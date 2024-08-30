Итак, новость о том, что первый из поставленных Украине истребителей F-16 «почил в Бозе», стала-таки достоянием общественности. Причем сразу по обе стороны океана. Впрочем, делать из этого грандиозное событие, тем более праздновать, я бы не стал. Нормальная, каждодневная, рутинная работа. В конце концов, первый, но, совершено определенно, не последний.

Куда интереснее другое. А именно — как в Киеве и Вашингтоне информацию о падении столько долго ожидаемой Украиной «вундревафли» сначала всеми силами пытались засекретить, а потом, когда правда все-таки вылезла наружу, всех будто прорвало. Началось все с того, что в Сети появилась новость о том, что некий украинский пилот Алексей Moonfish Месь, ранее проходивший двухмесячные курсы по обучению полетам на F-16, внезапно отправился к праотцам (надеюсь, они ему там всыплют по первое число за предательство их памяти). Отправился настолько внезапно, что о причинах его смерти не было ясно ничего. Настораживало только то, что по украинскому обыкновению информация появилась аккурат после массированного удара российских ВКС по целям в Незалежной. Обычно так умирают натовские военные: сначала мы накрываем важную сходку где-нибудь в Краматорске или Виннице, а потом в какой-нибудь New York Post появляется скромненький некролог, мол, так-то и так-то генерал армии США такой-то шел, шел, забыл как дышать, упал и умер.

Фото: Gianluca Vannicelli/Keystone Press Agency / Global Look Press

Так что люди знающие сразу сложили 2+2. Ну, а дальше все развивалось по двум хорошо известным принципам: «шила в мешке не утаишь» и «сгорел сарай, гори и хата». О потере первого истребителя последовательно написали украинские и американские СМИ. Причем последние, в частности The Wall Street Journal, со ссылкой на официального представителя Пентагона начали распространять версию о «криворуком пилоте». «Первоначальные данные указывают на то, что самолет не был сбит российским огнем, хотя инцидент произошел во время массированной ракетной атаки в понедельник. Скорее всего, крушение произошло из-за ошибки пилота», — написало издание. Тут уже подключились украинские ЛОМы и давай разносить союзников, доказывая, что это не летчики на Украине плохие, а американские пэвэошники — идиоты, стреляющие по своим.

Так, неофициальный голос главы Офиса президента Андрея Ермака нардеп Марьяна Безуглая написала у себя в соцсетях, что «украинский герой» Алексей Месь стал жертвой friendly fire американского комплекса Patriot, пытавшегося в тот злополучный понедельник сбивать российские ракеты. «Все случилось из-за раскоординации между подразделениями. Предварительно, ракета ЗРК ударила сверху, со стороны кабины пилота, он не смог катапультироваться», — заявила «безумная» Марьяна. Такого наезда, в свою очередь, не смогли стерпеть уже в США, и все та же The Wall Street Journal посчитала, что нужно дать «ответку». Вот только версия с «криворуким пилотом» сама по себе смотрелась откровенно невыигрышно. Тогда американцы решили сделать финт ушами и расширить ее, обвинив во всем… русских. Какая неожиданность, правда?!

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / Global Look Press

Мол, переданные Киеву истребители F-16 уязвимы перед российской системой ПВО, да и украинским пилотам не хватает опыта управления ими. Короче, в любом случае Patriot не при делах. Оно и понятно. Кто ж после такого фиаско захочет покупать систему, не способную по принципу «свой — чужой» распознавать собственные самолеты.

Казалось бы, история на этом закончена. Но тут вдруг раздался голос из Германии. Аналитик газеты Bild и главный немецкий военный пропагандист Юлиан Репке, находящийся в последние дни в явной депрессии из-за событий в Донбассе, выдал в одной из социальных сетей разгромный пост, по сути, обвинив Пентагон во лжи.

«К сожалению, уже не один источник. Судя по всему, во время первого совместного взаимодействия Patriot и F-16 в понедельник из-за плохой координации действий ПВО произошел фатальный инцидент. Вместо того чтобы открыто признать это, была распространена альтернативная правда». Конец цитаты. Теперь, глядя на то, как под пятыми точками западных милитаристов разгорается пожар, так и хочется сказать: продолжайте, не останавливайтесь, мы можем смотреть на это бесконечно.