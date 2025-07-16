Почему сбивать украинские дроны самостоятельно опасно: главное о рисках и последствиях
Юрист Князев: сбить дрон самостоятельно можно только при крайней необходимости
ВСУ пытаются атаковать российские регионы беспилотниками практически ежедневно. Несмотря на надежную работу ПВО, некоторые россияне хотят иметь возможность самостоятельно противостоять угрозе, сбивая украинские дроны с помощью личного оружия. Однако эти благие намерения могут обернуться уголовным делом.
Почему нельзя сбивать дроны и какие будут последствия
При применении личного оружия против любого летательного объекта гражданин России подпадает под две статьи, рассказал Lenta.ru руководитель Национального центра оружейной политики Вячеслав Ванеев.
«Первая — это административка, стрельба в неположенном месте, которая грозит изъятием оружия. А вторая — недавно специально принимался закон о том, чтобы граждане не сбивали дроны», — напомнил эксперт.
Существует и еще ряд нюансов: последствия могут быть, если перепутать дрон ВСУ с другим БПЛА. По словам владельца юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антона Палюлина, если сбитый дрон окажется принадлежавшим частному лицу, это могут признать порчей чужого имущества, за что грозит наказание до пяти лет лишения свободы.
Еще более опасной выглядит ситуация, если по ошибке сбить беспилотник российских силовых структур. Это могут расценить как диверсию, и в таком случае срок лишения свободы может достигать 20 лет.
«Если какой-то человек решится сбить пролетающий дрон из законного оружия, например охотничьего ружья, то ответственность он берет на себя. Например, если он повредит жилище соседа и так далее, отвечать будет, скорее всего, этот человек», — добавил глава коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев.
Как избежать уголовного дела, стреляя по дрону
Сбить дрон противника и избежать последствий в виде уголовного преследования можно при соблюдении ряда условий. В частности, россиянин не понесет ответственности, если для его действий существовала крайняя необходимость.
«Когда, например, мы слышим крик ребенка, что его насилуют, мы можем проникнуть в чужое жилище, разбить окно, пусть это и будет незаконно. Так и тут, если вероятные последствия серьезные, то можно, скажем, даже нарушая закон сделать это», — пояснил Князев.
При этом, по словам Вячеслава Ванеева, крайнюю необходимость своих действий, возможно, придется доказывать. И в любом случае, стреляя в беспилотник, россиянин идет на определенный риск относительно самого себя.
«Когда явно дрон летит на какие-то объекты, гражданин оказывается перед дилеммой: с одной стороны, можно попытаться защитить свое государство, а с другой — нужно быть готовым к тому, что потом, возможно, за защиту государства, за доброе дело, можно понести ответственность перед законом», — указал эксперт.
Интересно
Ванеев также подчеркнул, что важно обезопасить себя с помощью видеозаписи. Лучшим вариантом будет, если второй человек сможет зафиксировать происходящее на видео. Либо по возможности стоит постараться сделать это самостоятельно.