Ожидавшийся российский ответ на недавний удар киевского режима ракетами ATACMS по Таганрогу получился довольно громким. Настолько, что его эхо докатилось аж до ЕС, передав наш привет европейским милитаристам. Вопреки здравому смыслу, они никак не хотят отказываться от крайне опасного курса на большую войну.

Минобороны сообщило, что утром 13 декабря армия Россия нанесла массированные удары по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины. В показательном выступлении наших ВКС, призванном вернуть западных и украинских ястребов на путь благоразумия, участвовали корабли Черноморского флота с крылатыми ракетами «Калибр», «Искандеры», запущенные с территории полуострова Крым, а также стратегические ракетоносцы со своими Х-101 и МиГ-31И с гиперзвуковыми «Кинжалами». Всего выпустили примерно 120 ракет, и это не считая «Гераней», дронов-обманок «Гербер» и прочих летательных аппаратов.

В ответ на применение американского дальнобойного оружия Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. Минобороны России

«Орешника» в этот раз не было — по крайней мере, пока. Оно и понятно, такому «артисту» сопровождение не требуется: он хорош именно в сольных выступлениях, как нельзя лучше раскрывающих весь талант.

Тем не менее досталось всем сестрам по серьгам. Закрытому аэродрому под Киевом, где расположены ангары и склады с вооружением и проводят обучение будущих пилотов американских F-16. Производству беспилотников и ремонту вертолетов в пригороде Борисполя. Подземному складу на военном аэродроме в Староконстантинове в Хмельницкой области. Говорят, склада больше нет. Еще ударили по Одесскому порту, через который ВСУ продолжают получать значительную часть западного вооружения. И десяткам объектов в Киевской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской и Тернопольской областях.

Фото: Крылатая ракета «Калибр», выпущенная с фрегата / РИА «Новости»

На прилетах в западной части нынешней Украины стоит остановиться подробнее. Дело в том, что удары наших ВКС, нанесенные в непосредственной близости от границ с Евросоюзом, не на шутку встревожили натовских военных. ВВС Польши даже подняли в воздух свои самолеты, опасаясь, что что-нибудь может ненароком залететь и к ним.

Зря боялись: Россия бьет точно, куда не надо (пока не надо) не прилетит. Но главное даже в не в этом, а в уровне ущерба, нанесенном украинской энергетической инфраструктуре, значительная часть которой из числа западноукраинских объектов работала в большей степени на интересы Европы, а вовсе не Украины.

Взять хотя бы Бурштынскую ТЭС, расположенную в одноименном городе в Ивано-Франковской области. Тепловую электростанцию мощностью 2334 мегаватта построили еще при СССР, она расположена на пересечении магистральных ЛЭП, соединяющих страну с Венгрией, Румынией и Словакией. С 2003 года эту ТЭС внесли в перечень особо важных энергетических объектов Украины. Сегодня ей досталось особенно жестко (очевидцы насчитали более 10 взрывов). Теперь, видимо, стоит ожидать проблем с электроснабжением не только на Украине: как сообщил гендиректор местной энергокомпании Yasno Сергей Коваленко, стоит ожидать проблем с электроснабжением не только на Украине (о графике плановых отключений можно вообще забыть), но и кое-где в Европе.

Фото: РИА «Новости»

И это еще не все. Одной из целей российского удара оказались объекты в городе Стрый во Львовской области, где находятся знаменитые украинские ПГХ, в которых европейские компании хранили свой газ. Памятуя о том, какой визг подняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по поводу снижения уровня прокачки российского трубопроводного газа в страны ЕС через территорию Украины, можно предположить, что теперь она вообще будет брызгать ядовитой слюной просто без остановки. Ну и пусть брызжет. Авось сама ею и захлебнется.