КНДР отправит на Курщину сотни саперов и строителей

Лидер КНДР Ким Чен Ын направит тысячу саперов и пять тысяч военных строителей для восстановления территории Курской области. Об этом со ссылкой на заявления секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу по итогам его рабочего визита в страну сообщило РИА «Новости» .

«Председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном принято решение направить в Россию одну тысячу саперов для разминирования российской территории, а также пять тысяч военных строителей для восстановления разрушенных оккупантами инфраструктурных объектов», — рассказал он.

По словам Шойгу, работа начнется в ближайшее время. Сначала специалисты разминируют территорию Курской области. После этого туда направятся две бригады дивизии военных строителей.

Сергей Шойгу посетил КНДР по специальному поручению президента Владимира Путина. Там он провел переговоры с руководством государства.