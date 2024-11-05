Northpennnow: наемник Навроцки убит при попытке прорыва ДРГ в Брянскую область

В конце октября при попытке украинских диверсантов прорваться в Брянскую область ликвидирован американский морпех в отставке Кори Навроцки. Об этом сообщило издание Northpennnow .

«Ветеран морской пехоты, житель Лансдейла, дважды награжденный медалью „Пурпурное сердце“ убит в бою в Брянской области России во время разведывательно-диверсионной вылазки», — указали авторы материала.

Как уточнили журналисты, Навроцки отправился добровольцем в ряды Вооруженных сил Украины.

По данным Newsweek, морпех принимал участие в нескольких миссиях в Кувейте, Ираке, Афганистане и Калифорнии. Он ушел в отставку в 2021 году. Навроцки прибыл на Украину несколько месяцев назад.

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