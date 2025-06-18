Освободители займутся восстановлением. В Курскую область вернутся бойцы из КНДР

Военные Северной Кореи вернутся в Курскую область для разминирования территории приграничных районов и восстановления населенных пунктов, пострадавших от вторжения украинских боевиков. Это новый вид сотрудничества России и КНДР в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который перешел из военной в политическую фазу.

В чем будет заключаться помощь Северной Кореи

С заявлением о том, что в разминировании и восстановлении приграничных районов Курской области примут участие военные из Северной Кореи выступил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, подводя итоги своей поездки в Пхеньян. Общее число саперов, которые приедут в российский регион составит 1000 человек, а восстановительными работами займется дивизия военных строителей общей численностью 5000 человек.

«Это такая братская помощь корейского народа и руководителя КНДР Ким Чен Ына нашей стране», — заявил Шойгу.

Фото: Konopatov Yuri/news.ru / www.globallookpress.com

Он добавил, что в освобожденных от украинских боевиков районах Курской области остались сотни гектаров заминированных территорий, а также сотни километров разрушенных линий электропередач, дорог, и десятки населенных пунктов. «Восстановительные работы начать довольно сложно без разминирования территорий», — отметил Шойгу.

Лидеры двух стран также договорились о создании музея и мемориала в Пхеньяне в память о северокорейских солдатах, погибших при освобождении Курской области. Разработкой проекта займется группа архитекторов и скульпторов из Студии военных художников имени Грекова.

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн с большим энтузиазмом воспринял сообщение о помощи северокорейских военных в разминировании территорий.

Фото: Konopatov Yuri/news.ru / www.globallookpress.com

«Это серьезное подспорье для нас. Напомню, президент поставил задачу очистить территорию приграничья от взрывоопасных предметов в максимально короткие сроки. Это первый и важный шаг на пути, к тому, чтобы наши жители как можно скорее вернулись в свои дома», — объявил он. Хинштейн добавил, что сейчас ликвидацией мин и взрывоопасных предметов занимается расширенная группировка из инженерных войск, подразделений МЧС и бойцов Росгвардии.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Использование подразделений Северной Кореи на территории России не попадет под нарушение международного права из-за действия двустороннего договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом в комментарии 360.ru заявил член экспертного клуба «Дигория» политолог Дмитрий Матюшенков.

Фото: Konopatov Yuri/news.ru / www.globallookpress.com

Привлекать бойцов КНДР к спецоперации нельзя, так как дружественная страна не является участником конфликта, а появление ее военных на территории Украины станет нарушением Устава ООН. Но само участие корейских военных в работе по разминированию Курской области поможет российским бойцам.

Разминирование и восстановление инфраструктуры — трудоемкие процессы. Их передача иностранным специалистам высвободит российских саперов и строителей для работы на линии фронта, где их опыт можно использовать для создания укрепрайонов, обеспечения логистики или сопровождения наступательных операций. Дмитрий Матюшенков Член экспертного клуба «Дигория» политолог

Политолог добавил, что использование северокорейских военных в решении исключительно мирных задач не даст мировому сообществу повода обвинить Россию и КНДР в нарушении международных норм.

«Ожидать реального использования северокорейских солдат вне пределов России не стоит. А вот их гипотетическое участие в охране и патрулировании границ возможно, но это вряд ли потребуется. У российских вооруженных сил достаточно возможностей и средств, чтобы обеспечить охрану границы своими силами», — подытожил Матюшенков.