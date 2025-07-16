Почему сбивать украинские дроны самостоятельно опасно: главное о рисках и последствиях

ВСУ пытаются атаковать российские регионы беспилотниками практически ежедневно. Несмотря на надежную работу ПВО, некоторые россияне хотят иметь возможность самостоятельно противостоять угрозе, сбивая украинские дроны с помощью личного оружия. Однако эти благие намерения могут обернуться уголовным делом.

Почему нельзя сбивать дроны и какие будут последствия При применении личного оружия против любого летательного объекта гражданин России подпадает под две статьи, рассказал Lenta.ru руководитель Национального центра оружейной политики Вячеслав Ванеев. «Первая — это административка, стрельба в неположенном месте, которая грозит изъятием оружия. А вторая — недавно специально принимался закон о том, чтобы граждане не сбивали дроны», — напомнил эксперт. Существует и еще ряд нюансов: последствия могут быть, если перепутать дрон ВСУ с другим БПЛА. По словам владельца юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антона Палюлина, если сбитый дрон окажется принадлежавшим частному лицу, это могут признать порчей чужого имущества, за что грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Фото: РИА «Новости»

Еще более опасной выглядит ситуация, если по ошибке сбить беспилотник российских силовых структур. Это могут расценить как диверсию, и в таком случае срок лишения свободы может достигать 20 лет. «Если какой-то человек решится сбить пролетающий дрон из законного оружия, например охотничьего ружья, то ответственность он берет на себя. Например, если он повредит жилище соседа и так далее, отвечать будет, скорее всего, этот человек», — добавил глава коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев. Как избежать уголовного дела, стреляя по дрону Сбить дрон противника и избежать последствий в виде уголовного преследования можно при соблюдении ряда условий. В частности, россиянин не понесет ответственности, если для его действий существовала крайняя необходимость. «Когда, например, мы слышим крик ребенка, что его насилуют, мы можем проникнуть в чужое жилище, разбить окно, пусть это и будет незаконно. Так и тут, если вероятные последствия серьезные, то можно, скажем, даже нарушая закон сделать это», — пояснил Князев.

При этом, по словам Вячеслава Ванеева, крайнюю необходимость своих действий, возможно, придется доказывать. И в любом случае, стреляя в беспилотник, россиянин идет на определенный риск относительно самого себя. «Когда явно дрон летит на какие-то объекты, гражданин оказывается перед дилеммой: с одной стороны, можно попытаться защитить свое государство, а с другой — нужно быть готовым к тому, что потом, возможно, за защиту государства, за доброе дело, можно понести ответственность перед законом», — указал эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Интересно В марте 2025 года житель Подмосковья Александр Юдаев сбил летевший на столицу украинский беспилотник из охотничьего ружья. В Госдуме наградили мужчину, вручив ему почетную грамоту за личный вклад в обеспечение безопасности граждан России. В марте 2025 года житель Подмосковья Александр Юдаев сбил летевший на столицу украинский беспилотник из охотничьего ружья. В Госдуме наградили мужчину, вручив ему почетную грамоту за личный вклад в обеспечение безопасности граждан России.

Ванеев также подчеркнул, что важно обезопасить себя с помощью видеозаписи. Лучшим вариантом будет, если второй человек сможет зафиксировать происходящее на видео. Либо по возможности стоит постараться сделать это самостоятельно.