«Отчаянные меры». Слухи о нападении ВСУ на Брянскую область могут оказаться правдой

Политолог Колчин: Украина атакой на Клинцы попытается упрочить позиции

Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency
Фото: Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украине сейчас критически важно показать хоть какую-то видимость успеха, чтобы доказать западным спонсорам способность ВСУ продолжать сопротивление, поэтому вполне вероятны новые провокации на российской границе. Такое мнение в комментарии для 360.ru высказал политолог Петр Колчин. Он допустил, что украинские подразделения в ближайшее время попытаются прорваться через границу и вполне вероятно, что их целью станет Брянская область.

Наступление на Брянскую область — повтор «курской авантюры»?

В Сети последние несколько недель предупреждают о готовящемся наступлении на город Клинцы в Брянской области. ВСУ якобы начали подготовку формирований в лесных массивах Черниговской и Сумской областей. Военкоры сообщают о подготовке повтора «курской операции». Новым тактическим знаком противника на Брянском направлении стал белый квадрат.

Военный эксперт, историк Антон Лиманов в беседе с 360.ru затруднился ответить, насколько реально наступление ВСУ на Клинцы, да еще и под Новый год, когда россияне отдыхают.

«Действительно, Вооруженные силы Украины наращивают свои силы в этом направлении. Но решатся ли они на наступ или нет, на данный момент сказать трудно», — отметил Лиманов.

Интересно

Город Клинцы расположен на равном удалении примерно в 60 километрах от границы России с Белоруссией и Украиной. Второй по величине населенный пункт Брянской области. В городе расположена Клинцовская ТЭЦ, а также ряд уникальных предприятий, в том числе автокрановый и силикатный заводы.

Как ВСУ готовятся к возможному нападению на Брянскую область

В подтверждение версии о наступлении в Брянской области эксперты обращают внимание на увеличившуюся спутниковую активность — за 21 и 22 декабря в регионе отсняли 16 районов по всей территории. Большую часть снимков сделали над аэродромом Сеща, а также над погранпостами и погранпереходами.

Военный обозреватель Владислав Шурыгин в Telegram-канале «Рамзай» перечислил убедительные доказательства того, что ВСУ готовят контнаступ. Эксперт отметил снижение использования артиллерии и БПЛА, выросшие военные поставки от союзников, переброску дополнительных бригад и выстраивание их «дугой». Также военкор отметил запуск в западных СМИ «пропагандистской волны прикрытия» — в прессе разгоняют тему истощения ВСУ и краха Украины.

Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency
Фото: Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В середине декабря Telegram-канал «Архангел спецназа Z» сообщил о кадрах учений украинских подразделений в Черниговской области. Он не исключил, что это связано с подготовкой вторжения в Брянскую область.

Перед вторжением в Курскую область ВСУ ввели тактический знак — белый треугольник, в 2022 году во время наступления в Харьковской области украинские боевики использовали белый крест.

«В общем, практика показывает, что появление новых тактических знаков знаменует скорое начало наступления», — резюмировал автор канала.

Появление белого квадрата укладывается в эту логику и свидетельствует о грядущей атаке ВСУ. Предположительно, нападение произойдет в конце декабря — в начале января.

Artem Priakhin/Keystone Press Agency
Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Зачем Украине нападать на Брянскую область

Политоог Петр Колчин считает, что наступление на территорию России необходимо президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы убедить партнеров, что инвестиции в ВСУ будут оправданы.

Выбор именно подобного формата обусловлен тем, что Киев с его нынешними ресурсами просто не может добиться никаких успехов на всей линии боевого соприкосновения. Российская армия наступает, российская армия одерживает победы, заставляет деморализованные и плохо укомплектованные подразделения противника отступать. Конечно, ВСУ будут наступать на приграничье и пытаться найти уязвимость в российской обороне.

Петр Колчин

Полиолог

Политолог напомнил, что у Вооруженных сил России уже есть подобный опыт и попытки повторить «курскую авантюру» в Белгородской области провалилась. Украинских боевиков остановили и уничтожили на границе.

Тем не менее Украина будет пытаться это повторять, считает Колчин. Но у нее уже нет таких возможностей, которые были во время атаки на Курскую область. Людских ресурсов больше не становится, украинское руководство это признает, а западное оружие потеряно в приграничье, добавил собеседник 360.ru.

«На глобальном уровне Россия побеждает и добивается поставленных целей в спецоперации. Поэтому подобные отчаянные меры свидетельствуют о нестабильности позиции Киева, который в преддверии президентства [Дональда] Трампа пытается упрочнить свои дипломатические позиции на возможном переговорном процессе», — подытожил эксперт.

IMAGO/diebildwerft
Фото: IMAGO/diebildwerft/Global Look Press

Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич также заверил россиян, что бояться не стоит, российские войска готовы к различным провокациям. Наступление на российское приграничье — это агония украинской власти, которая сделает все, чтобы испортить Новый год.

Многие эксперты склоняются к мысли, что новый виток эскалации призван «подгадить» избранному президенту США Дональду Трампу, чтобы тот не смог выполнить свое обещание и закончить конфликт «за один день». Основываясь на прошлом опыте можно предположить, что это исполнение отработанной тактики украинского руководства — как только усиливаются призывы к мирным переговорам, тут же следует авантюра наподобие курской, чтобы исключить все шансы договориться. Эксперты призывают не надеяться на мирное окончаие конфликта, его исход решится исключительно на поле боя.

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