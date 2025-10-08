После начала СВО на Украину устремились тысячи наемников. Одни из них поддерживали нацистский режим в Киеве, другие хотели заработать, а третьи просто оказались никому не нужны на родине и нуждались в новых возможностях. Мотивы были разные, но итог один — мучительная смерть. Бойцы ВС России показали им настоящее «сафари».

Сыны бахвалились, родители — плачутся Американские наемники, вступившие в ВСУ, вряд ли думали, что эта авантюра обернется для них позорной смертью вместо славы, денег и адреналина. Теперь же их родители заваливают письмами главу Белого дома Дональда Трампа, сообщило издание The New York Post. Опрошенные журналистами матери и отцы убитых наемников требуют, чтобы власти узнали, почему их сыновья отдали свои жизни за чужую страну. При этом не забывая их героизировать.

Я до сих пор не думаю, что президент Трамп действительно понимает, что сделали наши близкие. Я бы хотела, чтобы он и конгресс поговорили с нами и выслушали наши истории. Терри Хепворт Мать наемника Дэйна Алана Партриджа

Всего на Украине воевали несколько тысяч иностранных наемников со всего мира. Одни присоединились к подразделениям иностранных легионов, другие были приписаны к частям ВСУ, если обладали военным опытом.

Фото: РИА «Новости»

Официального подсчета граждан США, погибших в боях за Украину, нет. По данным Музея истории Украины, в боевых действиях в зоне СВО погибли по меньшей мере 92 американца. Американская НКО R.T. Weatherman Foundation, помогающая возвращать останки погибших боевиков в США и отслеживающая случаи их пропажи без вести, назвала цифру 62. Осколком от танка сломало шею

Мать 34-летнего наемника Дэйна Алана Партриджа, погибшего в 2022 году, Терри Хепворт рассказала изданию, как погиб ее сын.

В своем последнем, решающем бою он брал пленных, зачищал окопы и бункеры. Когда патроны закончились, он и двое украинцев прикрывали отступление остальных. Дэйн получил прямое попадание осколком от танка и сломал шею. Он умер восемь дней спустя в больнице. Терри Хепворт

Только это совсем не героическая история, как бы того не хотелось Хепворт. Партридж был профессиональным военным. После окончания школы он пошел служить, воевал как пехотинец в Ираке в составе 4-й пехотной дивизии, также водил БПМ Bradley.

Фото: РИА «Новости»

После возвращения женился, у него родился ребенок, но после начала СВО решил поехать на Украину. Его мать призналась, что увиденное на иракской войне повлияло на психику сына, ему не хватало адреналина. Даже после подрыва на мине и ранения ноги он не вернулся домой, продолжив службу, но уже недолго.

Ликвидация на первом задании Ветеран Афганистана Седрик Чарльз Хэм прибыл на Украину в январе 2024 года — спустя несколько месяцев после окончания службы в армии США. Его мать Рэйчел рассказала, что сначала он обучал украинских новобранцев, но позже быстро сменил род деятельности и стал служить в элитном подразделении иностранных бойцов для проведения специальных операций. «Большая часть его подразделения погибла в бою 15 марта 2024 года в Сумской области. Это было его первое задание», — сказала она. Сначала он числился как без вести пропавший, но несколько месяцев спустя его тело нашли. Хэма опознали лишь благодаря тесту ДНК и по татуировке флага США на руке.

Фото: РИА «Новости»

Недолго воевали и его соотечественники — Эдвард Уилтон и бывший морпех Колин Тим. Первый разочаровался в политике администрации Джо Байдена и вступил в Интернациональный легион ВСУ. Как вспоминала его мать Брум, за неделю до его гибели на фронте она навещала его в Польше. Что касается Тима, бывшего пулеметчика Корпуса морской пехоты, то его уволили в запас в июле 2023 года. Два месяца спустя он уехал воевать на Украину, успев прослужить восемь месяцев. Его команду уничтожили в Часовом Яре. Татуированного рейнджера разорвало на куски у брянской границы

Прошлой осенью ВС РФ ликвидировали морпеха США в отставке Кори Навроцки, пытающегося прорваться с группой диверсантов ВСУ в Брянскую область. Американца опознали по татуировке с эмблемой 2-го батальона 75-го полка рейнджеров спецназа США. Боевой опыт, полученный в Ираке и Афганистане, как и 20-летний стаж в армии не помогли ему выжить.

Фото: РИА «Новости»

Его соотечественника, бывшего морпеха и медика Итана Хертвека, ликвидировали в декабре 2023 года в Авдеевке в ДНР. На Украине он сначала вступил в 131-й разведбатальон, а затем в иностранное подразделение 59-й бригады. Отличился тем, что глумился в соцсетях над русскими солдатами и фотографировался с украинскими нацистами. После гибели его тело год провалялось на разрушенных позициях ВСУ в Авдеевке. Веселью на костях положили конец российские ракеты Наемник Далтон Медлин с гномьим позывным Гимли с детства мечтал о боевой славе и мог рассказать о характеристиках любой военной техники, но его это не спасло. Украинский конфликт он воспринял как шанс применить свои навыки и уехал добровольцем. Отряд Далтона угодил в окружение 27 сентября 2023 года и был уничтожен. «[Русские] забрали его оборудование и заминировали тело», — жаловался его отец Уоррен.

Фото: РИА «Новости»

Еще один любитель повоевать за мнимую свободу — американец Уинтон Харди, погибший под шквальным огнем ВС РФ. Смерть настигла и ветерана морской пехоты Яна Франка Торторичи. Ресторан в Краматорске, где он с тремя сослуживцами гулял 27 июня 2023 года после штурма окопов под Бахмутом, накрыли две российские баллистические ракеты. Размазало по укрытию танковым снарядом Американец украинского происхождения Дэвид Батурин, родившийся в Киеве, а потом иммигрировавший с родителями в Огайо, работал специалистом по системам отопления, вентиляции и кондиционирования. Поступил на службу в ВВС США, затем перешел в морскую пехоту, так как ему не хватало сложных задач. После начала СВО переводил деньги ВСУ и параллельно готовился — учил украинский язык, занимался физподготовкой и на стрельбище. «По словам его отца, 7 октября 2023 года, когда он держал оборону всего в нескольких метрах от противника, российский танковый снаряд попал в его укрытие», — говорится в материале.

Фото: РИА «Новости»

Еще один ветеран Корпуса морской пехоты Александр Уильям Банас, известный как Алекс, тоже мечтал стать легионером. До отправки на Украину он боролся с раком, выжил и решил, что его судьба — стать добровольцем. Был приписан к элитной 3-й штурмовой бригаде ВСУ, состоящей в основном из бывших боевиков националистического батальона «Азов»*. Его ликвидировали 29 мая 2025 года. Так закончились авантюры американских рейнджеров и морпехов, привыкших воевать с повстанцами и крестьянами и столкнувшихся на Украине с профессиональной российской армией. *Запрещенная в России террористическая организация.