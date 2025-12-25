Порт Темрюка охватило пламя после ночной атаки украинских БПЛА. Загорелись резервуары с нефтепродуктами — пламя распространилось на четыре тысячи квадратных метров. Подробности ЧП — в материале 360.ru.

Ночная атака БПЛА на Темрюк

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 25 декабря уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба Минобороны.

Еще пять дронов сбили над акваторией Азовского моря, шесть — над Ростовской областью. Во время массированной атаки ВСУ в азовском морском порту Темрюка загорелись два резервуара с нефтепродуктами. В Темрюкском районе пострадали два судна и два причала.

Также в результате украинского удара повреждения получили здания и техника сельскохозяйственного предприятия в Щербиновском районе. Обошлось без пострадавших. Возгорания, возникшие после атаки, оперативно ликвидировали.

В 13:10 по московскому времени краснодарский оперштаб сообщил о ракетной опасности в Новороссийске.