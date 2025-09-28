Сегодня 11:21 По целям на Украине выпустили 500 БПЛА и «Кинжалы». Главное о ночной атаке ВС России ВС России нанесли ночью мощный комбинированный удар по целям на Украине 0 0 0 Фото: ДСНС Украины Спецоперация

Российская армия в ночь на воскресенье, 28 сентября, нанесла сокрушительный удар по военным целям на Украине. Массированную атаку вели более 12 часов. Украинская сторона заявила о налете почти 500 ударных беспилотников. Панику противника вызвала атака гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Основное направление — Киев Больше всего прилетов зафиксировали в украинской столице и Киевской области. Над Украиной за ночь было замечено более 500 беспилотников. Киевляне сообщили о работе средств противовоздушной обороны. Взрывы раздавались в Сумской, Черниговской, Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях. По данным украинских СМИ, во время ночной атаки российская армия нанесла удар по критической инфраструктуре. Telegram-канал «Новини Live», ссылаясь на данные мониторинга, заявил, что основным направлением для российских дронов и ракет стали Киев и область.

Фото: РИА «Новости»

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале о повреждении около 20 объектов в шести районах города. В Белой Церкви, в Киевской области, один из прилетов был по шинному заводу Rosava. В общей сложности не менее 20 ударов нанесли по объектам ПВО и военным складам в Киеве и Киевской области. Атаки осуществляли беспилотниками и ракетами — сериями по 10-20 аппаратов.

Разгром главной базы ВМС Украины В районе Очакова в Николаевской области российский удар возмездия пришелся по главной базе Военно-морских сил Украины (ВМСУ). Об этом сообщил РИА «Новости» координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. «Николаевская область — три удара. Цели: Николаевский район — военные склады и полигоны. Очаков — известная база ВМСУ», — уточнил он.

Фото: РИА «Новости»

Ударами в Черниговской области на Украине поразили склады снабжения и узлы связи, в городе Бахмач целями стали важная железнодорожная развязка, нефтебаза и военная часть. «Черниговская область — не менее семи ударов. Цели: приграничные районы (позиции РСЗО и склады)», — уточнил Лебедев. Он добавил, что в Нежинском и Прилукском районах под удар попали склады снабжения и узлы связи ВСУ, а в Винницкой области — железнодорожные узлы и склады снабжения в Жмеринском и Гайсинском районах.

Фото: РИА «Новости»

В Сумской области после прилетов загорелись склады ВСУ с горюче-смазочными материалами в Конотопе — крупном железнодорожном узле. По словам Лебедева, сдерживающие удары нанесли по военной инфраструктуре на восточной окраине Сум, приграничные — по артиллерии и диверсионно-разведывательным группам ВСУ. Под серию совместных ударов ВС России попали узлы снабжения в Кировоградской области. В Белгород-Днестровском Одесской области российские ракеты ударили по промышленному предприятию, разрушив цех и склад. Это уже третья масштабная атака за последние 10 дней. Утром 20 сентября по территории Украины нанесли мощный комбинированный удар. В налете задействовали несколько «Искандеров», десятки стратегических крылатых ракет Х-101 и более 50 беспилотников типа «Герань». За день до этого массированному удару подвергли украинские стратегические объекты.