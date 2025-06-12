Украина забила тревогу: русские идут на Киев? До столицы осталось 300 километров

Обстановка в Сумской области, мягко говоря, складывается для украинской армии очень тяжело. Враг упорно сопротивляется, но сдержать натиск не в состоянии. ВСУ несут серьезные потери, местами просто бегут, оставляя позиции. По ним активно работает российская авиация, тяжелые авиабомбы ровняют укрепления с землей. Неудивительно, что вражеские солдаты деморализованы. Теперь на Украине забили тревогу: говорят, русские идут на Киев. Дескать, в Сумской области остались до столицы какие-то 300 километров.

Наступление на Киев Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что цель наступления России в Сумской области — Киев. «Кто не заметил: новое наступление русских в Сумской области — это не наступление на Сумы, областной центр. Это наступление на Киев, столицу Украины. Физически, идеологически. Обратите внимание на маршруты и расстояния», — написала Безуглая. Она отметила, что с нынешних позиций в Сумской области России осталось около 300 километров до Киева. И добавила, что такая ситуация сложилась из-за Соединенных Штатов: «сняли барьеры» для России, отказавшись от роли «мирового полицейского».

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Российские десантники активно наступают в Яблоновке и Юнаковке Сумской области. За счет переброшенных резервов украинские войска продолжают предпринимать попытки отбить утраченные позиции. Только за прошедшие сутки ВСУ предприняли семь безуспешных контратак: две — около Новониколаевки, три — в районе Кондратовки, еще две — в Юнаковке. Всего в семи контратаках украинские войска задействовали свыше 50 человек, из которых больше половины уничтожены. Остальные просто сбежали в обратном направлении. За сутки потери ВСУ на этом направлении составили более сотни военнослужащих.

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Но возможно ли это? Главный вопрос, которой возникает сейчас: возможно ли наступление на столицу Украины? Идти до Киева пока очень прилично. Опять же, нужны совершенно иные силы, чтобы двигаться в сторону украинской столицы. А ведь у нас, кроме Сум, еще и Харьков под боком. С другой стороны, масштабное наступление, которое проводит Россия, в принципе может привести и к приближению войск к Киеву. Поэтому будет намеренно разгоняться паника в Киеве. Об этом 360.ru рассказал политолог Евгений Михайлов.

Но нам сейчас Киев и не нужен. Необходимо освободить наши области, сделать буферную зону. Возможно, в ближайшем времени к России присоединятся новые территории. А Киев сейчас не главная цель наступления. Не надо торопиться. Очень сильны еще укрепления, оставшиеся на Донецком направлении. Не освобождена до конца Запорожская область. Мы двигаемся по Днепропетровщине. Это позволит взять в определенный котел Харьковскую область, зайти с Днепропетровщины на Запорожье. Мы создаем большие проблемы для киевского режима. Евгений Михайлов

Если уж выбирать между Киевом и Одессой, то на месте киевского режима стоит бояться, что будут освобождены Одесса и Николаев. Задачи отрезать Украину от Черного моря никто не отменял.

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Суровая реальность В то же время все эти разговоры о наступлении на Киев не более чем попытка привлечь внимание западных хозяев и поплакаться. Ключевую ошибку Запад совершил, разрешив Украине теракты на нашей территории. Очень странный, заранее проигрышный жест, призванный заставить Россию идти на уступки. В результате даже малейшие шансы уговорить Москву на прекращение огня полностью испарились. Теперь Киеву лишь осталось вновь изображать жертву и громко рыдать на весь мир, объяснил в комментарии для 360.ru аналитик и руководитель благотворительного фонда «Соотечественник» Александр Босых. — Однако Европа внезапно приложилась лицом к реальности нехватки вооружения? — Да, и теперь политики ЕС судорожно думают, как бы нарастить расходы на оборону, одновременно терпя убытки от закупки российского газа через третьи руки и содержа десятки миллионов мигрантов, которые работать даже не думают. Задача не из простых. Посмотрим, как ее будут решать евродипломаты, одновременно с поддержкой Украины. Уже молчу про Дональда Трампа, на голову которому свалилась предсказуемая война с мигрантскими анклавами внутри США. Они не хотят ни уезжать, ни интегрироваться в американское общество, ни работать. И уже нанесли миллиардные убытки своими погромами. Плюс нужно поддерживать Израиль, который Вашингтону всяко ближе, чем Украина. Так что перспективы у рыданий киевских политиков не очень-то и радужные.

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— Какая нам вот прямо сейчас выгода от взятия Киева? — Конечно, вся территория Украины — наша земля, которую хорошо бы вернуть. Но именно в этот момент взятие ее столицы принесет нам одни издержки. Сопротивление Украины не прекратится, ибо правительство просто сбежит и будет еще больше клянчить подачки у Запада. Социальная нагрузка на население Киева, а многие из людей останутся, ляжет на Россию. Плюс сложности с логистикой и восстановление города от неминуемых разрушений. Те военные предприятия, которые находятся на территории города, проще уничтожить ракетами. Я, конечно, не военный стратег, но в упор не вижу плюсов от немедленной атаки на столицу. — Гораздо правильнее будет сейчас сосредоточиться на планомерном перемалывании армии Украины? — Безусловно. Они испытывают все возрастающие сложности с пополнением и мотивацией. Это и делают наши войска. До Киева мы, конечно, дойдем. И не сказать, чтобы сильно потом. Но лучше сделать это грамотно, сохранив максимум сил и, главное, жизней российских солдат.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Искусство обмана В любом случае, война — это искусство обмана. Так или иначе, Россия должна постоянно давать противнику понять, осознать угрозу. Выстраивать свои позиции так, чтобы с них было удобно развивать любое наступление. Нельзя сказать точно, какие планы у Минобороны. Но укрепление плацдармов и создание новых укрепрайонов, угроза Киеву — важная и позитивная тенденция, заявил 360.ru участник СВО, публицист Танай Чолханов.

Что касается США… Я с трудом понимаю, кто, кроме олигархов, может лоббировать в России интересы «мирового полицейского». Пусть каждый сам задаст себе вопрос, кому было выгодно гробить нашу промышленность и превращать страну в ресурсную базу. Мы сейчас пожинаем плоды именно этой борьбы некоторых «экономистов» с «перегревом экономики». С другой стороны, кто-то постоянно оказывает давление на нашу власть по вопросам уничтожения мостов через Днепр и логистических путей снабжения Украины со стороны Запада. Танай Чолханов

Поэтому нам должно быть все равно, кто в США у власти — Демпартия или трамписты. Все они показывают одинаковое вероломство и цинизм по отношению к нам. Как всегда, у России два союзника — армия и флот.