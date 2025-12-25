Пламя охватило порт Темрюка после удара ВСУ. Площадь пожара выросла вдвое — что известно
Порт Темрюка охватило пламя после ночной атаки украинских БПЛА. Загорелись резервуары с нефтепродуктами — пламя распространилось на четыре тысячи квадратных метров. Подробности ЧП — в материале 360.ru.
Ночная атака БПЛА на Темрюк
Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 25 декабря уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба Минобороны.
Еще пять дронов сбили над акваторией Азовского моря, шесть — над Ростовской областью. Во время массированной атаки ВСУ в азовском морском порту Темрюка загорелись два резервуара с нефтепродуктами. В Темрюкском районе пострадали два судна и два причала.
Также в результате украинского удара повреждения получили здания и техника сельскохозяйственного предприятия в Щербиновском районе. Обошлось без пострадавших. Возгорания, возникшие после атаки, оперативно ликвидировали.
В 13:10 по московскому времени краснодарский оперштаб сообщил о ракетной опасности в Новороссийске.
Пожар в порту Темрюка
О возгорании в порту Темрюка стало известно ночью 25 декабря.
«В порту Темрюка из-за атаки БПЛА произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Общая площадь пожара составляет около двух тысяч квадратных метров», — заявили в оперштабе.
Изначально к тушению огня привлекли 70 человек и 18 единиц техники, в том числе сотрудников краснодарского МЧС.
Позже стало известно, что площадь пожара выросла до четырех тысяч «квадратов».
Площадь возгорания в порту Темрюка увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Горят два резервуара с нефтепродуктами. С утра к месту для помощи в ликвидации ЧП прибыл пожарный поезд.
оперштаб Краснодарского края
В тушении огня задействовали 99 человек и 26 единиц техники. Нефтепродукты не попали в акваторию Темрюкского залива, никто не пострадал.
Это второй крупный пожар в Краснодарском крае за последние дни. Так, 22 декабря после ночного удара ВСУ в порту Тамани произошло несколько пожаров, обломки дронов повредили трубопровод на одном из терминалов в Волне и два судна. Подводящий трубопровод с мазутом тушили больше суток.
Всего прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 141 украинский беспилотник над регионами России. Больше всего БПЛА сбили в Брянской области — 62 аппарата.