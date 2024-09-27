Положение украинской армии в районе Угледара продолжает ухудшаться. С каждым днем становится все хуже и хуже. Западные аналитики вовсю кричат, что городу осталось максимум несколько недель. Сама же киевская группировка практически находится в окружении. Видимо, крышка угледарского котла скоро окончательно захлопнется. Цена за курскую авантюру станет для Киева неподъемной.

Армия России, смыкая фланги, стремительно идут вперед на Угледарском направлении. Примыкающие к городу высоты постепенно забираются нашими штурмовыми подразделениями. У противника остается мало времени для отступления. И хорошо бы сейчас начать выводить людей, иначе быть беде. Но в Киеве, видимо, решили иначе. «Политическое руководство Украины поставило Генштабу задачу — держаться хоть зубами за город до того момента, пока Зеленский находится в США и показывает уверенность в завтрашнем дне. Поэтому вчера противник не только не выводил части из города, но и даже пытался перебросить им подкрепления», — рассказал военный блогер Юрий Подоляка.

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Об этом же пишут и украинские источники. Мол, Зеленский потребовал от Сырского держать Угледар, даже если ВСУ будут окружены. В город брошены подкрепления, в том числе спецназ. «Главком Александр Сырский пытался остановить отвод подразделений и даже перебросил в город спецназ с целью прекратить сдачу города, пока Зеленский в США. Но это не решило ситуацию, а только затянуло процесс. И теперь именно спецназ может попасть в окружение», — отметил Резидент.

Важный выбор После того как основная часть Угледара будет зачищена, начнется самое интересное. Перед украинскими подразделениями в этом районе встанет выбор. Либо умереть при зачистке или сдаться в плен, либо попытаться выскочить из огневого мешка. Правда, есть нюанс. И это угледарские степи — плато с минимальным перепадом высот. Проще говоря, это «дорога смерти». Дойти до соседних населенных пунктов противнику будет очень тяжело. «Выскочить здесь сможет только самый ловкий, быстрый и удачливый. Сражение за этот город попило немало крови российской армии. Есть ощущение, что пленных украинских военных здесь будет мало. Остальных будут добивать уже по новым координатам. Но передышка, судя по тому, как летит в Богоявленку, Новоукраинку и Шахтерское, у ВСУ будет недолгой. Бетонка сопоставимых площадей и сколь-нибудь похожая застройка есть только в Великой Новоселке, куда южно-донецкой группировке украинской армии и предстоит откатиться в ближайшее время», — написала «Военная хроника».

Фото: Украинские бойцы. Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency / Global Look Press

И еще. Есть очень большая вероятность, что по остаткам 72-й бригады украинской армии в Угледаре в ближайшее время начнут прилетать тяжелые авиабомбы ФАБ-3000. Во время битвы за Артемовск этих средств поражения, как и в целом бомб с модулем планирования и коррекции, ВС России не хватало как воздуха. Сегодня же ситуация совершенно иная. Если какой-то укрепительный район помешает, он будет стерт в порошок. В принципе, последние несколько дней на угледарском участке фронта именно это и показывают. «Армия России близка к тому, чтобы освободить Угледар, открыть себе дорогу к Запорожью поверх оборонительной линии врага. Этот город долго был камнем преткновения. Позиции перед ним у ВСУ мы буквально выгрызали. Опорник за опорником. Угледар обошли с двух сторон, нарушив логистику и фланги противника. Сейчас идет штурмовая работа на улицах», — обратил внимание военный волонтер, политолог Алексей Живов.

Фото: Российский военнослужащий. Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Краеугольная задача: в чем важность Угледара Угледар — уникальный город. И его расположение многие недооценивают. Но если быть объективным, то это господствующая высота на том направлении. Рядом выше только Свято-Никольский монастырь на другой стороне реки. С него просматриваются Угледар и все его пригороды, в то же время оттуда видны подъезды к нашим позициям. Особенно с шахтных стволов. Такое 360.ru мнение высказал военкор Евгений Линин. — В чем важность Угледара? — Важность как раз в том, что он мог быть плацдармом ВСУ для наступления на Волноваху и для прорыва в сторону Мариуполя. Ликвидация этой угрозы — одна из краеугольных задач, которая решалась на протяжении последних двух лет. И решалась неудачно. Надо быть объективным.

Фото: Российские военнослужащие. Tsitsagi Nikita/news.ru / Global Look Press

— Мы не смогли там доминировать? — Именно. Только сейчас, применив другие средства поражения, с помощью ФАБ и артиллерии наша штурмовая пехота сметает все на пути и достигает успеха. Я изначально говорил, когда рассматривал столкновения под Угледаром, что необходимо разрушить шахтные стволы, обрушить их вместе с теми, кто там сидит. ВСУ там окопались. Обычным оружием их не достать. — Сейчас все изменилось? — Пара тяжелых авиабомб полуторатонных, трехтонных, и все. Опорный пункт сразу перестает выполнять свою функцию. Люди, которые там находятся, живая сила врага, поражаются. Они деморализованы и дезориентированы, что мы сейчас и наблюдаем. Поэтому наши штурмовые части уже присутствуют в высотках Угледара. И дальше начинается равнина, та самая украинская степь, по которой можно развивать наступление. Угледар — одно из ключевых направлений и один из показателей успешности новой тактики, которую применяют Вооруженные силы России.

Фото: Российские военнослужащие. Tsitsagi Nikita/news.ru / Global Look Press

Пожар уже не потушить Действительно, фронт сыплется со стороны Украины везде. Просто очень медленно и с постоянными перебросками «последних» резервов. Очень похоже на то, как некоторые виды тропических муравьев тушат пожар собственными телами. Так и здесь: таков их метод — это ВСУ. С приходом Сырского этот метод стал доминирующим.

Фото: Главком ВСУ Сырский. Ukraine Presidency / Global Look Press

«Сдаваться, кстати, солдаты ВСУ стали чаще. Это и понятно. Никто не хочет быть пушечным мясом. Валерий Залужный пытался брать тактикой, но Сырский — обычный мясник. Конечно, это ни к чему не приведет, кроме очередных потерь. Зеленский активно шантажирует США, говоря о потерях, кошмарной зиме без водоснабжения и электричества. Но очевидно всем, что для Украины все потеряно», — сообщил 360.ru участник СВО, публицист Танай Чолханов. Для Украины остается только вопрос в коррупции, бездарном руководстве и надеждах на западную политическую повестку. Но повестка постоянно меняется, а содержать банкротов становится слишком дорого.