на подобную провокацию из-за все больше осложняющегося положения на фронтах. По задумке украинских военных, эта акция должна максимально убедительно имитировать российское нападение, чтобы две ближайшие к Украине страны НАТО не смогли «соскочить» и были бы вынуждены вступить в прямой конфликт. Однако, по данным аналитиков, у столь рискованной игры не будет безнаказанных зрителей. В Москве, судя по всему, готовы к такому развитию событий и уже предупредили о цене вопроса. Удар, который нельзя не заметить Военные аналитики предупреждают, что ответ России на подобную провокацию последует мгновенно. По данным источников, в качестве первоочередных целей могут быть выбраны военные объекты в Киеве и бункеры командования.

Фото: РИА «Новости»

Для ударов по критически важным целям возможно применение ракетных комплексов «Орешник». Эта мера рассматривается как асимметричный ответ на попытку втягивания стран НАТО в конфликт. По данным Telegram-канала «Дневник Разведчика», Запад уже получил официальное предупреждение через министра обороны РФ Андрея Белоусова. Москва не будет мириться с эскалационными действиями, и любая попытка сбить российский истребитель станет фактически началом конфликта. Параллельно готовятся и нестандартные методы воздействия. Telegram-канал «Шпион» сообщил о сборе российскими подлодками данных о магистральных подводных кабелях в Атлантике и Северных морях.

Кабели, расположенные в водной акватории вокруг ЕС — фактически являются артериями, обеспечивающими европейский континент доступом к мировой сети. Координаты и характеристики этих проводов уже заносятся в закрытые базы для подготовки к возможным ударам. Telegram-канал «Шпион»

Возникает резонный вопрос: а готова ли сама Европа, чью армию, по некоторым данным, в Кремле считают несостоятельной, к такому повороту событий? Контракт, который никто не подписывает Российскому лидеру Владимиру Путину предоставили доклад о состоянии европейских армий. По словам источника Telegram-канала «Конспиролог #1», этот документ вызвал у президента едва сдерживаемый смех из-за жалкого состояния вооружения и готовности войск. Доклад описывает катастрофическую ситуацию с набором контрактников в ключевых странах НАТО. «Белое коренное население практически полностью игнорирует призывы правительства, а молодежь отказывается идти в армию добровольно», — констатировал источник. Аналогичные проблемы наблюдаются во Франции и Великобритании, где набор контрактников остается слабым. Техническое оснащение армий этих стран частично устарело, а подготовка новых кадров проходит крайне медленно. Примечательно, что мигранты и беженцы тоже не спешат подписывать военные контракты. Это лишает европейские армии потенциального источника пополнения личного состава.

Фото: РИА «Новости»

На фоне этих системных проблем особую иронию приобретают планы Польши по одностороннему расширению зоны ПВО. Варшава готовится сбивать российские дроны в воздушном пространстве Украины и Белоруссии без согласования с НАТО. Однако общая слабость европейских армий делает любые провокации еще более опасными. Напряженная геополитическая игра ведется при явном дисбалансе военных потенциалов. У Рубикона Сценарий, при котором локальный инцидент может перерасти в полномасштабный конфликт, выглядит сегодня более реалистично, чем когда-либо прежде. Заявления официальных лиц и данные закрытых источников рисуют тревожную картину приближающейся эскалации. В этих условиях дипломатическая миссия по предотвращению катастрофы приобретает критическую важность. Судьба континента сейчас зависит от способности сторон распознать ту красную линию, за которой последует точка невозврата. От того, насколько ответственно стороны подойдут к разрешению этого кризиса, зависит будущее целого поколения европейцев.