От фельдшера до Героя России. Андрей Воробьев поздравил Людмилу Болилую с Днем военного медика

В России 28 августа отмечают День военного медика. Представительница этой профессии Людмила Болилая, проживающая в Ступине, получила звание Героя России за проявленное мужество в рамках специальной операции. С праздником ее поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Людмила Болилая стала первой женщиной, получившей «Золотую Звезду» от президента России Владимира Путина за фронтовой подвиг. Андрей Воробьев два дня назад навестил врачей в госпитале Росгвардии, а сегодня побывал в гостях у жительницы Ступина. «Хочу поздравить вас и в вашем лице всех наших замечательных, смелых медиков. Вы стали военным медиком, потому что тоже являетесь человеком отважным, в скорой помощи до этого работали. Вас многие знают, поднимаясь к вам по лестнице, встретили мужчину, который сказал, что здесь живет Людмила Болилая и все ее очень любят и ценят», — отметил глава региона.

Медик купила квартиру в 2021 году благодаря программе «Социальная ипотека». В период пандемии ее рабочие будни почти не заканчивались. Позже она решила исполнить гражданский и профессиональный долг и заключила контракт с Министерством обороны.

«Решение выстраданное — думала не день, не два, а несколько месяцев. Там боевые действия, там раненые, их нужно спасать и возвращать в строй. Всем нам очень нужна победа. Работу свою здесь, конечно, не хотела бросать, но нужно было расставлять приоритеты. Я понимала, что спецоперация когда-то закончится, и я вернусь в свою любимую скорую помощь», — поделилась Людмила Болилая. Она хорошо помнит день, когда получила ранение, 31 января. В 9 утра по командному пункту нанесли удар. Людмила незамедлительно бросилась на помощь и увидела бойца, получившего тяжелое ранение руки. «Сделала укол, наложила повязку и тут — второй прилет. Чтобы как-то обезопасить раненого, закрыла его собой, получила осколки. Какие были мысли в тот момент? Вы знаете, я бы никогда не поехала в зону СВО, если бы у меня не было четкого ощущения, что я вернусь. Может быть, это кому-то покажется странным, но я точно понимала: обязательно возвращусь домой и увижу своего ребенка», — рассказала Болилая.

Она воспитывает восьмилетнего сына Ивана, который совсем скоро пойдет во второй класс. Мальчик признался, что очень переживал за маму, когда она лежала в госпитале.

«Ну а когда приехала домой, я побежал к ней со всех ног обнимать, целовать. Моя мама — пример для меня», — отметил он. После ранения Людмиле пришлось перенести несколько операций. Все вмешательства прошли успешно благодаря профессионализму хирургов. Сейчас медик продолжает лечение в госпитале Вишневского и строит планы на будущее. «На „Лидерах России“ в 2025 году я выиграла грант на обучение в президентской школе, поэтому меня ждет еще и учеба. А в медицину вернуться, конечно же, мечтаю. Сердце замирает, когда вижу, как машина скорой помощи проезжает», — призналась Болилая.